Jurgen Klopp revela que é fã do ex-atacante do Brighton que teve uma briga pública com o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann

"Ele trabalhou duro para alcançar o sucesso", disse Klopp, acrescentando: "Gosto da maneira como ele joga." O atual diretor de futebol global da Red Bull se referia à trajetória profissional pouco convencional de Undav, já que ele nunca frequentou uma academia de base e só conseguiu entrar no futebol profissional através do SV Meppen.

Após passagens pelo Union Saint-Gilloise e pelo Brighton & Hove Albion, ele se transferiu para o VfB em 2024. Agora com 29 anos, ele surgiu com força total, impressionando durante um empréstimo de um ano antes de se tornar a contratação mais cara da história do clube. Nesta temporada, ele lidera todos os atacantes alemães com 37 participações em gols (24 gols, 13 assistências). No entanto, ele não recebeu uma vaga como titular para a Copa do Mundo.

Em vez disso, ele está confinado a um papel de reserva sob o comando de Nagelsmann. A vitória por 2 a 1 contra Gana durante a pré-temporada em março, portanto, gerou um debate nacional sobre a forma como o técnico da seleção nacional lida com Undav. Embora o atacante do VfB tenha marcado o gol da vitória no final da partida, o técnico de 38 anos o criticou publicamente.