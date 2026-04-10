Segundo vários meios de comunicação espanhóis, entre os quais o Mundo Deportivo, a federação europeia decidiu não escalar mais o árbitro romeno de 41 anos nas competições da UEFA nesta temporada.
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"Justamente fora até o final da temporada": o FC Barcelona comemora, aparentemente, um sucesso parcial após o drama na Liga dos Campeões, com recurso apresentado à UEFA
Kovacs apitou a partida de ida das quartas de final entre os catalães e os Rojiblancos na noite da última terça-feira, mas teve um desempenho extremamente infeliz em algumas situações. Por exemplo, ele inicialmente mostrou apenas o cartão amarelo ao zagueiro do Barcelona, Pau Cubarsi, após uma clara falta de último recurso, e só o expulsou com cartão vermelho direto após a intervenção do VAR.
Do lado do Barça, uma jogada aos 54 minutos gerou muita discussão, quando o goleiro do Atlético, Juan Musso, lançou a bola para o companheiro Marc Pubill. Este parou a bola com a mão e voltou a cobrar o tiro de meta. “Para mim, isso é claramente cartão amarelo-vermelho e pênalti”, disse o técnico do Barcelona, Hansi Flick, e mirou no árbitro de vídeo alemão Christian Dingert. “Ele tem que dizer: ‘Dá uma olhada nisso’.” Mas ele não fez isso, então: ‘Obrigado, Alemanha’.”
- AFP
A UEFA demitiu Kovacs por erros na partida contra o Barça?
Os catalães acabaram por apresentar uma reclamação à UEFA, exigindo, entre outras coisas, a suspensão de Dingert, bem como “o acesso às comunicações dos árbitros e, se for o caso, o reconhecimento oficial dos erros e a adoção das medidas cabíveis”.
No entanto, não está claro até que ponto a reclamação foi responsável pela exclusão de Kovacs das competições da UEFA no restante da temporada. Também é possível que a federação já tivesse planejado, com base em uma lista interna, não escalar mais o romeno no restante da temporada.
Para o ex-árbitro da Bundesliga Manuel Gräfe, por outro lado, a destituição de Kovacs é apenas uma consequência lógica. Em uma postagem no X, o árbitro de 52 anos enumerou inicialmente os erros cometidos pelo romeno na partida, na sua opinião, e escreveu: “Justamente afastado da UEFA até o final da temporada.”