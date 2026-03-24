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Antonio Rudiger Real Madrid 03222026(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juve sobre Rudiger: “O tratamento terminou, estou 100%. Tenho um estilo agressivo, mas não sou um risco”. Contatos para a contratação a título gratuito, a jogada do Real

Juventus
A. Ruediger
Real Madrid
Mercado da bola

O futuro do zagueiro alemão está incerto, mas agora que os problemas físicos ficaram para trás, ele quer terminar a temporada, incluindo a Copa do Mundo, em grande forma.

Desde que Antonio Rüdiger voltou da última lesão no joelho, o Real Madrid acumulou 8 vitórias e apenas 1 derrota em 9 partidas, conseguindo também a sensacional eliminação do Manchester City na dupla de confrontos válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões e, de fato, neutralizando quase por completo um monstro do ataque como Erling Haaland.


Frequentemente criticado além do razoável por sua maneira de interpretar a função, o zagueiro alemão acabou nos últimos dias no centro do debate não apenas pelo estilo agressivo que mantém em campo, mas também e sobretudo pela questão ligada ao seu futuro e ao contrato com vencimento em 30 de junho de 2026, que o coloca como potencial saída a título gratuito.


É nesse vazio contratual que a Juventus tenta se inserir com Rüdiger, que, por sua vez, confirmou em entrevista ao Frankfurter Allgemeine Zeitung estar finalmente de volta à forma 100%.

  • "CURA FINITA"

    "Estou me sentindo muito bem e aliviado por ter concluído o tratamento. Desde agosto-setembro de 2024, sempre havia algo errado, mas agora posso jogar partidas inteiras sem problemas. No ano passado, muitas vezes treinava e jogava apenas tomando analgésicos; depois, em janeiro, a situação piorou e percebi que precisava parar, também porque teremos a Copa do Mundo no verão. No passado, deixei minha saúde de lado porque queria estar 100% para a equipe. Não há nada que eu odeie mais do que decepcionar meus companheiros. Depois da cirurgia no joelho, aprendi a entender melhor quando é hora de parar”.

    • Publicidade

  • "Tenho um estilo agressivo, sei em quem atacar com força"

    "Ser um zagueiro duro está no meu DNA. Se você quer se destacar nos confrontos individuais neste nível, não pode ser passivo e gentil. Você precisa deixar claro para o atacante que ele terá um dia difícil pela frente. É uma questão de mentalidade. Se um adversário se irrita facilmente, eu aproveito isso. Eu analiso os jogadores a fundo com antecedência, às vezes até preparando análises em vídeo. Eu sei logo de cara em quem usar minha força física"

  • "NÃO SOU UM RISCO"

    "Não represento absolutamente nenhum risco para as minhas equipes. (...) Nove anos sem receber um cartão vermelho em campo não é mera coincidência. O número de cartões amarelos que recebi também é muito menor do que muitos imaginam. Foi justamente esse estilo de jogo que me permitiu assinar com o Real Madrid. Eles me valorizam por isso."

  • O CONTRATO E A RENOVAÇÃO

    O Real Madrid valoriza Rudiger, mas, até agora, tendo em vista sua forma física, a renovação do contrato com o clube espanhol permaneceu como um assunto encerrado e guardado nas gavetas da mesa de Florentino Pérez. A ideia do clube é, sem dúvida, rejuvenescer ainda mais o elenco, e o alemão, nascido em 1993 e que acaba de completar 33 anos, não se encaixava nos planos da diretoria. A temporada de altos e baixos e a melhora nos resultados, que coincidiu com seu retorno aos gramados, abriram, no entanto, uma brecha para sua permanência, mesmo que uma negociação propriamente dita ainda não tenha começado.

  • A JUVENTUS TENTA: CONTATOS

    Luciano Spalletti e a Juventus, salvo surpresas, continuarão juntos também na próxima temporada (a renovação está apenas para ser formalizada por escrito), e o técnico toscano incluiu entre suas solicitações a contratação de um zagueiro central forte fisicamente e com grande experiência para atuar ao lado de Bremer e reforçar a defesa.


    Rudiger representaria essa oportunidade de contratação gratuita que não se pode deixar escapar, com os primeiros contatos com sua equipe já tendo sido iniciados, segundo o Tuttosport. Spalletti, aliás, já trabalhou com Rudiger na época da Roma e o considera um zagueiro central, se possível, de valor ainda superior ao do brasileiro.

  • A OFERTA E A CONTRATAÇÃO

    Rudiger ganha em Madri 9 milhões de euros líquidos por temporada, mais bônus; valores esses que, no entanto, estariam fadados a diminuir inevitavelmente, mesmo em caso de renovação com os Merengues. A ideia da Juventus é oferecer ao jogador um contrato de dois anos com opção de renovação por um terceiro ano, no valor de 5 a 6 milhões de euros por temporada; a disputa mais importante se daria, portanto, em torno do bônus de assinatura e das comissões dos agentes.



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