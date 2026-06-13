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Jurgen Klopp se pronuncia após ex-técnico do Liverpool gerar críticas acaloradas com sugestão sobre Jamal Musiala
Klopp esclarece comentários sobre Musiala
Em sua função de comentarista da Copa do Mundo de 2026, Klopp se viu no centro de um acalorado debate após uma seção experimental sobre escalações. Ao lado de Thomas Müller, o ex-técnico do Liverpool sugeriu que Deniz Undav, do Stuttgart, poderia ser titular no lugar da estrela do Bayern de Munique, Musiala, na estreia da Alemanha contra Curaçao.
Ao abordar as repercussões na Magenta TV, Klopp explicou que suas palavras haviam sido tiradas do contexto. “Fomos informados de que isso foi um pouco discutido. Lido com pessoas em posições de liderança há 25 anos da minha vida. E é importante o que você diz, mas muito mais importante é o que a pessoa a quem você está falando entende”, afirmou Klopp.
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Lidando com a reação negativa em relação a Matthaus
A polêmica se intensificou depois que Matthäus criticou abertamente Klopp e Müller na mídia. Matthäus destacou que a qualidade individual de Musiala é essencial para uma campanha bem-sucedida no torneio — especialmente considerando a vasta experiência do jovem em grandes competições, já que ele disputou 42 partidas pela seleção, marcou nove gols e atuou em três jogos da Copa do Mundo e sete do Euro — e expressou sua surpresa com a sugestão de deixá-lo no banco.
“[Klopp] deveria saber melhor. Para ter sucesso na Copa do Mundo, a Alemanha precisa da qualidade de um Musiala”, disse ele. “Seus comentários não facilitam exatamente o trabalho de Nagelsmann. Gostaria de ver o que Klopp teria dito se um especialista tivesse aconselhado que ele deixasse um de seus titulares no banco antes de uma partida importante da Liga dos Campeões. Esse tipo de interferência não é bem recebida, especialmente entre os colegas treinadores.”
Klopp, no entanto, insiste que não houve malícia por trás do exercício tático.
“E, obviamente, houve alguns mal-entendidos — só precisamos esclarecer isso. Nos pediram para montar uma escalação. Só queríamos mostrar que existem outras possibilidades, o que é inevitável”, acrescentou Klopp. Ele enfatizou que o exercício tinha como objetivo explorar a profundidade do elenco, e não colocar em dúvida o talento indiscutível de Musiala ou seu lugar na equipe.
Sem intenção de criticar
Klopp foi enfático ao afirmar que sua análise não deve ser interpretada como uma ofensa a qualquer jogador ou à seleção nacional. Ele reiterou sua admiração por Musiala, ao mesmo tempo em que reconheceu que o jogador perdeu tempo de jogo significativo recentemente — tendo sofrido uma lesão grave durante a Copa do Mundo de Clubes no verão de 2025, que o deixou fora dos gramados por um longo período, limitando-o a apenas 24 partidas e cinco gols em todas as competições na última temporada — o que pode afetar seu ritmo inicial no torneio.
“Isso não teve a menor intenção de ser uma crítica. Quem deveríamos criticar? Eles ainda não jogaram. Nem o técnico, nem a equipe. E certamente não Musiala, a quem todos amam, inclusive nós”, esclareceu Klopp. “Queremos que o garoto recupere a confiança em si mesmo muito rapidamente. E, claro, esse não é o caso no momento. Ele disputou poucos jogos para isso.”
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Encontrar o equilíbrio certo
Embora houvesse a sugestão de que Undav pudesse atuar na posição de “número 10”, Klopp afirmou que a preparação física e o desenvolvimento de Musiala são as principais preocupações. O ex-técnico do Borussia Dortmund observou que as exigências do calendário moderno da Copa do Mundo — especialmente nesta edição histórica, a primeira com 48 seleções, em que a Alemanha enfrenta Curaçao, Costa do Marfim e Equador no Grupo E — tornam as rotações inevitáveis, independentemente do status de superestrela de um jogador.
“E é claro que todos nós queremos que Musiala jogue, mas ele não poderá jogar todas as partidas do primeiro ao último minuto. Ele precisa se desenvolver”, concluiu Klopp. Antes, ele havia explicado o pensamento tático, dizendo: “Colocamos Undav em campo porque ele pode jogar na posição 10.”
Por enquanto, resta saber como Julian Nagelsmann decidirá equilibrar seu rico elenco ofensivo na busca pela glória internacional.