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Jurgen Klopp recorre a ex-jogador do Manchester City e da seleção argentina para comandar o RB Leipzig, após a demissão de Ole Werner após uma temporada
A diretoria da Red Bull agiu rapidamente para demitir Werner
O RB Leipzig confirmou oficialmente nesta quarta-feira a decisão de dispensar Werner de suas funções. A saída do técnico de 38 anos ocorre apesar de uma temporada em que o clube garantiu a classificação para a Liga dos Campeões; no entanto, a diretoria, apoiada pelo diretor-geral de esportes Marcel Schafer, decidiu que uma mudança de rumo era necessária para atender às ambições elevadas do clube.
A reformulação da comissão técnica não se limita apenas a Werner, já que os assistentes técnicos Patrick Kohlmann e Tom Cichon também foram demitidos. A decisão marca uma mudança significativa na estratégia do clube, de propriedade da Red Bull, enquanto se prepara para uma nova era sob a influência de Klopp, que agora supervisiona as operações futebolísticas em toda a rede Red Bull. Sob a orientação de Klopp, o clube busca uma identidade tática mais distinta rumo à temporada 2026-27.
- AFP
Schafer explica os motivos por trás da decisão de cortar o orçamento
Ao se pronunciar sobre a decisão pelos canais oficiais do clube, Schäfer esclareceu por que a diretoria sentiu a necessidade de agir agora. “Nos últimos dias, analisamos mais uma vez a temporada passada de forma intensiva e conclusiva. Na noite de terça-feira, chegamos à decisão de preencher novamente o cargo de técnico principal”, disse Schäfer ao site do clube.
“Gostaríamos de agradecer a Ole, Tom e Patrick pelo trabalho e pelo empenho no RB Leipzig. Eles tiveram um papel fundamental na transformação bem-sucedida do clube, bem como na classificação para a Liga dos Campeões. No entanto, chegamos à conclusão de que é necessário um maior desenvolvimento em termos de conteúdo e uma mudança de abordagem para as tarefas que temos pela frente. Desejamos a Ole, Tom e Patrick tudo de melhor para o futuro, tanto na vida pessoal quanto no esporte.”
Demichelis deve retornar à Bundesliga como sucessor
Com a saída de Werner, o Leipzig não perdeu tempo para garantir seu substituto. De acordo com reportagens da Sky Sport, o clube acionou uma cláusula de rescisão de dois anos e 2,5 milhões de euros para contratar Demichelis, que estava no RCD Mallorca após o rebaixamento do clube da La Liga. O ex-jogador da seleção argentina, de 45 anos, não é um rosto novo no futebol alemão, tendo tido uma carreira repleta de títulos como jogador do Bayern de Munique e, posteriormente, atuado como técnico nas categorias de base do clube.
As negociações entre o Leipzig e Demichelis estariam em fase avançada, com um contrato válido até 2028 sendo discutido atualmente. Embora os detalhes finais ainda estejam sendo acertados, espera-se que a contratação seja oficializada em breve. Esta será a primeira vez que Demichelis assumirá o cargo de técnico principal na Bundesliga, tendo anteriormente impressionado durante sua passagem pelo River Plate.
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O legado de Demichelis como jogador e sua trajetória como técnico
Como jogador, Demichelis teve uma carreira brilhante no futebol alemão pelo Bayern de Munique, onde conquistou um impressionante palmarés. Durante sua passagem de sucesso pela Baviera, o ex-jogador da seleção argentina conquistou o título da Bundesliga quatro vezes, levantou a DFB-Pokal em quatro ocasiões e conquistou a DFL-Supercup uma vez.
Ao passar para a carreira de técnico, Demichelis provou sua habilidade tática em seu país natal ao levar o River Plate ao título da Primera División argentina em 2023, além da Supercopa Argentina naquele mesmo ano. Posteriormente, ele assumiu o comando do Mallorca em fevereiro deste ano; no entanto, sua passagem pela Espanha foi desafiadora, já que ele acabou não conseguindo impedir o rebaixamento do time, que terminou a temporada na 18ª colocação.