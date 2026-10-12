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cm grafica kolo muani juve
Simone Gervasio
Traduzido por

Juve, Mauro: "Kolo Muani como Trezeguet? Não vamos blasfemar". Tacchinardi: "Em janeiro, é preciso contratar um atacante"

Juventus
Cagliari x Juventus
Cagliari
Campeonato Italiano
R. Kolo Muani

Debate aberto na Juventus após o empate arrancado pela Juventus na casa do Cagliari. À Sport Mediaset, falaram os ex-jogadores da Juventus Massimo Mauro e Alessio Tacchinardi.


  • "A Juventus tem dificuldade para fazer gols e erra muito nas finalizações, depois sempre sofre gols. Isso é algo que não pode acontecer com tanta facilidade com um grande time como a Juventus, com o seu DNA. Em Cagliari, é preciso vencer. A Juventus não pode depender de Conceicao e Zhegrova nas jogadas de ataque. Eles são bons, mas...".


    Então, após Sandro Sabatini dizer a Tacchinardi: "Você jogou com Trezeguet. Às vezes, ele também não tocava na bola, mas fazia gols", Mauro brincou: "Não fale heresia, Sandro. Não compare Kolo Muani com Trezeguet".


  • Alessio Tacchinardi também comentou o momento da Juve e as atuações de Kolo Muani:


    "São dois pontos perdidos porque a Juve teve a posse de bola e criou alguma coisa. Mas, quando precisa dar um salto de qualidade e maturidade, ainda não está pronta. Spalletti é um bom treinador e sempre encontrou soluções para elevar o nível. Mas esta Juve não é sólida e pode ganhar ou perder jogos assim. A Juve continua a mesma, está assim há um ano. Kolo Muani não pode ficar sozinho no ataque; até o gol, fez uma atuação vergonhosa. Woltemade não é um centroavante e, por isso, a Juve precisa ir ao mercado em janeiro para contratar um atacante".

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