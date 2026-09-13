Juventus: a primeira de Sarr, Cambiaso e McKennie não se recuperam. Os convocados para o Sassuolo

Pape Mate Sarr consegue e, pela primeira vez, volta oficialmente a ficar entre os relacionados de Luciano Spalletti para a sua Juventus. Nesta noite, a partir das 20h45, no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, a Juventus enfrentará o Sassuolo em partida válida pela 4ª rodada da Serie A 2026/2027.

Segue a emergência para o treinador toscano, que terá à disposição o ex-Tottenham, mas não recupera nem Andrea Cambiaso, nem Weston McKennie, que seguem no departamento médico junto com Yildiz, Locatelli e Thuram. São três os jovens integrados, entre eles também Owusu, que subiu da Under 23 para a ocasião.