Com agora 239 gols, a seleção alemã ultrapassou a seleção campeã mundial de todos os tempos como a equipe com mais gols em finais de Copa do Mundo. Os brasileiros somam atualmente 238 gols.
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Justamente com um 7 a 1! A seleção alemã ultrapassa o Brasil e assume o primeiro lugar em uma estatística muito especial da Copa do Mundo
O fato de a Alemanha ter conseguido ultrapassar o Brasil com um placar de 7 a 1 é algo bastante singular do ponto de vista histórico. Afinal, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, a seleção alemã infligiu ao então anfitrião uma das derrotas mais dolorosas de todos os tempos, derrotando os brasileiros por 7 a 1 diante da torcida local, a caminho do título mundial.
Na estreia da Copa do Mundo de 2026, Felix Nmecha colocou a equipe do técnico Julian Nagelsmann na frente contra a azarão Curaçao aos 6 minutos. A estreante na Copa do Mundo causou um momento de choque para a tetracampeã mundial um quarto de hora depois, quando Livano Comenencia, de forma totalmente inesperada, empatou aos 21 minutos.
A seleção alemã, claramente superior, se recompôs rapidamente e voltou a abrir o placar aos 38 minutos, com Nico Schlotterbeck. Pouco antes do apito do intervalo, Kai Havertz, ao converter um pênalti que levou o placar a 3 a 1, praticamente selou o resultado.
No segundo tempo, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav e, novamente, Havertz marcaram mais quatro gols, garantindo a vitória soberana da Alemanha na estreia. A próxima partida será contra a Costa do Marfim no próximo sábado, e o confronto com o Equador encerrará a fase de grupos.
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Copa do Mundo de 2026: Será que o Brasil vai ultrapassar novamente a seleção alemã contra o Haiti?
Enquanto isso, o Brasil poderia ultrapassar novamente a Alemanha no ranking de maior número de gols em finais de Copa do Mundo na madrugada de sexta para sábado (horário alemão). Nesse caso, Vinicius Júnior e companhia seriam os grandes favoritos em sua segunda partida da fase de grupos contra o Haiti.
No início da Copa do Mundo de 2026 nos EUA, México e Canadá, a Seleção marcou apenas um gol. Vinicius marcou no empate em 1 a 1 contra o Marrocos, um dos favoritos surpresa; após a partida contra o Haiti, o Brasil ainda enfrentará a Escócia na terceira partida da fase de grupos.
A seleção alemã, aliás, precisou de 113 jogos em 21 participações em torneios para marcar seus 239 gols em Copas do Mundo até agora. O Brasil soma 23 participações e 115 partidas em Copas do Mundo.
“Lá estão eles de novo”, escreveu o Globoesporte no Brasil e comentou: “A Alemanha passa por um susto contra Curaçao, mas arranca no segundo tempo e repete o resultado histórico de 2014.” O jornal O Tempo publicou: “A Alemanha proporciona a Curaçao um ‘dia do Brasil’.”