Conforme revelou o jornal Rheinische Post, o Borussia Mönchengladbach receberá uma quantia de seis dígitos caso esse jogador de exceção seja transferido para o exterior.
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Justamente o arquirrival também vai lucrar! A transferência de Said El Mala geraria uma chuva de dinheiro controversa
Isso porque, nesse caso, o Gladbach teria direito a 0,25% por ano de formação, de acordo com o mecanismo de solidariedade da FIFA. Considerando um valor de transferência estimado entre 35 e 40 milhões de euros, isso resultaria em um pagamento de 260.000 a 300.000 euros, que iria para os cofres do Gladbach. Da mesma forma, caso El Mala se transfira para o exterior, o Viktoria Köln e o TSV Meerbusch devem comemorar uma bolada.
Nos últimos dias, multiplicaram-se os relatos de que El Mala poderia deixar o time de Colônia no verão. Segundo informações, o jogador já teria chegado a um acordo de princípio com o Brighton & Hove Albion para a transferência. As negociações entre os dois clubes teriam sido retomadas, depois que uma transferência no inverno havia fracassado. Na época, os Seagulls foram rejeitados pelo Effzeh, apesar de uma oferta de 30 milhões de euros, e agora provavelmente terão que colocar mais cinco milhões de euros, além de bônus, na mesa.
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Muito jovem: o Gladbach já havia descartado El Mala
Além do Brighton, segundo o Kölner Stadtanzeiger, o Chelsea também demonstra grande interesse em El Mala, que recentemente se separou de seu agente e agora é representado pela família. No entanto, o artigo ressalta que os Blues provavelmente não contratariam seu irmão Malek, o que, no entanto, seria um fator decisivo para a decisão do jovem de 19 anos sobre o futuro. Além disso, a situação de concorrência no clube de ponta de Londres é bem mais acirrada, razão pela qual vários talentos foram emprestados no passado — principalmente ao clube parceiro Racing de Estrasburgo.
El Mala representa nesta temporada uma espécie de garantia de sobrevivência para o Colônia. Embora tenha sido frequentemente utilizado apenas como reserva pelo técnico Lukas Kwasniok, o jogador de apenas 19 anos soma nove gols e quatro assistências na Bundesliga. Nenhum jogador profissional do FC tem mais participações em gols.
Enquanto isso, em Gladbach, El Mala não conseguiu se firmar e chegou a ser dispensado em 2021, antes de passar por Meerbusch e Viktoria Colônia para chegar ao Geißböcken. “Said ainda era muito pequeno na época, o que o deixava em grande desvantagem física em relação aos adversários e não competitivo nesse nível. Alguns garotos simplesmente precisam de um pouco mais de tempo para se desenvolver”, disse seu então técnico da sub-15, Sven Schuchardt, ao jornal Bild em novembro. No sábado, acontecerá o 100º clássico da Bundesliga entre os dois rivais.
O sonho da Copa do Mundo acabou? El Mala não está na convocação de Nagelsmann
Devido ao seu excelente desempenho nesta temporada, El Mala pode até alimentar discretas esperanças de ser convocado para a Copa do Mundo. Apesar de ter feito parte da convocação do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, em novembro, o ponta não figura na lista de convocados de março.
Em vez disso, El Mala foi convocado para a seleção sub-21 para as partidas das eliminatórias do Euro. Ele já havia se juntado à seleção juvenil da DFB após o primeiro amistoso em novembro. Na seleção principal, Nagelsmann optou por não escalá-lo.
Além disso, em caso de lesão, não está descartado que El Mala seja convocado posteriormente para os jogos internacionais contra a Suíça (27 de março) e Gana (30 de março). O trem para a Copa do Mundo também ainda não partiu – para ninguém, como Nagelsmann enfatizou várias vezes na apresentação da seleção na quinta-feira.
Said El Mala: Estatísticas do 1. FC Köln nesta temporada
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