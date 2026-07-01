Jurgen Klopp trará “um novo otimismo” à Alemanha, já que Bastian Schweinsteiger está confiante de que o ex-técnico do Liverpool substituirá Julian Nagelsmann após a eliminação na Copa do Mundo

Após a surpreendente eliminação da Alemanha nas oitavas de final, o campeão da Copa do Mundo Schweinsteiger manifestou sua convicção de que uma mudança na liderança é iminente. Falando como comentarista da ARD, o lendário meio-campista sugeriu que o caminho está sendo aberto para que Klopp finalmente assuma o comando da seleção nacional. “Acredito que isso vai acontecer”, afirmou Schweinsteiger quando questionado sobre a possibilidade de Klopp suceder Nagelsmann. “É claro que nada está certo ainda. Mas tenho a sensação de que provavelmente será assim.”

O ex-jogador do Bayern de Munique destacou a autoridade única que o ex-técnico do Liverpool traria para uma federação que atualmente passa por turbulências. “Se Jürgen Klopp se tornasse técnico da seleção, ele também traria essa base de poder com ele”, acrescentou Schweinsteiger. “A DFB já está em estado de emergência, e tenho a sensação de que isso vai acontecer.”

Os apelos por mudanças surgem após um momento de baixa histórica para a seleção alemã, que sofreu uma eliminação desastrosa e prematura da Copa do Mundo de 2026. Apesar de entrar no torneio com grandes expectativas, a Alemanha sofreu um choque monumental ao não conseguir superar o Paraguai — uma seleção classificada 31 posições abaixo dela — antes de perder nos pênaltis (4 a 3) pela primeira vez em sua história na Copa do Mundo.