Klopp tem minimizado repetidamente as especulações que o associam a vagas de destaque. Ao se referir a notícias anteriores que o ligavam ao Real Madrid, ele disse: “Se o Real Madrid tivesse ligado, já teríamos sabido disso. Mas isso tudo é bobagem. Eles não ligaram nem uma vez, nem uma única vez. Meu agente está lá, você pode perguntar a ele. Eles também não ligaram para ele.”

O alemão também deu a entender que não fechou as portas para voltar a treinar de forma permanente.

“No momento, não estou pensando nisso, felizmente não há motivo para isso”, acrescentou Klopp. “Para a minha idade, estou bastante avançado na vida, mas como técnico ainda não estou completamente acabado. Não cheguei à idade da aposentadoria. Quem sabe o que vai acontecer nos próximos anos? Mas não há nada planejado.”