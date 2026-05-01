Jurgen Klopp NÃO está na mira do Real Madrid, já que o ex-técnico do Liverpool aguarda outra oportunidade

Klopp e o Real Madrid seguem caminhos diferentes, agora que o gigante espanhol inicia a busca por um novo treinador. Embora o alemão continue sendo uma figura respeitada mundialmente, ele não é candidato à vaga no Santiago Bernabéu. De acordo com o AS, a diretoria do clube está avaliando outros perfis para comandar a equipe principal, pondo efetivamente fim à enxurrada de rumores que circulavam na capital sobre uma possível contratação do técnico de 58 anos.

A urgência em encontrar um sucessor para Álvaro Arbeloa — que assumiu o lugar de Xabi Alonso em janeiro, mas tem enfrentado dificuldades para obter resultados — levou a uma enxurrada de nomes cogitados. No entanto, as reportagens indicam que muitos desses candidatos nunca foram formalmente discutidos. Em alguns casos, intermediários teriam usado o nome do Real Madrid para despertar interesse por seus clientes em outros clubes, enquanto o clube segue um processo de contratação mais cauteloso.