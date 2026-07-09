Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, 29 jogadores no elenco: quem tem certeza de ficar, quantos casos ainda precisam ser resolvidos

Juventus
Mercado da bola
L. Spalletti
Campeonato Italiano

São muitos os jogadores que voltaram de empréstimo e que agora precisam ser reintegrados ao time

O elenco da Juventus de Luciano Spalletti (contrato com validade até 2028) é composto, atualmente, por 29 jogadores, incluindo aqueles que retornaram de empréstimos e que estão praticamente todos à espera de um novo destino, seja em transferência definitiva ou novamente por empréstimo.


Considerando que nenhum jogador da Juventus é intocável, com exceção, provavelmente, apenas de Kenan Yildiz, ao analisar o elenco da Bianconera, tal como se apresenta em 9 de julho, é preciso dizer que são muito poucos os jogadores com certeza, ou quase certeza, de fazer parte da temporada 2026-27 da Velha Senhora.


  • SETOR POR SETOR

    No gol, Perin e Pinsoglio devem permanecer, enquanto Di Gregorio está de saída. Na defesa, apenas Kalulu tem certeza de permanecer, enquanto o mesmo não se pode dizer de Bremer, que possui uma cláusula de rescisão de 58 milhões de euros com vencimento marcado para 10 de agosto. Também está incerto o futuro de Cambiaso, Gatti, Kelly e Cabal, além dos jogadores que retornam de empréstimos: João Mário, Rouhi e Rugani.


    Passando para o meio-campo, Locatelli e McKennie estão confirmados; Thuram está em dúvida (caso chegue uma oferta de pelo menos 40 milhões); no mercado para uma venda definitiva estão Koopmeiners e Miretti, enquanto para Adzic busca-se uma solução por empréstimo. Arthur e Douglas Luiz, que retornam do empréstimo, também voltam a estar à venda.


    Por fim, o ataque: já falamos de Yildiz; ao seu lado no ataque estarão Boga (comprado) e Ekhator (nova contratação). A menos que cheguem ofertas irresistíveis, Conceição também deve permanecer, enquanto David, Openda e Zhegrova estão no mercado. Também há que resolver o caso de Milik, enquanto Nico Gonzalez, após o término do empréstimo ao Atlético de Madrid, está no mercado, mas agrada muito a Spalletti, que, se tivesse que escolher entre o argentino, de um lado, e David, Openda e Zhegrova, do outro, não teria dúvidas.


    • Publicidade

  • O ELENCO DA JUVENTUS EM 9 DE JULHO DE 2026

    Goleiros (3): Di Gregorio com contrato até 2029, Perin até 2027, Pinsoglio até 2027


    Defensores (9): João Mário em 2030, Rouhi em 2028, Rugani em 2028, Bremer em 2029, Cabal em 2029, Cambiaso em 2029, Gatti em 2030, Kalulu em 2029, Kelly em 2029


    Meio-campistas (8): Arthur 2027, Douglas Luiz 2029, Adzic 2029, Koopmeiners 2029, Locatelli 2030, McKennie 2030, Miretti 2028, Thuram 2029


    Atacantes (9): Ekhator 2031, Nico Gonzalez 2029, Boga 2029, Conceição 2030, David 2030, Milik 2027, Openda 2030, Yildiz 2030, Zhegrova 2030

  • O MERCADO HOJE

    Contratações: Ekhator (atacante, Genoa), Rouhi (zagueiro, Carrarese), João Mário (zagueiro, Bologna), Arthur (meio-campista, Grêmio), Nico González (atacante, Atlético de Madrid), Douglas Luiz (meio-campista, Aston Villa), Rugani (zagueiro, Fiorentina)


    Saídas: Holm (z, Bologna), Kostic (m, fim de contrato), Vlahovic (at, fim de contrato)



    WHATSAPP: Todas as ATUALIZAÇÕES em TEMPO REAL! Junte-se ao canal do WHATSAPP do CALCIOMERCATO.COM: clique aqui




    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Basel crest
Basel
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV