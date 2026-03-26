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Jurgen Klopp reage ao anúncio da saída de Mohamed Salah do Liverpool e faz uma sugestão ousada sobre Hugo Ekitike
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Klopp presta homenagem a um ícone de Anfield
Após a notícia de que Salah encerrará sua passagem de nove anos por Merseyside neste verão, Klopp compartilhou sua reação pessoal à saída do atacante. Os dois viveram juntos uma era repleta de títulos, e Klopp revelou que já entrou em contato com o jogador de 33 anos desde que o anúncio oficial foi feito na terça-feira.
Em entrevista ao The Anfield Wrap, Klopp disse: “Espero que ele tenha um final de temporada bem-sucedido. Trocamos mensagens ontem à noite, mas realmente espero que ele aproveite o resto da temporada; porém, sei que Mo só poderá aproveitar se a equipe vencer os jogos e ele marcar gols. Espero sinceramente que, na última rodada, todos tenham um sorriso no rosto, estejam felizes e gratos por terem feito parte de uma das carreiras mais incríveis que já vivemos.”
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O legado do rei egípcio
É difícil exagerar o impacto de Salah no Liverpool, tendo marcado 255 gols em 435 partidas desde que chegou da Roma em 2017. Klopp refletiu sobre a notável consistência que levou Salah ao terceiro lugar na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos do clube, atrás apenas de Ian Rush e Roger Hunt. O alemão sugeriu que os números de Salah são tão altos que talvez nunca sejam alcançados novamente, embora tenha mencionado um nome surpreendente que, teoricamente, poderia disputar o trono.
Klopp observou: “De onde ele veio, o que passou e o que nos deu, é incrível. Quando você trabalha com ele, a visão geral é simplesmente absurda, números inigualáveis; talvez daqui a 10 anos, talvez [Hugo] Ekitike [quebre seu recorde], mas será difícil. Um dos maiores de todos os tempos deixa o clube no verão, vamos ver onde ele vai aparecer em seguida.”
Uma parceria para a posteridade
A relação entre Salah e Klopp foi a base de grande parte do sucesso recente do Liverpool, incluindo a conquista da Liga dos Campeões de 2019 e o primeiro título da Premier League em 2020. Klopp admitiu que até ele ficou impressionado com o nível de rendimento que Salah manteve ao longo dos anos em que estiveram juntos em Anfield.
“Foi uma alegria, um desafio, muito trabalho de ambas as partes (trabalhar com ele), um resultado incrível”, acrescentou Klopp. “Eu não imaginava que algo assim fosse possível, os números que ele alcançou, as atuações, algumas delas serão inigualáveis, tenho certeza. Já olho para trás e não consigo acreditar como algo assim foi possível. Os gols que ele marcou, a consistência que demonstrou, o desejo e a vontade de crescer cada vez mais.”
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Incerteza sobre o próximo destino de Salah
Embora se espere que a última partida de Salah em Anfield seja contra o Brentford, no dia 24 de maio, já crescem as especulações sobre seu próximo destino. A Liga Profissional da Arábia Saudita continua sendo uma forte candidata a contratá-lo, embora também tenha surgido interesse da MLS. Apesar de todo o burburinho, o agente de Salah, Ramy Abbas, mantém a posição de que ainda não foi tomada nenhuma decisão definitiva.
Abbas divulgou um comunicado dizendo: “Não sabemos onde Mohamed jogará na próxima temporada. Ninguém mais sabe.” Por enquanto, o foco permanece na grande final no Liverpool, com Salah ainda buscando uma despedida gloriosa, enquanto o elenco atual de Arne Slot se prepara para a partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain e o confronto das quartas de final da FA Cup contra o Manchester City.