Questionado sobre por que tantos técnicos de ponta querem trabalhar com Henderson, que também atuou sob o comando de Gerrard no Campeonato Saudita e foi capitão do Ajax, gigante holandês, o ex-ponta do Chelsea Nevin, em entrevista concedida em parceria com a NetBet Sport Betting, disse à GOAL: “Essa é uma ótima pergunta, porque, dentro do futebol, ele certamente não é visto como alguém que causa divisões de forma alguma. Talvez por uma ou duas pessoas!

“Acho que ele tem muita leitura de jogo, especialmente na defesa, embora, é claro, tenha marcado dois gols no fim de semana passado. Mas ele também não fica pensando só em si mesmo o tempo todo. Existem certos tipos de jogadores que ajudam a construir uma equipe. São aqueles jogadores que mantêm o grupo unido, de quem você precisa. E, se alguém não está fazendo a coisa certa, está passando dos limites ou não tem a atitude certa, há certos jogadores, que antes eram muito comuns e talvez não sejam tanto hoje, que dizem: ‘Não me importa quanto custaram por você, não me importa quem você pensa que é. Faça isso’. Dizem isso de forma muito simples e direta.

“Acho que isso é um talento no futebol moderno. Não é que tenha desaparecido, mas era algo que se dava como certo: sempre haveria jogadores assim. Só que, na verdade, quando você tem muitos jogadores mercenários vindos de vários países, talvez eles não estejam completamente envolvidos, de corpo e alma, com o grupo do qual fazem parte. Então, quando há um problema com a ética de uma equipe, e estou falando de todos trabalharem juntos, você precisa desses jogadores.

“Tem outra coisa também. Se a personalidade mais forte de um clube não exerce uma boa influência, esse jogador pode ser brilhante em campo, mas, se for barrado, vira um pesadelo. E continua sendo a personalidade mais forte do clube. Você não quer isso.

“O que você quer é alguém com uma personalidade que, mesmo quando não joga, quando está no banco ou fica fora da lista de relacionados, continua presente, fazendo e dizendo as coisas certas. E essa é mais ou menos uma descrição de Jordan Henderson.”