"A Juventus tem dificuldade para fazer gols e erra muito nas finalizações, depois sempre sofre gols. Isso é algo que não pode acontecer com tanta facilidade com um grande time como a Juventus, com o seu DNA. Em Cagliari, é preciso vencer. A Juventus não pode depender de Conceicao e Zhegrova nas jogadas de ataque. Eles são bons, mas...".





Então, após Sandro Sabatini dizer a Tacchinardi: "Você jogou com Trezeguet. Às vezes, ele também não tocava na bola, mas fazia gols", Mauro brincou: "Não fale heresia, Sandro. Não compare Kolo Muani com Trezeguet".



