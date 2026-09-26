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Jurgen Klopp não resiste a uma piada! Técnico da Alemanha provoca a estrela do Barcelona Karim Adeyemi antes de rapidamente enchê-lo de elogios
Klopp vê humor em ausência na Liga das Nações
Klopp é bem conhecido por sua personalidade carismática, e isso ficou em plena evidência durante uma entrevista coletiva recente, quando ele discutiu a forma atual de Karim Adeyemi. O atacante do Barcelona, que se mudou para a Catalunha vindo do Borussia Dortmund durante a janela de transferências de verão, ficou sob os holofotes após uma oportunidade importante desperdiçada no empate por 1 a 1 da Alemanha com a Holanda.
Durante o confronto na Johan Cruijff ArenA, Adeyemi chutou por cima de perto após passe de Nathaniel Brown, deixando de garantir o que teria sido uma vantagem decisiva de dois gols para a Alemanha.
Quando os jornalistas questionaram o treinador sobre a chance desperdiçada, Klopp não resistiu a uma provocação bem-humorada ao seu jogador. Com uma risada característica, o técnico respondeu dizendo: "Eu estava prestes a perguntar: qual chance perdida?" Foi um momento de descontração que ressaltou o ambiente leve que Klopp está tentando construir dentro da seleção nacional.
No entanto, ele foi rápido em defender a qualidade técnica do jogador de 24 anos, observando que o erro foi uma anomalia para um atleta do seu calibre. "Normalmente ele faria esse gol, mesmo que a bola quicasse e tivesse sido tocada com força", acrescentou Klopp, enfatizando que o atacante geralmente possui o poder de definição exigido no mais alto nível."
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Resiliência mental e o "pacote completo"
Além das piadas, Klopp falou seriamente sobre os obstáculos psicológicos que jovens jogadores como Adeyemi precisam superar ao atuar por clubes de elite e pela seleção. Ele reconheceu que perder chances tão claras pode pesar muito na cabeça de um jogador, especialmente sob os holofotes da Liga das Nações. "Lidar com isso é o maior desafio na vida de um jogador de futebol, mas estamos trabalhando nisso. Ele teve muitos momentos realmente bons", explicou Klopp.
O treinador expressou seu genuíno apreço pelo caráter e pelo conjunto de habilidades do jogador, dizendo à imprensa: "Ele é um cara maravilhoso e uma pessoa muito agradável. Eu realmente gosto do pacote completo que ele oferece. Conheço poucas pessoas que conseguem escolher se vão dominar a bola com o pé esquerdo ou com o direito quando estão correndo. E ele tem uma velocidade incrível. Karim oferece muito. Ele pode jogar melhor? Sim! Mas poderia ter sido muito pior. Seguimos em frente e para cima!"
Gerenciando as expectativas em relação a Wirtz
Adeyemi não é a única estrela de alto nível que Klopp está administrando com cuidado no momento, já que o técnico da Alemanha também abordou a situação em torno de Florian Wirtz. O meia do Liverpool foi uma adição tardia ao elenco após uma lesão de Jamal Musiala, e Klopp foi questionado se colocaria Wirtz imediatamente no time titular para o próximo jogo contra a Grécia.
Klopp descartou a ideia de apressar o ex-jogador do Bayer Leverkusen, afirmando: "Essa seria a pior coisa que poderíamos fazer agora" enquanto buscava proteger a condição física e a forma do jogador a longo prazo.
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Olhando para o confronto com a Grécia
Enquanto a Alemanha se prepara para enfrentar a Grécia em seu próximo compromisso pela Liga das Nações, Klopp equilibra a necessidade de resultados com a exigência de integrar seus atacantes de destaque de forma eficaz. O técnico da Alemanha concluiu reiterando seu compromisso com a confiança de seus jogadores, afirmando: "Não podemos fazer mais do que integrá-lo à nossa equipe com tempo suficiente de treino e, gradualmente, dar a ele confiança, uma boa sensação e, idealmente, experiências positivas."
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