Juve sobre Rudiger: “O tratamento terminou, estou 100%. Tenho um estilo agressivo, mas não sou um risco”. Contatos para a contratação a título gratuito, a jogada do Real

Desde que Antonio Rüdiger voltou da última lesão no joelho, o Real Madrid acumulou 8 vitórias e apenas 1 derrota em 9 partidas, conseguindo também a sensacional eliminação do Manchester City na dupla de confrontos válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões e, de fato, neutralizando quase por completo um monstro do ataque como Erling Haaland.





Frequentemente criticado além do razoável por sua maneira de interpretar a função, o zagueiro alemão acabou nos últimos dias no centro do debate não apenas pelo estilo agressivo que mantém em campo, mas também e sobretudo pela questão ligada ao seu futuro e ao contrato com vencimento em 30 de junho de 2026, que o coloca como potencial saída a título gratuito.





É nesse vazio contratual que a Juventus tenta se inserir com Rüdiger, que, por sua vez, confirmou em entrevista ao Frankfurter Allgemeine Zeitung estar finalmente de volta à forma 100%.