Justamente o arquirrival também vai lucrar! A transferência de Said El Mala geraria uma chuva de dinheiro controversa

Além do Brighton, segundo o Kölner Stadtanzeiger, o Chelsea também demonstra grande interesse em El Mala, que recentemente se separou de seu agente e agora é representado pela família. No entanto, o artigo ressalta que os Blues provavelmente não contratariam seu irmão Malek, o que, no entanto, seria um fator decisivo para a decisão do jovem de 19 anos sobre o futuro. Além disso, a situação de concorrência no clube de ponta de Londres é bem mais acirrada, razão pela qual vários talentos foram emprestados no passado — principalmente ao clube parceiro Racing de Estrasburgo.

El Mala representa nesta temporada uma espécie de garantia de sobrevivência para o Colônia. Embora tenha sido frequentemente utilizado apenas como reserva pelo técnico Lukas Kwasniok, o jogador de apenas 19 anos soma nove gols e quatro assistências na Bundesliga. Nenhum jogador profissional do FC tem mais participações em gols.

Enquanto isso, em Gladbach, El Mala não conseguiu se firmar e chegou a ser dispensado em 2021, antes de passar por Meerbusch e Viktoria Colônia para chegar ao Geißböcken. “Said ainda era muito pequeno na época, o que o deixava em grande desvantagem física em relação aos adversários e não competitivo nesse nível. Alguns garotos simplesmente precisam de um pouco mais de tempo para se desenvolver”, disse seu então técnico da sub-15, Sven Schuchardt, ao jornal Bild em novembro. No sábado, acontecerá o 100º clássico da Bundesliga entre os dois rivais.