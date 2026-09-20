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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ATALANTAAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juve-Atalanta, Marelli sobre pênalti não marcado em Rowe: "O VAR deveria ter intervindo. Tudo bem mandar seguir, mas não se pode ir além do regulamento"

Juventus
Atalanta
Campeonato Italiano
J. Rowe
P. Kalulu
Juventus x Atalanta

O lance da puxada de Kalulu em Rowe na área da Juventus deveria ter sido punido.

A Juventus vence por 2 a 0 em uma partida quase sem história contra a Atalanta, mas o pênalti não marcado para os bergamascos no primeiro tempo, pela vistosa puxada de Pierre Kalulu dentro da área sobre Rowe, pesa no resultado final da partida.

O árbitro Zufferli não marcou em campo, e o VAR não interveio, mantendo a decisão tomada no gramado que, porém, também segundo o comentarista de arbitragem da Dazn, Luca Marelli, representa um erro grave. O contato, de fato, deveria ter sido punido com pênalti e cartão.


  • As reclamações legítimas

    "As reclamações da Atalanta são legítimas. Bola rolando no centro da área, Kalulu, claramente superado por Rowe, se agarra à camisa. A bola ia na direção de Rowe e Kalulu estava claramente atrasado. A camisa estica por muito tempo e de maneira muito evidente"

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  • "Não se pode ir além do regulamento"

    "Tudo bem manter um nível alto de tolerância nos contatos e deixar o jogo correr mais, mas não se pode ir além do regulamento. Uma puxada, se for recíproca, é compreensível, mas nesta circunstância há apenas a puxada de Kalulu"

  • "O VAR não pode deixar de intervir"

    "Nessas circunstâncias, o árbitro pode até não ver em campo, mas o VAR não pode deixar de intervir. Este é um pênalti claro que não foi marcado, com cartão amarelo e não expulsão porque falta um parâmetro fundamental do DOGSO, que é a posse da bola".

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