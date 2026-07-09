Juventus, 29 jogadores no elenco: quem tem certeza de ficar, quantos casos ainda precisam ser resolvidos

No gol, Perin e Pinsoglio devem permanecer, enquanto Di Gregorio está de saída. Na defesa, apenas Kalulu tem certeza de permanecer, enquanto o mesmo não se pode dizer de Bremer, que possui uma cláusula de rescisão de 58 milhões de euros com vencimento marcado para 10 de agosto. Também está incerto o futuro de Cambiaso, Gatti, Kelly e Cabal, além dos jogadores que retornam de empréstimos: João Mário, Rouhi e Rugani.





Passando para o meio-campo, Locatelli e McKennie estão confirmados; Thuram está em dúvida (caso chegue uma oferta de pelo menos 40 milhões); no mercado para uma venda definitiva estão Koopmeiners e Miretti, enquanto para Adzic busca-se uma solução por empréstimo. Arthur e Douglas Luiz, que retornam do empréstimo, também voltam a estar à venda.





Por fim, o ataque: já falamos de Yildiz; ao seu lado no ataque estarão Boga (comprado) e Ekhator (nova contratação). A menos que cheguem ofertas irresistíveis, Conceição também deve permanecer, enquanto David, Openda e Zhegrova estão no mercado. Também há que resolver o caso de Milik, enquanto Nico Gonzalez, após o término do empréstimo ao Atlético de Madrid, está no mercado, mas agrada muito a Spalletti, que, se tivesse que escolher entre o argentino, de um lado, e David, Openda e Zhegrova, do outro, não teria dúvidas.



