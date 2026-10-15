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Jordan Henderson Thomas Tuchel Xabi Alonso Chelsea 2026Getty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Xabi Alonso! Por que tantos treinadores de ponta querem Jordan Henderson? Ex-astro do Chelsea explica o carinho pelo ex-capitão do Liverpool

J. Henderson
Chelsea
X. Alonso
T. Tuchel
J. Klopp
Inglaterra
Premier League

Jordan Henderson foi uma figura que dividiu opiniões em alguns momentos de sua carreira por clubes e pela seleção, principalmente entre os torcedores. Mas treinadores de ponta como Jurgen Klopp, Thomas Tuchel e Xabi Alonso gostam muito dele. O ex-ponta do Chelsea Pat Nevin explicou à GOAL por que isso acontece, após o ex-capitão do Liverpool se transferir para Stamford Bridge como jogador livre em 2026.

  • Henderson integrou o elenco da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026

    Essa decisão surpreendeu alguns, já que o vencedor da Premier League e da Champions League tem 36 anos. Ele, porém, integrou o elenco da Inglaterra na fase final da Copa do Mundo na América do Norte, mas uma fratura no braço, sofrida em circunstâncias infelizes enquanto comemorava a vitória épica da Inglaterra sobre o México, limitou sua participação naquele torneio.

    Tuchel estava convicto de que o experiente meio-campista deveria fazer parte de seus planos e manteve Henderson junto à delegação depois que ele passou por uma cirurgia. Muitos torcedores, um tanto perplexos, questionaram a decisão inicial de convocá-lo, mas os companheiros de equipe logo calaram os que tinham dúvidas.

  • Jurgen Klopp Jordan Henderson LiverpoolGetty

    Ex-capitão do Liverpool é contratado pelo Chelsea como agente livre

    O jogador formado nas categorias de base do Sunderland é considerado um líder inspirador. Essas qualidades ficaram evidentes quando herdou de Steven Gerrard a braçadeira de capitão em Anfield, além de ser sempre um profissional exemplar, que ajuda a manter elevado o padrão coletivo e serve de modelo de comportamento.

    Klopp valorizou essas qualidades em Merseyside, Tuchel as adotou ao tentar seguir o exemplo das lendas de 1966, e Alonso tratou de contar com elas quando o Brentford concordou com a rescisão do contrato de Henderson e o deixou disponível na última janela de transferências.

    Depois de recuperar totalmente a forma física, ele disputou duas partidas pelo Chelsea e abriu sua conta de gols de maneira espetacular ao marcar dois gols, incluindo um golaço de falta de 23 metros, na vitória por 5 a 1 sobre o Bournemouth.

  • Por que os técnicos de ponta querem o que Henderson tem a oferecer

    Questionado sobre por que tantos técnicos de ponta querem trabalhar com Henderson, que também atuou sob o comando de Gerrard no Campeonato Saudita e foi capitão do Ajax, gigante holandês, o ex-ponta do Chelsea Nevin, em entrevista concedida em parceria com a NetBet Sport Betting, disse à GOAL: “Essa é uma ótima pergunta, porque, dentro do futebol, ele certamente não é visto como alguém que causa divisões de forma alguma. Talvez por uma ou duas pessoas!

    “Acho que ele tem muita leitura de jogo, especialmente na defesa, embora, é claro, tenha marcado dois gols no fim de semana passado. Mas ele também não fica pensando só em si mesmo o tempo todo. Existem certos tipos de jogadores que ajudam a construir uma equipe. São aqueles jogadores que mantêm o grupo unido, de quem você precisa. E, se alguém não está fazendo a coisa certa, está passando dos limites ou não tem a atitude certa, há certos jogadores, que antes eram muito comuns e talvez não sejam tanto hoje, que dizem: ‘Não me importa quanto custaram por você, não me importa quem você pensa que é. Faça isso’. Dizem isso de forma muito simples e direta.

    “Acho que isso é um talento no futebol moderno. Não é que tenha desaparecido, mas era algo que se dava como certo: sempre haveria jogadores assim. Só que, na verdade, quando você tem muitos jogadores mercenários vindos de vários países, talvez eles não estejam completamente envolvidos, de corpo e alma, com o grupo do qual fazem parte. Então, quando há um problema com a ética de uma equipe, e estou falando de todos trabalharem juntos, você precisa desses jogadores.

    “Tem outra coisa também. Se a personalidade mais forte de um clube não exerce uma boa influência, esse jogador pode ser brilhante em campo, mas, se for barrado, vira um pesadelo. E continua sendo a personalidade mais forte do clube. Você não quer isso.

    “O que você quer é alguém com uma personalidade que, mesmo quando não joga, quando está no banco ou fica fora da lista de relacionados, continua presente, fazendo e dizendo as coisas certas. E essa é mais ou menos uma descrição de Jordan Henderson.”

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  • Jordan Henderson Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty

    Henderson tem um papel importante a desempenhar em Stamford Bridge

    O Chelsea procura alguém que assuma o comando do meio-campo e dite o ritmo do jogo pelo setor, após a saída do argentino Enzo Fernandez, campeão da Copa do Mundo, para o Manchester City.

    Moises Caicedo vai desempenhar a função de volante no esquema 3-4-2-1 de Alonso, mas Henderson deve ter bastante tempo em campo. Com experiência comprovada na Premier League, ele fará com que os jogadores ao seu redor se dediquem 100% o tempo todo, mesmo que essas qualidades nem sempre sejam percebidas por todos nas arquibancadas.

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