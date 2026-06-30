AFP
Traduzido por
Jurgen Klopp se pronuncia sobre os rumores de que poderia assumir a seleção alemã e pede mudanças estruturais após a eliminação precoce na Copa do Mundo
A Alemanha é eliminada
A seleção alemã sofreu um desastre esportivo monumental após ser eliminada do torneio por uma equipe classificada 31 posições abaixo dela. Apesar de terem feito 55 cruzamentos — um recorde —, a equipe de Nagelsmann careceu de eficiência e empatou em 1 a 1 ao longo de 120 minutos, após o gol de empate de Kai Havertz no segundo tempo. Uma tensíssima disputa de pênaltis na morte súbita acabou condenando os tetracampeões mundiais à sua primeira eliminação na história da Copa do Mundo nos pênaltis.
- AFP
Klopp descarta a possibilidade de uma vaga imediata
Em participação no programa da Magenta TV, Klopp, diretor global de futebol da Red Bull, foi questionado diretamente se consideraria voltar ao banco de reservas para salvar a seleção de seu país.
O ex-técnico do Liverpool e do Borussia Dortmund afirmou: “Ainda não pensei nisso. Entendo que, quando se discute o cargo de técnico da seleção, meu nome é mencionado de alguma forma. Mas não é o momento certo para realmente falar sobre isso. Não há nada a dizer a respeito. Tenho um trabalho que gosto muito. Pelo que sei, não é um trabalho de meio período.”
Abordagem tática fortemente criticada
Embora Nagelsmann continue sob contrato até 2028, as dificuldades da Alemanha em romper o obstinado bloqueio defensivo do Paraguai geraram um imenso debate nacional. Klopp destacou uma clara falta de eficiência por parte dos principais talentos criativos da equipe, antes de sugerir que a Federação Alemã de Futebol (DFB) precisa de uma filosofia de desenvolvimento totalmente nova, de cima a baixo.
Klopp acrescentou: “É preciso atacar pelas laterais. Não há alternativa. Todos sabemos o quão bem esses jogadores podem jogar, mas eles não mostraram isso em campo. Daqui a três meses, estaremos elogiando [Florian] Wirtz e [Jamal] Musiala novamente, falando sobre como eles são excelentes, mas não agora.
“O Paraguai teve a oportunidade de conquistar algo, a Alemanha estava sob pressão para conquistar algo. Todos no estádio pensaram: ‘Agora eles vão dar a volta no jogo!’ Mas não conseguimos. Deixamos eles escaparem.
“Podemos falar sobre a DFB. Precisamos, sem dúvida, mudar algumas coisas. Podemos começar com os sub-10 e esperar alguns anos para ver quais serão os resultados.”
- AFP
Uma profunda reflexão sobre a estrutura está por vir
A seleção alemã, devastada, enfrenta uma análise pós-jogo incômoda, à medida que a pressão sobre a comissão técnica e a diretoria se intensifica. Com o próximo ciclo internacional se aproximando, a DFB precisa decidir se apoia a visão de longo prazo de Nagelsmann ou se inicia mudanças imediatas. Por outro lado, o Paraguai avança com imensa confiança para um confronto histórico nas oitavas de final contra a França ou a Suécia, na Filadélfia, sem se deixar abalar pela reputação dos adversários.