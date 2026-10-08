Justin Oboavwoduo, atacante nascido em 2006 da Juventus Next Gen, que recentemente estreou no time principal da Juventus, conta sua história em entrevista ao site oficial da Velha Senhora.





A FAMÍLIA

"Quando eu era bem pequeno, no jardim de infância, simplesmente peguei uma bola. Jogava futebol durante o recreio e a minha professora disse à minha mãe que o filho dela era bastante bom, que gostava de jogar na hora do almoço e durante o intervalo. A partir dali, tudo o que consigo lembrar de mim quando criança é eu jogando futebol. É a minha lembrança mais antiga".





"A minha família fez muitos sacrifícios por mim. Venho de uma casa em que éramos quatro filhos e todos nós éramos muito ativos e esportivos. Encontrar tempo para me levar aos treinos e aos jogos, e ao mesmo tempo conciliar isso com o trabalho deles, foi importantíssimo. Eles fizeram um trabalho enorme para me ajudar a chegar onde estou hoje: sem eles, não teria sido possível".







