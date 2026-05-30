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Jurgen Klopp surge como o alvo "dos sonhos" para o cargo de técnico de um clube da Liga Profissional da Arábia Saudita
O Al-Ittihad tem Klopp na mira após a vaga no cargo de técnico
O Al-Ittihad teria apontado Klopp como seu principal candidato para assumir o comando após a saída de Sérgio Conceição. O gigante da Liga Profissional Saudita está empenhado em convencer o ex-técnico do Liverpool a voltar aos bancos de reservas após ter se afastado do cargo em 2024. Klopp encerrou uma passagem de nove anos repleta de títulos pelo Liverpool, tendo conquistado todos os principais troféus possíveis, incluindo a Premier League e a Liga dos Campeões.
De acordo com a talkSPORT, o Al-Ittihad vê o alemão como a escolha ideal, apesar de reconhecer os desafios envolvidos na concretização do acordo. A reportagem acrescenta que qualquer transferência provavelmente exigiria um apoio financeiro substancial, devido ao status de Klopp como uma das figuras mais respeitadas do futebol mundial.
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O agente de Klopp descarta uma mudança imediata
Embora o Al-Ittihad esteja interessado em Klopp, seu representante, Marc Kosicke, agiu rapidamente para acalmar as especulações sobre uma possível contratação. Em declarações a Ismael Mahmoud e ao winwin, Kosicke afirmou: “Não há nenhuma possibilidade de Klopp treinar o Al-Ittihad este ano.”
Por enquanto, o técnico de 58 anos parece focado em suas responsabilidades fora de campo, em vez de retornar à gestão em tempo integral.
Klopp continua tranquilo quanto ao seu futuro como técnico
Klopp tem minimizado repetidamente as especulações que o associam a vagas de destaque. Ao se referir a notícias anteriores que o ligavam ao Real Madrid, ele disse: “Se o Real Madrid tivesse ligado, já teríamos sabido disso. Mas isso tudo é bobagem. Eles não ligaram nem uma vez, nem uma única vez. Meu agente está lá, você pode perguntar a ele. Eles também não ligaram para ele.”
O alemão também deu a entender que não fechou as portas para voltar a treinar de forma permanente.
“No momento, não estou pensando nisso, felizmente não há motivo para isso”, acrescentou Klopp. “Para a minha idade, estou bastante avançado na vida, mas como técnico ainda não estou completamente acabado. Não cheguei à idade da aposentadoria. Quem sabe o que vai acontecer nos próximos anos? Mas não há nada planejado.”
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Clube saudita enfrenta grande obstáculo na busca
O Al-Ittihad pode continuar acompanhando a situação de Klopp, mas as declarações de seu agente deixam pouco espaço para otimismo no curto prazo. Com Klopp bem estabelecido em sua função na Red Bull e sem demonstrar pressa em voltar a treinar, uma transferência parece improvável por enquanto.