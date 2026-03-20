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Jurrien Timber e Martin Odegaard vão jogar pelo Arsenal na final da Carabao Cup contra o Man City? Mikel Arteta dá notícias sobre a condição física dos jogadores
Arteta aguarda o último treino para saber notícias sobre lesões
O Arsenal se prepara para enfrentar o Manchester City na final da Carabao Cup, em Wembley, neste domingo, com o objetivo de conquistar seu primeiro título da temporada. Em declarações à imprensa antes do confronto, Arteta revelou que o último treino de sábado será o fator decisivo para a dupla: “Temos mais um treino [no sábado], então esperamos que os jogadores que estão na disputa possam nos dar boas notícias”, explicou o espanhol. “Temos mais um treino, então vamos ver se eles conseguem.”
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Reduzir o elenco para 20 jogadores
Arteta enfrenta difíceis dilemas na escolha do elenco ao reduzir o grupo para os 20 jogadores exigidos para a final. Ele acrescentou: “Todos participaram da competição e, na última rodada, quando você tem a chance de estar em Wembley, é difícil não dar essa oportunidade a alguém. Então, sim, é algo em que se pensar.”
O desafio contra o Manchester City está por vir
O City será o adversário do Arsenal no domingo, e Arteta está garantindo que sua equipe esteja mentalmente preparada para a batalha tática, com foco na confiança e na preparação meticulosa. “Toda a preparação e todo o entusiasmo nas próximas 48 horas para chegarmos a Wembley da melhor maneira possível, realmente preparados e confiantes de que vamos conseguir”, afirmou ele, reforçando a atmosfera positiva em London Colney, apesar da imensa pressão do momento.
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Os Gunners em busca de títulos
O caminho do Arsenal até a final foi marcado pela superação de vários obstáculos, e Arteta está determinado a levar a tarefa até o fim. De fato, os Gunners continuam em boa posição para conquistar um quadruplo inédito, já que o time do norte de Londres lidera atualmente a tabela da Premier League com nove pontos de vantagem, ao mesmo tempo em que se prepara para as quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP e para o confronto das quartas de final da FA Cup contra o Southampton.
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