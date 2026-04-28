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Jurgen Klopp revela que é fã do ex-atacante do Brighton que teve uma briga pública com o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann
"Ele trabalhou duro para alcançar o sucesso", disse Klopp, acrescentando: "Gosto da maneira como ele joga." O atual diretor de futebol global da Red Bull se referia à trajetória profissional pouco convencional de Undav, já que ele nunca frequentou uma academia de base e só conseguiu entrar no futebol profissional através do SV Meppen.
Após passagens pelo Union Saint-Gilloise e pelo Brighton & Hove Albion, ele se transferiu para o VfB em 2024. Agora com 29 anos, ele surgiu com força total, impressionando durante um empréstimo de um ano antes de se tornar a contratação mais cara da história do clube. Nesta temporada, ele lidera todos os atacantes alemães com 37 participações em gols (24 gols, 13 assistências). No entanto, ele não recebeu uma vaga como titular para a Copa do Mundo.
Em vez disso, ele está confinado a um papel de reserva sob o comando de Nagelsmann. A vitória por 2 a 1 contra Gana durante a pré-temporada em março, portanto, gerou um debate nacional sobre a forma como o técnico da seleção nacional lida com Undav. Embora o atacante do VfB tenha marcado o gol da vitória no final da partida, o técnico de 38 anos o criticou publicamente.
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Nagelsmann pede desculpas publicamente a Undav
Nagelsmann havia dito sobre Undav: “Depois de correr por 70 minutos sob um calor de 42 graus, não tenho certeza se ele ainda teria a precisão necessária para finalizar daquela maneira. É uma corrida longa, e depois de 70 minutos — sob um calor de 42 graus — isso pode ser difícil. Ele estará sob pressão para justificar sua vaga no time titular, então, na minha opinião, ele pode continuar enquanto estiver confortável com seu próprio número de gols.”
Pouco depois, Nagelsmann deu uma guinada completa. Em entrevista à MagentaTV, ele se desculpou pelos comentários. “Não foi correto e foi duro demais para ser divulgado publicamente.” Ele acrescentou que conversas com sua esposa Lena o ajudaram a chegar a essa conclusão e revelou que havia se desculpado com Undav no dia seguinte — um pedido de desculpas que Undav aceitou com gratidão.
Kai Havertz e Florian Wirtz, confirmou ele, serão titulares no ataque da Alemanha. Havertz, “que agora está voltando à forma”, também é um elemento-chave para as esperanças de Klopp na Copa do Mundo: “Ele é extremamente importante!”
Jamal Musiala, Nick Woltemade e Leroy Sané também têm boas chances de garantir uma vaga no time titular na Copa do Mundo no exterior.
Undav pode entrar para a história do VfB
Com 37 gols e assistências somados, Undav ocupa atualmente o segundo lugar no ranking histórico do VfB. De acordo com a Opta, ele precisa de apenas mais quatro contribuições para igualar o recorde de Mario Gomez na temporada 2008-09, de 35 gols e seis assistências. Ele tem três partidas da Bundesliga e a final da copa contra o FC Bayern de Munique pela frente para alcançar essa marca.
Caso consiga, Undav também reforçaria sua posição nas negociações contratuais em andamento; há relatos de que ele estaria buscando um salário recorde para o clube, embora um acordo ainda pareça provável.
Deniz Undav x Mario Gomez
Temporada Jogadores Partidas Gols Assistências Pontos (total) 2008/09 Mario Gomez 44 35 6 41 2025/26 Deniz Undav 42 24 13 37