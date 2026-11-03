A maior emergência está na posição de centroavante. A média de gols de Randal Kolo Muani e Nick Woltemade no campeonato é dramática: apenas um gol entre os dois (marcado por Kolo Muani) em 10 rodadas da Serie A. Na Europa League, o desempenho é melhor, com 3 gols do alemão e 2 do francês. É evidente que, com uma média de gols assim dos dois centroavantes, a Juventus dificilmente poderá aspirar a uma vaga entre os quatro primeiros colocados. Antes da janela de transferências de janeiro, Spalletti terá, necessariamente, de apostar nos dois. Depois, em janeiro, se a parceria não engrenar e a média de gols não melhorar, a Velha Senhora será, na prática, obrigada a voltar ao mercado em busca de um centroavante com características mais próximas das exigidas por Spalletti (alguém nos moldes de Vlahovic, por exemplo) e que, acima de tudo, tenha mais poder de fogo diante do gol do que Kolo Muani e Woltemade, independentemente da contribuição que o jovem Jeff Ekhator, nascido em 2006, poderá dar daqui para a frente após retornar de um início de temporada marcado por lesões.

Nos próximos meses, a Juventus acompanhará a situação de Benjamin Sesko no Manchester United e de Florian Balogun no Monaco: tanto o camisa 9 esloveno quanto o americano têm características que faltam aos dois atuais centroavantes da Juventus. Brian Brobbey também está na lista. O atacante holandês do Sunderland nasceu em 2002. Entre os alvos da Velha Senhora também está Antonio Raimondo, nascido em 2004 e jogador do Frosinone, que marcou 8 gols em 9 partidas no campeonato. A lesão sofrida pelo jovem atacante no domingo, contra o Torino, com comprometimento dos ligamentos do tornozelo e previsão de afastamento de cerca de dois meses, pode, porém, adiar uma eventual negociação para o próximo verão europeu, em vez da janela de transferências de inverno. Por fim, Younes Ebnoutalib também entra na lista. O alemão do Eintracht Frankfurt, nascido em 2003, marcou 8 gols em 10 jogos nesta temporada, entre a Bundesliga e a Copa da Alemanha.