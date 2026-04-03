O ex-jogador do Liverpool, Smicer, causou entusiasmo entre a torcida ao prever que Klopp não seria capaz de recusar um convite do clube caso este precisasse dele. Apesar de Slot ter conquistado o 20º título da Premier League para o clube na temporada passada, os Reds vêm passando por uma temporada 2025-26 desastrosa. O Liverpool ocupa atualmente a quinta posição na Premier League, deixando o técnico holandês lutando por seu futuro em Anfield enquanto a equipe se esforça para garantir uma vaga na Liga dos Campeões.

Embora a diretoria supostamente esteja apoiando Slot, a sombra de Klopp pairou pesadamente durante suas recentes aparições no estádio. Klopp retornou recentemente a Anfield para participar de uma partida beneficente especial em apoio à Fundação LFC, uma iniciativa que reacendeu a paixão dos torcedores. Smicer, herói da final da Liga dos Campeões de 2005, acredita que o vínculo entre o alemão e a cidade de Liverpool continua inquebrável, tornando uma segunda passagem pelo clube quase inevitável caso surja a oportunidade.