Juventus, a resposta melancólica de Vlahovic a uma criança: “Sou forte? Bem, já fui…”

Durante um encontro com os torcedores, uma criança faz uma pergunta simples ao seu ídolo, atacante da Juventus, o time do seu coração. “Você é muito forte?”, ela pergunta. “Ah, uma vez…”, ele responde, sorrindo.





A resposta de Vlahovic surpreendeu muitos dos que viram o vídeo e logo se tornou viral entre aqueles que a acharam engraçada, considerando também que era uma resposta a uma pergunta de uma criança, e aqueles que, por outro lado, viram nela uma espécie de confissão, quase melancólica, do jogador. Afinal, o melhor momento da carreira do sérvio, até agora, foi quando ele explodiu na Fiorentina, a ponto de merecer a chamada da Juventus, que o contratou, por milhões, em janeiro de 2022. Na Juventus, embora continuasse marcando com frequência, o sérvio foi um pouco prejudicado por lesões e por alguns momentos ruins. Além disso, os resultados da equipe não foram os esperados, tanto que, desde então, Dusan conquistou apenas uma Copa da Itália.





O futuro de Vlahovic também é, até o momento, uma incógnita. Com o contrato com a Juventus chegando ao fim e sendo cortejado por muitos clubes, como o Milan, o sérvio parece disposto a renovar com os bianconeri com um novo contrato com redução salarial,mas que deve mantê-lo vinculado a esses cores por mais 2 anos.