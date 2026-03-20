Jurrien Timber e Martin Odegaard vão jogar pelo Arsenal na final da Carabao Cup contra o Man City? Mikel Arteta dá notícias sobre a condição física dos jogadores

O caminho do Arsenal até a final foi marcado pela superação de vários obstáculos, e Arteta está determinado a levar a tarefa até o fim. De fato, os Gunners continuam em boa posição para conquistar um quadruplo inédito, já que o time do norte de Londres lidera atualmente a tabela da Premier League com nove pontos de vantagem, ao mesmo tempo em que se prepara para as quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP e para o confronto das quartas de final da FA Cup contra o Southampton.