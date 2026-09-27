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Jurgen Klopp não entende as críticas a Marc-André ter Stegen apesar de ter tirado o goleiro da Alemanha do jogo contra a Grécia
Klopp rebate críticos de Ter Stegen
Klopp saiu em forte defesa de Ter Stegen depois que o goleiro do Ajax Amsterdam passou a ser questionado após o empate por 1 a 1 contra a Holanda. O treinador de 59 anos, que se prepara para sua estreia em casa na área técnica da WWK Arena, admitiu ter ficado chocado ao ouvir avaliações negativas sobre a contribuição do goleiro na partida de quinta-feira pela Liga das Nações. Klopp apontou o fato de que até mesmo o técnico adversário, Xavi, havia destacado o papel vital do goleiro para garantir um ponto à seleção da Alemanha, sugerindo que a percepção pública não correspondia à realidade em campo.
"Ouvi que o Marc estava sendo criticado, e isso me surpreendeu depois de um jogo em que o técnico adversário disse que ele salvou a nossa pele", disse Klopp. "Ele fez defesas extraordinárias, mas, em duas ocasiões, jogou uma bola que não queria ou não deveria ter jogado daquela forma. Isso acontece. Não estou nem um pouco crítico; na verdade, estou muito feliz com a atuação dele."
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Nübel recebe oportunidade na Liga das Nações
Apesar de sua defesa enfática de Ter Stegen, Klopp confirmou que haverá uma mudança no gol para o próximo confronto com a Grécia. Alexander Nubel, do Besiktas, deve receber sua chance de impressionar, embora o treinador tenha se apressado em esclarecer que essa não foi uma decisão reativa com base no jogo anterior. A rotação fazia parte de uma estratégia mais ampla para avaliar o setor de goleiros durante esta Data Fifa, que também inclui Finn Dahmen, de 28 anos.
Klopp explicou que a decisão de escalar Nubel foi totalmente baseada em mérito e definida com antecedência. "Ele mereceu. Espero que aproveite e não sofra gols. Alex ainda vai jogar, mas não por causa disso", afirmou o treinador.
Ajuste no elenco devido a preocupações físicas
A seleção da Alemanha teve de lidar com várias preocupações físicas antes do jogo contra a Grécia, com Klopp confirmando que tanto Jamal Musiala quanto Kai Havertz estão indisponíveis para a convocação. Musiala está fora com uma ruptura de fibra muscular, enquanto o atacante do Arsenal lida com uma distensão, o que obriga o treinador a recorrer a seus convocados mais recentes. Como consequência, Florian Wirtz e Jonathan Burkardt voltaram ao grupo para dar reforço ofensivo a uma equipe que busca subir ao topo de seu grupo da Liga das Nações após a vitória recente da Grécia sobre a Sérvia.
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Alemanha ajusta cronograma antes do teste contra a Grécia
Em uma medida incomum para a seleção, Klopp ajustou o cronograma de viagem e optou por fazer com que as estrelas da DFB viajem de ônibus no dia da partida, em vez da noite anterior. Essa decisão logística estratégica foi tomada para maximizar o tempo de recuperação na base em Herzogenaurach, garantindo que os jogadores não fossem sobrecarregados por arrumações repetidas e pelo desgaste da viagem. O treinador demonstrou grande respeito pela equipe grega, elogiando sua atual "geração de ouro" e destacando que espera um duro teste em Augsburg, enquanto a Alemanha busca ganhar embalo sob seu comando.
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