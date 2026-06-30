Jurgen Klopp se pronuncia sobre os rumores de que poderia assumir a seleção alemã e pede mudanças estruturais após a eliminação precoce na Copa do Mundo

Embora Nagelsmann continue sob contrato até 2028, as dificuldades da Alemanha em romper o obstinado bloqueio defensivo do Paraguai geraram um imenso debate nacional. Klopp destacou uma clara falta de eficiência por parte dos principais talentos criativos da equipe, antes de sugerir que a Federação Alemã de Futebol (DFB) precisa de uma filosofia de desenvolvimento totalmente nova, de cima a baixo.

Klopp acrescentou: “É preciso atacar pelas laterais. Não há alternativa. Todos sabemos o quão bem esses jogadores podem jogar, mas eles não mostraram isso em campo. Daqui a três meses, estaremos elogiando [Florian] Wirtz e [Jamal] Musiala novamente, falando sobre como eles são excelentes, mas não agora.

“O Paraguai teve a oportunidade de conquistar algo, a Alemanha estava sob pressão para conquistar algo. Todos no estádio pensaram: ‘Agora eles vão dar a volta no jogo!’ Mas não conseguimos. Deixamos eles escaparem.

“Podemos falar sobre a DFB. Precisamos, sem dúvida, mudar algumas coisas. Podemos começar com os sub-10 e esperar alguns anos para ver quais serão os resultados.”