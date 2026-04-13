Segundo o jornal espanhol AS, o Real Madrid se opõe à ida do jogador de 22 anos para o grande rival da Catalunha.
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Justamente porque o Real Madrid se opõe: o Barça teria que desistir da esperança de contratar um jogador da seleção espanhola
Como isso é possível? É muito simples. O clube madrilenho possui, portanto, uma opção de recompra no valor de oito milhões de euros pelo jogador formado em sua base, que havia sido transferido para o CA Osasuna no verão por cinco milhões de euros.
Curiosidade: Muñoz nasceu em Barcelona e é formado na lendária academia “La Masia”, da qual se afastou em 2017 e, quatro anos depois, chegou ao time sub-19 do Real Madrid passando pelo CF Damm.
O Real poderá fazer uso da cláusula nos próximos três anos, que deve aumentar em um milhão de euros após cada temporada – e, assim, terá de desembolsar relativamente pouco para uma operação de recontratação.
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Não é só o Barça: vários clubes parecem estar de olho em Muñoz
Na verdade, caso outro clube se interesse, seria necessário pagar 40 milhões de euros, de acordo com uma cláusula de rescisão — que é obrigatória na Espanha. Além disso, o Real garantiu uma participação de 50% nos lucros da venda e um direito de preferência, o que permite que os Blancos possam reagir a qualquer momento. Em termos simples: caso a cláusula de rescisão seja acionada, eles poderiam intervir.
E Muñoz tem, sem dúvida, mercado na Europa. Além do Barça, vários clubes da Premier League e da Série A também teriam colocado o veloz driblador na mira. Em 33 partidas pelo Osasuna em todas as competições, o jovem espanhol marcou seis gols e deu cinco assistências, tendo conquistado uma vaga no time titular logo após sua chegada.
Além disso, Muñoz estreou pela seleção espanhola apenas em março e logo chamou a atenção ao marcar um gol na vitória por 3 a 0 sobre a Sérvia. Assim, ele tem boas chances de integrar o elenco para a Copa do Mundo no verão.
Victor Muñoz: Dados de desempenho e estatísticas nesta temporada
Jogos 33 Gols 6 Assistências 5 Minutos em campo 2.496