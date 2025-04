Juventude x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), pela oitava rodada da primeira fase

O Juventude recebe o Palmeiras na tarde desta quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

Para se afastar da zona de rebaixamento, o Juventude aposta no fator casa — onde conquistou sua única vitória na competição — para voltar a pontuar. A equipe gaúcha ocupa a 14ª posição, com cinco pontos somados, quatro a mais que Sport e 3B da Amazônia, os dois últimos colocados.

Do outro lado, o Palmeiras busca a recuperação após perder terreno na tabela com a derrota por 2 a 1 para a Ferroviária, em casa. As Palestrinas ocupam atualmente a quarta posição, com 14 pontos, cinco a menos que Ferroviária e Cruzeiro, líderes do campeonato.