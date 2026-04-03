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Jurgen Klopp VOLTARÁ a treinar o Liverpool, enquanto um ex-jogador dos Reds, vencedor da Liga dos Campeões, faz uma previsão considerada “impossível”
Um retorno emocionante a Anfield?
O ex-jogador do Liverpool, Smicer, causou entusiasmo entre a torcida ao prever que Klopp não seria capaz de recusar um convite do clube caso este precisasse dele. Apesar de Slot ter conquistado o 20º título da Premier League para o clube na temporada passada, os Reds vêm passando por uma temporada 2025-26 desastrosa. O Liverpool ocupa atualmente a quinta posição na Premier League, deixando o técnico holandês lutando por seu futuro em Anfield enquanto a equipe se esforça para garantir uma vaga na Liga dos Campeões.
Embora a diretoria supostamente esteja apoiando Slot, a sombra de Klopp pairou pesadamente durante suas recentes aparições no estádio. Klopp retornou recentemente a Anfield para participar de uma partida beneficente especial em apoio à Fundação LFC, uma iniciativa que reacendeu a paixão dos torcedores. Smicer, herói da final da Liga dos Campeões de 2005, acredita que o vínculo entre o alemão e a cidade de Liverpool continua inquebrável, tornando uma segunda passagem pelo clube quase inevitável caso surja a oportunidade.
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O fator Klopp e a conexão com a torcida
Em entrevista ao site de apostas em futebol BetVictor, Smicer destacou a aura única que Klopp ainda exala sempre que visita seu antigo território. “Ele é muito carismático e incrivelmente popular entre os torcedores do Liverpool. Foi ótimo estar perto dele, conversar com ele. Tive algumas oportunidades de trocar ideias. Foi fantástico”, explicou Smicer, refletindo sobre o legado duradouro do técnico.
“Ele é muito engraçado, tem bom humor e sempre traz uma ótima atmosfera com ele. Foi fantástico vê-lo de volta. Graças a ele, o estádio também estava lotado. Acho que as pessoas o amam em Anfield e foi um dia maravilhoso. Se você perguntar a qualquer pessoa em Liverpool se Klopp deveria voltar um dia, todos dirão que sim, é claro. Ele tem algo especial com os torcedores do Liverpool, com a cidade e com o clube de futebol. Isso é certo, sem dúvida.”
A pressão sobre Slot aumenta
A situação atual do Liverpool está muito longe das comemorações de um ano atrás. Os atuais campeões têm enfrentado dificuldades para manter a regularidade ao longo da temporada, tendo perdido 10 das 31 partidas disputadas no campeonato. Essa fase ruim os deixou lutando para garantir uma classificação entre os quatro primeiros, com a vaga na Liga dos Campeões agora em risco, já que também correm o risco de serem eliminados das competições europeias.
Slot está chegando ao último ano do contrato de três anos que assinou em 2024, e relatos sugerem que a diretoria pode considerar uma mudança se os resultados não melhorarem imediatamente. Embora Xabi Alonso também tenha sido cotado para o cargo, o apelo romântico de um retorno de Klopp começa a entrar na conversa, enquanto os Reds buscam redescobrir sua identidade.
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A previsão "impossível"
Smicer está convencido de que, se os dirigentes do Liverpool decidirem ligar, Klopp achará “impossível” ignorar o convite. O vínculo construído ao longo de nove anos de sucesso repleto de títulos é simplesmente forte demais para ser ignorado. “Acho que, se ele quiser voltar, será difícil recusá-lo. Na verdade, acho que é impossível. Acho que vamos vê-lo de volta um dia”, concluiu Smicer.