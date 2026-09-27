Klopp saiu em forte defesa de Ter Stegen depois que o goleiro do Ajax Amsterdam passou a ser questionado após o empate por 1 a 1 contra a Holanda. O treinador de 59 anos, que se prepara para sua estreia em casa na área técnica da WWK Arena, admitiu ter ficado chocado ao ouvir avaliações negativas sobre a contribuição do goleiro na partida de quinta-feira pela Liga das Nações. Klopp apontou o fato de que até mesmo o técnico adversário, Xavi, havia destacado o papel vital do goleiro para garantir um ponto à seleção da Alemanha, sugerindo que a percepção pública não correspondia à realidade em campo.

"Ouvi que o Marc estava sendo criticado, e isso me surpreendeu depois de um jogo em que o técnico adversário disse que ele salvou a nossa pele", disse Klopp. "Ele fez defesas extraordinárias, mas, em duas ocasiões, jogou uma bola que não queria ou não deveria ter jogado daquela forma. Isso acontece. Não estou nem um pouco crítico; na verdade, estou muito feliz com a atuação dele."