Aprovação do balanço, nomeação de dois membros do conselho de administração e concessão ao conselho de autorização para o aumento de capital. Essa é a pauta da Assembleia de Acionistas da Juventus desta terça-feira. O balanço encerrado em 30 de junho de 2026 registrou prejuízo de 66 milhões, enquanto o aumento de capital é de 250 milhões, "para apoiar o fortalecimento da estrutura patrimonial e da competitividade esportiva, possíveis melhorias em ativos imobiliários estratégicos (sobretudo o Allianz Stadium), a valorização da marca e a sustentabilidade econômico-financeira". A acionista majoritária Exor, holding da família Elkann-Agnelli, garante a cobertura de sua participação (65,4%) e de uma eventual parcela não subscrita.
O aumento de capital de 250 milhões pode, ao fim, render entre janeiro e o próximo verão uma reserva de cerca de 100 milhões para gastar no mercado de transferências. Uma quantia significativa, a ser investida em jogadores de confiança comprovada. Como ficou evidente e foi confirmado nas manifestações durante a Assembleia, especialmente nas palavras de Stefano Cerrato, diretor financeiro da Juventus, a classificação para a próxima Champions League é fundamental para as contas da Juventus e, consequentemente, para seu desenvolvimento esportivo. Por isso, não está descartado que, diante das dificuldades apresentadas pela equipe de Luciano Spalletti no início da temporada, a diretoria invista já em janeiro parte dos recursos provenientes do aumento de capital.