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Jurgen Klopp já está causando uma “euforia incrível” na Alemanha após o anúncio de sua nomeação como novo técnico, mas uma lenda do Liverpool destaca os grandes desafios que estão por vir
O impacto imediato do “fator Klopp”
Nomeado na sexta-feira para suceder Julian Nagelsmann com um contrato válido até 2030, Klopp já está deixando sua marca. O técnico alertou a imprensa de que não hesitaria em deixar o cargo caso se visse alvo de um escrutínio desnecessário da mídia. Assumindo o quarto cargo técnico de uma carreira brilhante — após passagens pelo Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool —, este marca seu primeiro retorno ao comando técnico desde que deixou o cargo em Anfield, em 2024. Duas vezes eleito o Melhor Técnico Masculino pela FIFA (2019, 2020) e três vezes eleito o Melhor Técnico do Ano na Alemanha (2011, 2012, 2019), o condecorado estrategista traz um currículo inigualável para o cargo. Em entrevista àSky Sport, Hamann destacou como Klopp revigorou uma torcida desiludida durante sua coletiva de imprensa de apresentação, restaurando o otimismo em uma seleção nacional que vinha carecendo de consistência desde 2014.
Refletindo sobre a recepção inicial à nomeação, Hamann destacou o enorme poder da personalidade de Klopp. Ele explicou: “Ao ouvir as reações, dá para perceber que ele despertou uma euforia incrível simplesmente por meio de sua presença e postura. Isso é algo de que o país precisa. Houve uma ou duas declarações que não consegui entender muito bem. Mas o que ele consegue simplesmente por estar presente na DFB como técnico da seleção, vimos na reação.” Esse impulso psicológico é visto como o primeiro passo em um longo caminho de recuperação para os tetracampeões mundiais.
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Construindo a união além das formações táticas
Klopp ostenta um histórico brilhante como técnico — conquistou dois títulos da Bundesliga com o Dortmund, pôs fim à espera de 30 anos do Liverpool por um troféu da Premier League e levantou a Liga dos Campeões, entre inúmeras outras honrarias. No entanto, o futebol internacional apresenta desafios únicos. Hamann destacou que Klopp está “dependente do que os clubes disponibilizam para você”, observando que “não dá para simplesmente comprar um jogador como se faz em um clube”. Ainda assim, ele continua convicto de que a atual seleção alemã está simplesmente apresentando um desempenho abaixo do seu potencial.
Hamann acredita que a chave para o sucesso nos próximos torneios está no coletivo mental e social da equipe, e não apenas no talento individual. Ele sugeriu que os fracassos anteriores tiveram origem na falta de harmonia, afirmando: “Acredito que somos muito melhores do que mostramos na Copa do Mundo. Provavelmente poderia, ou deveria, ter havido dois, três ou até quatro jogadores que poderiam ter nos ajudado. Se criarmos uma dinâmica de grupo e um senso de união, teríamos conseguido mais nesta Copa do Mundo. Sabemos que outras seleções são melhores do que nós. Mas isso não significa que não possamos vencê-las. Acredito que, se ele conseguir criar a coesão que seu antecessor não conseguiu, teremos um bom desempenho no próximo Campeonato Europeu e na próxima Copa do Mundo.”
Resolvendo a crise no meio-campo
Além dos aspectos intangíveis, como espírito e união, Klopp enfrenta um desafio técnico significativo para revitalizar uma seleção atormentada por anos de fracasso. A Alemanha tem enfrentado dificuldades para deixar sua marca desde o triunfo na Copa do Mundo de 2014, sofrendo eliminações consecutivas na fase de grupos em 2018 e 2022, antes de ser eliminada nas oitavas de final pelo Paraguai na última Copa do Mundo. Hamann identifica o meio-campo central — um antigo “calcanhar de Aquiles” — como a preocupação tática mais urgente de Klopp, argumentando que é nesse núcleo central que os grandes torneios são, em última instância, ganhos ou perdidos.
A análise tática de Hamann foi direta quanto às prioridades que Klopp deve estabelecer. “Os jogos são vencidos no meio-campo”, afirmou Hamann. “Sabemos que estamos bem servidos tanto no ataque quanto na defesa. Temos bons alas. Agora precisamos encontrar uma dupla de meio-campistas. Isso é o mais importante. É a sala de máquinas, é lá que os jogos são decididos, e tem sido nosso calcanhar de Aquiles repetidas vezes nos últimos anos.”
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A iminente busca por um novo número um
A posição de goleiro é outra questão urgente, especialmente depois que Manuel Neuer voltou da aposentadoria da seleção para a última Copa do Mundo, apenas para se aposentar novamente após a eliminação da Alemanha. Ao abordar a vaga, Hamann sugeriu escolhas ousadas para garantir estabilidade a longo prazo: “Na defesa, obviamente precisamos encontrar um goleiro. Minha escolha provavelmente seria Nubel. Se ele confia em Urbig, talvez faça sentido colocá-lo bem ali no gol, porque ele provavelmente vai jogar mais em Munique nesta temporada.”
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