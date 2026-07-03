AFP
Traduzido por
Jurgen Klopp quer o cargo! A Alemanha confirma o interesse do ex-técnico do Liverpool em substituir Julian Nagelsmann após a renúncia deste
A DFB lança uma reestruturação administrativa
A Alemanha está em busca de um novo técnico após Nagelsmann ter apresentado sua demissão apenas quatro dias após a eliminação da seleção na fase de 32 da Copa do Mundo, contra o Paraguai. A diretoria da DFB realizou uma reunião de crise de três horas em Frankfurt, que resultou, segundo relatos, em uma indenização de € 7 milhões para rescindir seu contrato, que vigorava até 2028. Com o objetivo de evitar atrasos históricos na demissão de técnicos malsucedidos, a federação de futebol agiu rapidamente para iniciar contato com seu principal candidato.
- Getty Images Sport
Klopp indica que o jogador está disponível imediatamente
No comunicado oficial da DFB confirmando a saída de Nagelsmann, foi acrescentado que os dirigentes entrarão em contato imediatamente com Klopp para negociar os termos do cargo vago. O técnico de 59 anos, que atualmente atua como comentarista de televisão e ocupa o cargo de diretor global de futebol do grupo Red Bull, supostamente possui uma cláusula de rescisão elaborada especificamente para o cargo na seleção nacional.
O comunicado da DFB dizia: “Com relação à nomeação de um novo técnico, a diretoria da DFB buscará agora dialogar com Jürgen Klopp. Ele já sinalizou sua disposição geral em assumir o cargo.”
Técnico que está deixando o cargo pede desculpas
Nagelsmann deixa o cargo após quase três anos no comando, expressando profundo pesar por não ter conseguido levar os tetracampeões mundiais mais longe no torneio. Apesar de ter conduzido a seleção a uma breve recuperação durante a Euro 2024, as marcas estruturais de dois fracassos consecutivos em torneios forçaram o jovem técnico a se afastar pelo bem coletivo da equipe.
Ele declarou: “A decisão não foi nada fácil para mim. Minha principal prioridade sempre foi o sucesso da equipe. Depois de uma decepção tão amarga, ela merece a chance de um novo começo. Sinto muito e estou magoado do fundo do coração por termos decepcionado vocês e não termos conseguido proporcionar mais noites de futebol nesta Copa do Mundo.”
- AFP
Uma nova era se aproxima
A Alemanha enfrenta uma corrida contra o tempo para formalizar um acordo com Klopp antes que o futebol internacional seja retomado ainda este ano. O time, desanimado, voltará à ação competitiva em 24 de setembro, com uma partida da Liga das Nações fora de casa contra a Holanda. Restaurar a identidade tática e a resiliência defensiva de alto nível será absolutamente fundamental para superar com sucesso o próximo ciclo de qualificação e reconstruir a confiança abalada da seleção.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.