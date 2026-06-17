Jurgen Klopp recorre a ex-jogador do Manchester City e da seleção argentina para comandar o RB Leipzig, após a demissão de Ole Werner após uma temporada

O RB Leipzig confirmou oficialmente nesta quarta-feira a decisão de dispensar Werner de suas funções. A saída do técnico de 38 anos ocorre apesar de uma temporada em que o clube garantiu a classificação para a Liga dos Campeões; no entanto, a diretoria, apoiada pelo diretor-geral de esportes Marcel Schafer, decidiu que uma mudança de rumo era necessária para atender às ambições elevadas do clube.

A reformulação da comissão técnica não se limita apenas a Werner, já que os assistentes técnicos Patrick Kohlmann e Tom Cichon também foram demitidos. A decisão marca uma mudança significativa na estratégia do clube, de propriedade da Red Bull, enquanto se prepara para uma nova era sob a influência de Klopp, que agora supervisiona as operações futebolísticas em toda a rede Red Bull. Sob a orientação de Klopp, o clube busca uma identidade tática mais distinta rumo à temporada 2026-27.