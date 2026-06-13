Jurgen Klopp se pronuncia após ex-técnico do Liverpool gerar críticas acaloradas com sugestão sobre Jamal Musiala

A polêmica se intensificou depois que Matthäus criticou abertamente Klopp e Müller na mídia. Matthäus destacou que a qualidade individual de Musiala é essencial para uma campanha bem-sucedida no torneio — especialmente considerando a vasta experiência do jovem em grandes competições, já que ele disputou 42 partidas pela seleção, marcou nove gols e atuou em três jogos da Copa do Mundo e sete do Euro — e expressou sua surpresa com a sugestão de deixá-lo no banco.

“[Klopp] deveria saber melhor. Para ter sucesso na Copa do Mundo, a Alemanha precisa da qualidade de um Musiala”, disse ele. “Seus comentários não facilitam exatamente o trabalho de Nagelsmann. Gostaria de ver o que Klopp teria dito se um especialista tivesse aconselhado que ele deixasse um de seus titulares no banco antes de uma partida importante da Liga dos Campeões. Esse tipo de interferência não é bem recebida, especialmente entre os colegas treinadores.”

Klopp, no entanto, insiste que não houve malícia por trás do exercício tático.

“E, obviamente, houve alguns mal-entendidos — só precisamos esclarecer isso. Nos pediram para montar uma escalação. Só queríamos mostrar que existem outras possibilidades, o que é inevitável”, acrescentou Klopp. Ele enfatizou que o exercício tinha como objetivo explorar a profundidade do elenco, e não colocar em dúvida o talento indiscutível de Musiala ou seu lugar na equipe.