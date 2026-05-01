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Jurgen Klopp NÃO está na mira do Real Madrid, já que o ex-técnico do Liverpool aguarda outra oportunidade
O Real Madrid e Klopp seguem caminhos diferentes
Klopp e o Real Madrid seguem caminhos diferentes, agora que o gigante espanhol inicia a busca por um novo treinador. Embora o alemão continue sendo uma figura respeitada mundialmente, ele não é candidato à vaga no Santiago Bernabéu. De acordo com o AS, a diretoria do clube está avaliando outros perfis para comandar a equipe principal, pondo efetivamente fim à enxurrada de rumores que circulavam na capital sobre uma possível contratação do técnico de 58 anos.
A urgência em encontrar um sucessor para Álvaro Arbeloa — que assumiu o lugar de Xabi Alonso em janeiro, mas tem enfrentado dificuldades para obter resultados — levou a uma enxurrada de nomes cogitados. No entanto, as reportagens indicam que muitos desses candidatos nunca foram formalmente discutidos. Em alguns casos, intermediários teriam usado o nome do Real Madrid para despertar interesse por seus clientes em outros clubes, enquanto o clube segue um processo de contratação mais cauteloso.
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Uma admiração de longa data, mas não correspondida
A ligação entre o Real Madrid e Klopp é um tema recorrente que remonta a 14 anos. Ela surgiu pela primeira vez em 2012, quando o Borussia Dortmund, comandado por ele, surpreendeu o mundo do futebol na Liga dos Campeões. Desde então, o nome de Klopp tem surgido quase sempre que surge uma vaga no Bernabéu. Apesar dessa admiração mútua, o clube nunca tomou medidas para garantir sua contratação durante os diversos períodos de transição.
A história mostra que o Real Madrid está disposto a ser paciente na busca por um técnico, como visto com o retorno de Carlo Ancelotti em 2021. A atual diretoria estaria adotando uma abordagem igualmente cautelosa, focando em um técnico que atenda às necessidades táticas imediatas do elenco. Klopp, que atualmente está em um período de descanso longe dos gramados, não se encaixa no perfil específico que a diretoria priorizou para a temporada 2026-27.
O sonho da Alemanha continua sendo a prioridade
De acordo com as mesmas fontes, o objetivo profissional final de Klopp é treinar a seleção alemã. Embora mantenha um profundo respeito por Julian Nagelsmann — que renovou seu contrato com a DFB até 2028 —, Klopp é amplamente visto como o sucessor natural caso o cargo fique disponível após a Copa do Mundo de 2026. Até lá, ele continua totalmente comprometido com suas funções como diretor global de futebol do grupo Red Bull.
Desde que deixou o Liverpool em 2024, Klopp foi abordado por vários clubes de elite, mas tem se mantido firme em sua necessidade de um descanso da rotina diária. Ele tem falado frequentemente sobre a “erosão” causada pelas exigências da gestão de clubes de alto nível. Para Klopp, o apelo de um cargo na seleção nacional reside em seu ritmo diferente e na chance de liderar seu país no cenário internacional.
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Decisão final pendente
Espera-se que o Real Madrid finalize a escolha do seu novo técnico nas próximas semanas, à medida que a temporada da La Liga chega ao fim. É provável que Arbeloa continue no comando para as últimas partidas antes que a nova nomeação seja feita, antes das férias de verão. O clube deseja ter um novo técnico definido antes do início da Copa do Mundo de 2026, para auxiliar no planejamento das transferências de verão.
Klopp, por sua vez, continuará supervisionando o projeto de futebol da Red Bull, o que inclui acompanhar o progresso de clubes como o RB Leipzig e o Salzburg. Espera-se que sua pausa no cargo de técnico se estenda pelo menos até o final da temporada 2025-26.