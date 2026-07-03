Jurgen Klopp quer o cargo! A Alemanha confirma o interesse do ex-técnico do Liverpool em substituir Julian Nagelsmann após a renúncia deste

No comunicado oficial da DFB confirmando a saída de Nagelsmann, foi acrescentado que os dirigentes entrarão em contato imediatamente com Klopp para negociar os termos do cargo vago. O técnico de 59 anos, que atualmente atua como comentarista de televisão e ocupa o cargo de diretor global de futebol do grupo Red Bull, supostamente possui uma cláusula de rescisão elaborada especificamente para o cargo na seleção nacional.

O comunicado da DFB dizia: “Com relação à nomeação de um novo técnico, a diretoria da DFB buscará agora dialogar com Jürgen Klopp. Ele já sinalizou sua disposição geral em assumir o cargo.”