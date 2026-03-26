Jurgen Klopp reage ao anúncio da saída de Mohamed Salah do Liverpool e faz uma sugestão ousada sobre Hugo Ekitike

Após a notícia de que Salah encerrará sua passagem de nove anos por Merseyside neste verão, Klopp compartilhou sua reação pessoal à saída do atacante. Os dois viveram juntos uma era repleta de títulos, e Klopp revelou que já entrou em contato com o jogador de 33 anos desde que o anúncio oficial foi feito na terça-feira.

Em entrevista ao The Anfield Wrap, Klopp disse: “Espero que ele tenha um final de temporada bem-sucedido. Trocamos mensagens ontem à noite, mas realmente espero que ele aproveite o resto da temporada; porém, sei que Mo só poderá aproveitar se a equipe vencer os jogos e ele marcar gols. Espero sinceramente que, na última rodada, todos tenham um sorriso no rosto, estejam felizes e gratos por terem feito parte de uma das carreiras mais incríveis que já vivemos.”