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Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Xabi Alonso! Por que tantos treinadores de ponta querem Jordan Henderson? Ex-astro do Chelsea explica o carinho pelo ex-capitão do Liverpool
Henderson integrou o elenco da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026
Essa decisão surpreendeu alguns, já que o vencedor da Premier League e da Champions League tem 36 anos. Ele, porém, integrou o elenco da Inglaterra na fase final da Copa do Mundo na América do Norte, mas uma fratura no braço, sofrida em circunstâncias infelizes enquanto comemorava a vitória épica da Inglaterra sobre o México, limitou sua participação naquele torneio.
Tuchel estava convicto de que o experiente meio-campista deveria fazer parte de seus planos e manteve Henderson junto à delegação depois que ele passou por uma cirurgia. Muitos torcedores, um tanto perplexos, questionaram a decisão inicial de convocá-lo, mas os companheiros de equipe logo calaram os que tinham dúvidas.
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Ex-capitão do Liverpool é contratado pelo Chelsea como agente livre
O jogador formado nas categorias de base do Sunderland é considerado um líder inspirador. Essas qualidades ficaram evidentes quando herdou de Steven Gerrard a braçadeira de capitão em Anfield, além de ser sempre um profissional exemplar, que ajuda a manter elevado o padrão coletivo e serve de modelo de comportamento.
Klopp valorizou essas qualidades em Merseyside, Tuchel as adotou ao tentar seguir o exemplo das lendas de 1966, e Alonso tratou de contar com elas quando o Brentford concordou com a rescisão do contrato de Henderson e o deixou disponível na última janela de transferências.
Depois de recuperar totalmente a forma física, ele disputou duas partidas pelo Chelsea e abriu sua conta de gols de maneira espetacular ao marcar dois gols, incluindo um golaço de falta de 23 metros, na vitória por 5 a 1 sobre o Bournemouth.
Por que os técnicos de ponta querem o que Henderson tem a oferecer
Questionado sobre por que tantos técnicos de ponta querem trabalhar com Henderson, que também atuou sob o comando de Gerrard no Campeonato Saudita e foi capitão do Ajax, gigante holandês, o ex-ponta do Chelsea Nevin, em entrevista concedida em parceria com a NetBet Sport Betting, disse à GOAL: “Essa é uma ótima pergunta, porque, dentro do futebol, ele certamente não é visto como alguém que causa divisões de forma alguma. Talvez por uma ou duas pessoas!
“Acho que ele tem muita leitura de jogo, especialmente na defesa, embora, é claro, tenha marcado dois gols no fim de semana passado. Mas ele também não fica pensando só em si mesmo o tempo todo. Existem certos tipos de jogadores que ajudam a construir uma equipe. São aqueles jogadores que mantêm o grupo unido, de quem você precisa. E, se alguém não está fazendo a coisa certa, está passando dos limites ou não tem a atitude certa, há certos jogadores, que antes eram muito comuns e talvez não sejam tanto hoje, que dizem: ‘Não me importa quanto custaram por você, não me importa quem você pensa que é. Faça isso’. Dizem isso de forma muito simples e direta.
“Acho que isso é um talento no futebol moderno. Não é que tenha desaparecido, mas era algo que se dava como certo: sempre haveria jogadores assim. Só que, na verdade, quando você tem muitos jogadores mercenários vindos de vários países, talvez eles não estejam completamente envolvidos, de corpo e alma, com o grupo do qual fazem parte. Então, quando há um problema com a ética de uma equipe, e estou falando de todos trabalharem juntos, você precisa desses jogadores.
“Tem outra coisa também. Se a personalidade mais forte de um clube não exerce uma boa influência, esse jogador pode ser brilhante em campo, mas, se for barrado, vira um pesadelo. E continua sendo a personalidade mais forte do clube. Você não quer isso.
“O que você quer é alguém com uma personalidade que, mesmo quando não joga, quando está no banco ou fica fora da lista de relacionados, continua presente, fazendo e dizendo as coisas certas. E essa é mais ou menos uma descrição de Jordan Henderson.”
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Henderson tem um papel importante a desempenhar em Stamford Bridge
O Chelsea procura alguém que assuma o comando do meio-campo e dite o ritmo do jogo pelo setor, após a saída do argentino Enzo Fernandez, campeão da Copa do Mundo, para o Manchester City.
Moises Caicedo vai desempenhar a função de volante no esquema 3-4-2-1 de Alonso, mas Henderson deve ter bastante tempo em campo. Com experiência comprovada na Premier League, ele fará com que os jogadores ao seu redor se dediquem 100% o tempo todo, mesmo que essas qualidades nem sempre sejam percebidas por todos nas arquibancadas.
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