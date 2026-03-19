Jurgen Klopp vai voltar ao Liverpool? O lendário técnico não vai “arriscar seu legado” para salvar os Reds, afirma ex-atacante de Anfield

Stan Collymore, ex-atacante do Liverpool e companheiro de Heskey, é outro que duvida que um acordo com Klopp seja fechado em 2026. Ele já havia dito ao GOAL o que seria necessário para que uma reunião acontecesse: “A menos que, no verão, Jurgen Klopp diga ‘Vou voltar ao futebol e o Liverpool é o único clube para mim’ — o que, sem dúvida, chamaria a atenção da diretoria do Liverpool. Se ele dissesse ‘Vou voltar, mas quero um novo desafio’, não acho que a hierarquia do Liverpool iria atrás dele. Acho que eles dariam a Arne Slot a oportunidade de acertar, porque ele conquistou o campeonato na sua primeira temporada.”

Enquanto Heskey e Collymore não estão convencidos com as especulações sobre um retorno emocional de Klopp, outro ex-jogador do Reds — o herói cult Gary McAllister — disse ao GOAL: “Nunca se pode dizer nunca em coisas assim. Quando o observei enquanto treinava o Dortmund, a sintonia com a Parede Amarela e o fato de Dortmund ser uma grande cidade industrial, ele parecia feito sob medida para esse tipo de trabalho — a cidade em que estava, os torcedores para quem trabalhava e os torcedores que tentava agradar. Depois, avançamos alguns anos e ele vem para o Liverpool e, novamente, é a combinação perfeita. Mais uma vez, para mim, temos um líder carismático, alguém com uma personalidade muito forte, que pensa da mesma forma que a Kop. Mais uma vez, muito semelhante à Parede Amarela em Dortmund.

“Para mim, é sempre muito difícil voltar a um lugar onde você teve um sucesso inacreditável. Mas nunca se pode dizer nunca. É um jogo louco e está ficando cada vez mais louco enquanto conversamos. Mas, para mim, acho que o futebol em geral sente falta de Jurgen Klopp.

“Ele obviamente tem a possibilidade de passar mais tempo com a família e tudo mais, porque você sabe como a gestão é exigente. Então, o trabalho que ele tem no momento, imagino que lhe dê mais tempo para estar com a família. Mas as pessoas envolvidas no futebol simplesmente adoram estar na grama de um campo de treino. Gostaria de vê-lo de volta, seja onde for, porque acho que o futebol em geral sente falta dele.”