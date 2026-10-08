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Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Justin Oboavwoduo se conta: as origens, a família, o que aprendeu no Manchester City, o plano da Juventus

Juventus
J. Oboavwoduo

O inglês nascido em 2006 fala sobre suas origens e seu crescimento

Justin Oboavwoduo, atacante nascido em 2006 da Juventus Next Gen, que recentemente estreou no time principal da Juventus, conta sua história em entrevista ao site oficial da Velha Senhora.


A FAMÍLIA

"Quando eu era bem pequeno, no jardim de infância, simplesmente peguei uma bola. Jogava futebol durante o recreio e a minha professora disse à minha mãe que o filho dela era bastante bom, que gostava de jogar na hora do almoço e durante o intervalo. A partir dali, tudo o que consigo lembrar de mim quando criança é eu jogando futebol. É a minha lembrança mais antiga".


"A minha família fez muitos sacrifícios por mim. Venho de uma casa em que éramos quatro filhos e todos nós éramos muito ativos e esportivos. Encontrar tempo para me levar aos treinos e aos jogos, e ao mesmo tempo conciliar isso com o trabalho deles, foi importantíssimo. Eles fizeram um trabalho enorme para me ajudar a chegar onde estou hoje: sem eles, não teria sido possível".



  • O Manchester City

    "Em Manchester, trabalha-se muito o desenvolvimento individual para ver onde você pode melhorar a cada dia, onde vai bem e como potencializar esses aspectos até transformá-los em superpontos fortes. É uma filosofia presente do time principal às categorias de base, e isso facilita a transição de uma faixa etária para outra. Isso me ajudou muito a aprender os fundamentos do futebol, a ter uma boa técnica e uma boa inteligência de jogo".


  • A chegada a Turim em janeiro de 2026

    "A língua foi um dos maiores desafios porque eu não falava italiano. Além disso, era a primeira vez que eu me afastava da minha família: morar sozinho, fazer as coisas por conta própria, ter de comprar todos os mantimentos pela primeira vez ou comprar uma televisão... As coisas simples da vida que você não faz até ir morar sozinho. A distância de casa e da família, em Manchester, foi a maior dificuldade".


  • A Juventus

    "Obviamente a Juventus é o maior time da Itália e tem uma história grandiosa. Quando me ligou e estava seriamente interessada em me trazer para cá, não foi uma decisão difícil de tomar, especialmente pela forma como me via integrado ao sistema e pelo que poderia ser o plano para mim se eu me dedicasse e jogasse bem. Houve um sentimento enorme de alegria e orgulho para mim e para toda a minha família".


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