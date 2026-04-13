Justamente porque o Real Madrid se opõe: o Barça teria que desistir da esperança de contratar um jogador da seleção espanhola

Como isso é possível? É muito simples. O clube madrilenho possui, portanto, uma opção de recompra no valor de oito milhões de euros pelo jogador formado em sua base, que havia sido transferido para o CA Osasuna no verão por cinco milhões de euros.

Curiosidade: Muñoz nasceu em Barcelona e é formado na lendária academia “La Masia”, da qual se afastou em 2017 e, quatro anos depois, chegou ao time sub-19 do Real Madrid passando pelo CF Damm.

O Real poderá fazer uso da cláusula nos próximos três anos, que deve aumentar em um milhão de euros após cada temporada – e, assim, terá de desembolsar relativamente pouco para uma operação de recontratação.