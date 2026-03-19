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Jurgen Klopp vai voltar ao Liverpool? O lendário técnico não vai “arriscar seu legado” para salvar os Reds, afirma ex-atacante de Anfield
Será que Klopp voltará a treinar em 2026?
Klopp encerrou sua passagem pelo Liverpool em 2024, ao decidir rescindir seu contrato e aproveitar uma merecida pausa das tensões do cargo técnico. Ele tem dedicado seu tempo exatamente a isso, atuando como Diretor Global de Futebol da Red Bull.
O técnico de 58 anos não deu qualquer indício de que esteja considerando um retorno ao comando, mas outros estão dispostos a falar por ele. Há rumores de que Klopp poderia ser convencido a encerrar seu hiato de dois anos caso recebesse a oferta certa.
O Real Madrid tem sido associado a uma abordagem, já que busca um sucessor permanente para Xabi Alonso, enquanto surgem dúvidas sobre se Klopp conseguiria se manter no cargo caso o Liverpool não se classificasse para a Liga dos Campeões — apenas 12 meses após conquistar o título da Premier League.
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Voltar a Anfield seria um risco para Klopp?
Questionado sobre se Klopp ficaria intrigado ou receoso com a possibilidade de voltar a Anfield, o ex-atacante dos Reds, Heskey — em entrevista concedida em parceria com o Freespins.us — disse ao GOAL: “Acho que seria um risco para o seu legado. Acho que, se ele realmente quiser voltar, provavelmente procuraria outro lugar.
“Por que arriscar isso? Seria sempre uma sombra sobre qualquer técnico. Vimos isso acontecer com Sir Alex [Ferguson] no Manchester United. Há quanto tempo foi isso? Mais de 10 anos. E ainda é uma sombra que paira sobre eles. O técnico precisa descobrir como tirar o melhor de seus jogadores na formação que ele deseja e que se adapte ao estilo do Liverpool.”
O que seria necessário para que o negócio fosse fechado?
Stan Collymore, ex-atacante do Liverpool e companheiro de Heskey, é outro que duvida que um acordo com Klopp seja fechado em 2026. Ele já havia dito ao GOAL o que seria necessário para que uma reunião acontecesse: “A menos que, no verão, Jurgen Klopp diga ‘Vou voltar ao futebol e o Liverpool é o único clube para mim’ — o que, sem dúvida, chamaria a atenção da diretoria do Liverpool. Se ele dissesse ‘Vou voltar, mas quero um novo desafio’, não acho que a hierarquia do Liverpool iria atrás dele. Acho que eles dariam a Arne Slot a oportunidade de acertar, porque ele conquistou o campeonato na sua primeira temporada.”
Enquanto Heskey e Collymore não estão convencidos com as especulações sobre um retorno emocional de Klopp, outro ex-jogador do Reds — o herói cult Gary McAllister — disse ao GOAL: “Nunca se pode dizer nunca em coisas assim. Quando o observei enquanto treinava o Dortmund, a sintonia com a Parede Amarela e o fato de Dortmund ser uma grande cidade industrial, ele parecia feito sob medida para esse tipo de trabalho — a cidade em que estava, os torcedores para quem trabalhava e os torcedores que tentava agradar. Depois, avançamos alguns anos e ele vem para o Liverpool e, novamente, é a combinação perfeita. Mais uma vez, para mim, temos um líder carismático, alguém com uma personalidade muito forte, que pensa da mesma forma que a Kop. Mais uma vez, muito semelhante à Parede Amarela em Dortmund.
“Para mim, é sempre muito difícil voltar a um lugar onde você teve um sucesso inacreditável. Mas nunca se pode dizer nunca. É um jogo louco e está ficando cada vez mais louco enquanto conversamos. Mas, para mim, acho que o futebol em geral sente falta de Jurgen Klopp.
“Ele obviamente tem a possibilidade de passar mais tempo com a família e tudo mais, porque você sabe como a gestão é exigente. Então, o trabalho que ele tem no momento, imagino que lhe dê mais tempo para estar com a família. Mas as pessoas envolvidas no futebol simplesmente adoram estar na grama de um campo de treino. Gostaria de vê-lo de volta, seja onde for, porque acho que o futebol em geral sente falta dele.”
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Slot pode salvar seu cargo nas disputas por títulos nacionais e europeus
Slot, cujo contrato vai até 2027, espera poder pôr um ponto final nos rumores sobre uma possível mudança na comissão técnica. Ele já tem um título conquistado no currículo e viu o Liverpool reverter uma desvantagem da primeira partida para chegar às quartas de final da Liga dos Campeões ao golear o Galatasaray por 4 a 0 em sua última partida.
A glória europeia ainda está ao alcance e, apesar de ocuparem a quinta posição na tabela da Premier League, os Reds têm oito jogos restantes na temporada da primeira divisão e estão entre os oito finalistas da FA Cup.
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