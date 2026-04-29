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Jurgen Klopp insiste que Florian Wirtz “demonstrou o quanto pode ser bom numa temporada difícil”, ao apostar que o craque do Liverpool terá uma Copa do Mundo “fantástica” com a Alemanha
Enfrentando uma temporada de estreia cheia de desafios em Anfield
Wirtz teve um primeiro ano de altos e baixos na Premier League. Embora alguns comentaristas tenham sido rápidos em criticar o jogador de 22 anos, ele apresentou momentos inegáveis de brilhantismo que sugerem que está se adaptando às exigências do futebol inglês. O jogador da seleção alemã teve uma fase particularmente animadora entre dezembro e janeiro, marcando cinco gols e dando três assistências em 15 partidas.
Pela Alemanha, Wirtz tornou-se uma figura indispensável no esquema tático de Julian Nagelsmann. Ele foi titular em todas as partidas da seleção nacional no último ano, incluindo uma atuação dominante contra a Suíça, na qual marcou dois gols e deu duas assistências.
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Klopp elogia o novo craque do Liverpool
Wirtz chegou ao Liverpool em junho de 2025 por uma quantia que, na época, foi um recorde para o clube, e já se consolidou como uma figura fundamental em Merseyside. Klopp acredita que o jovem astro lidou perfeitamente com a transição e está pronto para arrasar na Copa do Mundo.
Em entrevista à BBC Sport sobre quem poderia se destacar como o melhor jogador da Copa do Mundo deste verão, Klopp disse: “Espero que Flo Wirtz tenha uma Copa do Mundo fantástica, fantástica. Acho que ele tem tudo o que é preciso para ser um jogador de destaque. Não quero colocar pressão sobre o garoto. Acho mesmo que ele já mostrou o quanto pode ser bom em uma temporada difícil.”
Reunião especial para as lendas de Anfield
A Copa do Mundo de 2026 na América do Norte contará com o confronto entre vários ex-jogadores de Klopp. Um confronto em particular que chamou a atenção do ex-técnico é o possível encontro entre dois de seus jogadores mais antigos: o escocês Andy Robertson e o brasileiro Alisson Becker.
“Espero que meus jogadores tenham uma ótima Copa do Mundo”, acrescentou Klopp. “Espero que Andy Robertson e Alisson Becker possam aproveitar esse momento quando se enfrentarem. Dá pra imaginar jogar juntos por tanto tempo e a Escócia se classificar pela primeira vez, sei lá, desde quando, para a Copa do Mundo, e vocês se encontrarem, seus amigos, seus amigos em comum, e se enfrentarem em um jogo como esse? Quero dizer, esse deve ser um dos momentos mais felizes da vida de vocês.”
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Desejando sucesso aos seus antigos alunos
Klopp também aproveitou para mencionar vários outros membros de suas equipes do Liverpool campeãs. De Virgil van Dijk liderando a Holanda ao brilhantismo contínuo de Mohamed Salah com o Egito, o diretor de futebol global da Red Bull espera ver muitos de seus ex-jogadores brilharem na Copa do Mundo.
“Desejo que Virgil tenha um ótimo torneio. Desejo muito que Mo tenha um ótimo torneio. Sinceramente, desejo que Sadio [Mané] tenha um ótimo torneio”, continuou Klopp. “Macca [Alexis Mac Allister], se ele ganhar, se eles ganharem de novo. Foi tão bom vê-lo com uma medalha no pescoço e quando ele voltou para Brighton.”