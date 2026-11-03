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Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty
Gianluca Minchiotti
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Juventus, 100 milhões do aumento de capital para o mercado de transferências: cinco atacantes na mira do clube; os nomes

Juventus
B. Sesko
Mercado da bola
F. Balogun
A. Raimondo

As dificuldades de Kolo Muani e Woltemade e o aumento de capital já fazem a Juventus olhar para o mercado de transferências de janeiro.

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Aprovação do balanço, nomeação de dois membros do conselho de administração e concessão ao conselho de autorização para o aumento de capital. Essa é a pauta da Assembleia de Acionistas da Juventus desta terça-feira. O balanço encerrado em 30 de junho de 2026 registrou prejuízo de 66 milhões, enquanto o aumento de capital é de 250 milhões, "para apoiar o fortalecimento da estrutura patrimonial e da competitividade esportiva, possíveis melhorias em ativos imobiliários estratégicos (sobretudo o Allianz Stadium), a valorização da marca e a sustentabilidade econômico-financeira". A acionista majoritária Exor, holding da família Elkann-Agnelli, garante a cobertura de sua participação (65,4%) e de uma eventual parcela não subscrita.

O aumento de capital de 250 milhões pode, ao fim, render entre janeiro e o próximo verão uma reserva de cerca de 100 milhões para gastar no mercado de transferências. Uma quantia significativa, a ser investida em jogadores de confiança comprovada. Como ficou evidente e foi confirmado nas manifestações durante a Assembleia, especialmente nas palavras de Stefano Cerrato, diretor financeiro da Juventus, a classificação para a próxima Champions League é fundamental para as contas da Juventus e, consequentemente, para seu desenvolvimento esportivo. Por isso, não está descartado que, diante das dificuldades apresentadas pela equipe de Luciano Spalletti no início da temporada, a diretoria invista já em janeiro parte dos recursos provenientes do aumento de capital.

  • O centroavante

    A maior emergência está na posição de centroavante. A média de gols de Randal Kolo Muani e Nick Woltemade no campeonato é dramática: apenas um gol entre os dois (marcado por Kolo Muani) em 10 rodadas da Serie A. Na Europa League, o desempenho é melhor, com 3 gols do alemão e 2 do francês. É evidente que, com uma média de gols assim dos dois centroavantes, a Juventus dificilmente poderá aspirar a uma vaga entre os quatro primeiros colocados. Antes da janela de transferências de janeiro, Spalletti terá, necessariamente, de apostar nos dois. Depois, em janeiro, se a parceria não engrenar e a média de gols não melhorar, a Velha Senhora será, na prática, obrigada a voltar ao mercado em busca de um centroavante com características mais próximas das exigidas por Spalletti (alguém nos moldes de Vlahovic, por exemplo) e que, acima de tudo, tenha mais poder de fogo diante do gol do que Kolo Muani e Woltemade, independentemente da contribuição que o jovem Jeff Ekhator, nascido em 2006, poderá dar daqui para a frente após retornar de um início de temporada marcado por lesões.

    Nos próximos meses, a Juventus acompanhará a situação de Benjamin Sesko no Manchester United e de Florian Balogun no Monaco: tanto o camisa 9 esloveno quanto o americano têm características que faltam aos dois atuais centroavantes da Juventus. Brian Brobbey também está na lista. O atacante holandês do Sunderland nasceu em 2002. Entre os alvos da Velha Senhora também está Antonio Raimondo, nascido em 2004 e jogador do Frosinone, que marcou 8 gols em 9 partidas no campeonato. A lesão sofrida pelo jovem atacante no domingo, contra o Torino, com comprometimento dos ligamentos do tornozelo e previsão de afastamento de cerca de dois meses, pode, porém, adiar uma eventual negociação para o próximo verão europeu, em vez da janela de transferências de inverno. Por fim, Younes Ebnoutalib também entra na lista. O alemão do Eintracht Frankfurt, nascido em 2003, marcou 8 gols em 10 jogos nesta temporada, entre a Bundesliga e a Copa da Alemanha.

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