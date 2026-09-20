A Juventus vence por 2 a 0 em uma partida quase sem história contra a Atalanta, mas sobre o resultado final da partida pesa o pênalti não marcado para os bergamascos no primeiro tempo pela vistosa puxada de Pierre Kalulu dentro da área sobre Rowe.

O árbitro Zufferli não marca em campo e o VAR não intervém, mantendo a decisão de campo que, porém, também segundo o comentarista de arbitragem da Dazn, Luca Marelli, representa um erro grave. O contato, de fato, deveria ter sido punido com pênalti e cartão.



