"Justamente fora até o final da temporada": o FC Barcelona comemora, aparentemente, um sucesso parcial após o drama na Liga dos Campeões, com recurso apresentado à UEFA

Kovacs apitou a partida de ida das quartas de final entre os catalães e os Rojiblancos na noite da última terça-feira, mas teve um desempenho extremamente infeliz em algumas situações. Por exemplo, ele inicialmente mostrou apenas o cartão amarelo ao zagueiro do Barcelona, Pau Cubarsi, após uma clara falta de último recurso, e só o expulsou com cartão vermelho direto após a intervenção do VAR.

Do lado do Barça, uma jogada aos 54 minutos gerou muita discussão, quando o goleiro do Atlético, Juan Musso, lançou a bola para o companheiro Marc Pubill. Este parou a bola com a mão e voltou a cobrar o tiro de meta. “Para mim, isso é claramente cartão amarelo-vermelho e pênalti”, disse o técnico do Barcelona, Hansi Flick, e mirou no árbitro de vídeo alemão Christian Dingert. “Ele tem que dizer: ‘Dá uma olhada nisso’.” Mas ele não fez isso, então: ‘Obrigado, Alemanha’.”