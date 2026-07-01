Getty/GOAL
Traduzido por
Jurgen Klopp trará “um novo otimismo” à Alemanha, já que Bastian Schweinsteiger está confiante de que o ex-técnico do Liverpool substituirá Julian Nagelsmann após a eliminação na Copa do Mundo
Schweinsteiger espera a nomeação de Klopp
Após a surpreendente eliminação da Alemanha nas oitavas de final, o campeão da Copa do Mundo Schweinsteiger manifestou sua convicção de que uma mudança na liderança é iminente. Falando como comentarista da ARD, o lendário meio-campista sugeriu que o caminho está sendo aberto para que Klopp finalmente assuma o comando da seleção nacional. “Acredito que isso vai acontecer”, afirmou Schweinsteiger quando questionado sobre a possibilidade de Klopp suceder Nagelsmann. “É claro que nada está certo ainda. Mas tenho a sensação de que provavelmente será assim.”
O ex-jogador do Bayern de Munique destacou a autoridade única que o ex-técnico do Liverpool traria para uma federação que atualmente passa por turbulências. “Se Jürgen Klopp se tornasse técnico da seleção, ele também traria essa base de poder com ele”, acrescentou Schweinsteiger. “A DFB já está em estado de emergência, e tenho a sensação de que isso vai acontecer.”
Os apelos por mudanças surgem após um momento de baixa histórica para a seleção alemã, que sofreu uma eliminação desastrosa e prematura da Copa do Mundo de 2026. Apesar de entrar no torneio com grandes expectativas, a Alemanha sofreu um choque monumental ao não conseguir superar o Paraguai — uma seleção classificada 31 posições abaixo dela — antes de perder nos pênaltis (4 a 3) pela primeira vez em sua história na Copa do Mundo.
- Getty Images Sport
O fim da era Nagelsmann?
Apesar de Nagelsmann ter contrato até 2028, seu futuro é agora alvo de intenso escrutínio por parte da diretoria da DFB. Schweinsteiger acredita que, mesmo que Klopp não seja uma opção imediata, a DFB deve considerar seriamente uma mudança de técnico para revitalizar o time antes da Euro 2028.
“Depois de uma eliminação como essa, é sempre inevitável que se fale sobre o técnico”, disse Schweinsteiger. “Acredito que Jürgen Klopp seja um ótimo técnico e que ele possa trazer um novo otimismo. Acho que isso seria muito importante de vista do Campeonato Europeu.”
A diretoria da DFB, incluindo o presidente Bernd Neuendorf, o vice-presidente Hans-Joachim Watzke e o diretor esportivo Rudi Voller, deve se reunir nos próximos dias para fazer uma análise completa do fracasso no torneio. Para muitos, o resultado contra o Paraguai foi a gota d’água em um ciclo em que a Alemanha vem deixando de atingir seus padrões históricos no cenário mundial há mais de uma década. Com a pressão crescente por uma reformulação na comissão técnica, Klopp surgiu como um dos principais alvos; segundo relatos, o ex-técnico do Liverpool vê comandar uma seleção na Copa do Mundo como uma de suas últimas ambições no futebol, de olho especificamente na edição de 2030. No entanto, a perspectiva da Euro 2028, que será realizada no Reino Unido e na Irlanda, também pode se revelar um grande atrativo para alguém que passou quase uma década na Inglaterra.
A Alemanha enfrenta uma crise de identidade
Além das questões táticas em campo, Schweinsteiger fez uma avaliação contundente do “DNA” do futebol alemão, sugerindo que o país perdeu a garra que antes o tornava temido em todo o mundo. “Meus ex-colegas me dizem que perdemos nosso DNA”, comentou ele. “Cometemos o erro, há anos, de buscar apenas soluções futebolísticas. Abandonamos ou negligenciamos nossos próprios pontos fortes e virtudes, pelos quais éramos respeitados no exterior.”
Ele continuou sugerindo que a seleção atual carece da presença física necessária para competir com as seleções em ascensão. “Agora, não temos mais as soluções futebolísticas nas partidas – e, em termos de robustez e intensidade, não conseguimos mais acompanhar o ritmo. O México, por exemplo, tem mais disso do que nós. Cometemos grandes erros no passado e agora fomos eliminados precocemente três vezes em uma Copa do Mundo; isso não é mais uma coincidência.”
- Getty Images Sport
Klopp mantém a calma em meio às especulações
Embora os rumores sobre sua nomeação ganhem força, Klopp tem se mantido cauteloso em suas declarações públicas enquanto atua como comentarista durante o torneio. O técnico de 59 anos, que recentemente assumiu o cargo de diretor global de futebol da Red Bull, não descartou oficialmente a possibilidade, mas teve o cuidado de não prejudicar o atual técnico. “Ainda não pensei nisso”, disse Klopp recentemente a respeito dos rumores sobre a seleção nacional. “Entendo que, quando se discute o cargo de técnico da seleção, meu nome é mencionado de alguma forma. Mas não é o momento de realmente falar sobre isso. Não há nada a dizer a respeito.”