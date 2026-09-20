Juve-Atalanta, Marelli sobre pênalti não marcado em Rowe: "O VAR deveria ter intervindo. Tudo bem mandar seguir, mas não se pode ir além do regulamento"

A Juventus vence por 2 a 0 em uma partida quase sem história contra a Atalanta, mas o pênalti não marcado para os bergamascos no primeiro tempo, pela vistosa puxada de Pierre Kalulu dentro da área sobre Rowe, pesa no resultado final da partida.

O árbitro Zufferli não marcou em campo, e o VAR não interveio, mantendo a decisão tomada no gramado que, porém, também segundo o comentarista de arbitragem da Dazn, Luca Marelli, representa um erro grave. O contato, de fato, deveria ter sido punido com pênalti e cartão.



