Jurgen Klopp já está causando uma “euforia incrível” na Alemanha após o anúncio de sua nomeação como novo técnico, mas uma lenda do Liverpool destaca os grandes desafios que estão por vir

Nomeado na sexta-feira para suceder Julian Nagelsmann com um contrato válido até 2030, Klopp já está deixando sua marca. O técnico alertou a imprensa de que não hesitaria em deixar o cargo caso se visse alvo de um escrutínio desnecessário da mídia. Assumindo o quarto cargo técnico de uma carreira brilhante — após passagens pelo Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool —, este marca seu primeiro retorno ao comando técnico desde que deixou o cargo em Anfield, em 2024. Duas vezes eleito o Melhor Técnico Masculino pela FIFA (2019, 2020) e três vezes eleito o Melhor Técnico do Ano na Alemanha (2011, 2012, 2019), o condecorado estrategista traz um currículo inigualável para o cargo. Em entrevista àSky Sport, Hamann destacou como Klopp revigorou uma torcida desiludida durante sua coletiva de imprensa de apresentação, restaurando o otimismo em uma seleção nacional que vinha carecendo de consistência desde 2014.

Refletindo sobre a recepção inicial à nomeação, Hamann destacou o enorme poder da personalidade de Klopp. Ele explicou: “Ao ouvir as reações, dá para perceber que ele despertou uma euforia incrível simplesmente por meio de sua presença e postura. Isso é algo de que o país precisa. Houve uma ou duas declarações que não consegui entender muito bem. Mas o que ele consegue simplesmente por estar presente na DFB como técnico da seleção, vimos na reação.” Esse impulso psicológico é visto como o primeiro passo em um longo caminho de recuperação para os tetracampeões mundiais.