Klopp é bem conhecido por sua personalidade carismática, e isso ficou em plena evidência durante uma entrevista coletiva recente, quando ele discutiu a forma atual de Karim Adeyemi. O atacante do Barcelona, que se mudou para a Catalunha vindo do Borussia Dortmund durante a janela de transferências de verão, ficou sob os holofotes após uma oportunidade importante desperdiçada no empate por 1 a 1 da Alemanha com a Holanda.

Durante o confronto na Johan Cruijff ArenA, Adeyemi chutou por cima de perto após passe de Nathaniel Brown, deixando de garantir o que teria sido uma vantagem decisiva de dois gols para a Alemanha.

Quando os jornalistas questionaram o treinador sobre a chance desperdiçada, Klopp não resistiu a uma provocação bem-humorada ao seu jogador. Com uma risada característica, o técnico respondeu dizendo: "Eu estava prestes a perguntar: qual chance perdida?" Foi um momento de descontração que ressaltou o ambiente leve que Klopp está tentando construir dentro da seleção nacional.

No entanto, ele foi rápido em defender a qualidade técnica do jogador de 24 anos, observando que o erro foi uma anomalia para um atleta do seu calibre. "Normalmente ele faria esse gol, mesmo que a bola quicasse e tivesse sido tocada com força", acrescentou Klopp, enfatizando que o atacante geralmente possui o poder de definição exigido no mais alto nível."