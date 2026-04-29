Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Jurgen Klopp insiste que Florian Wirtz “demonstrou o quanto pode ser bom numa temporada difícil”, ao apostar que o craque do Liverpool terá uma Copa do Mundo “fantástica” com a Alemanha

F. Wirtz
J. Klopp
Liverpool
Alemanha
Premier League
Copa do Mundo

Jurgen Klopp manifestou seu apoio ao alemão Florian Wirtz para que ele se torne uma das figuras de destaque da próxima Copa do Mundo na América do Norte. O ex-técnico do Liverpool acredita que seu compatriota já demonstrou seu valor durante uma temporada de estreia desafiadora em Anfield e possui todas as qualidades necessárias para se destacar no cenário mundial.

  • Enfrentando uma temporada de estreia cheia de desafios em Anfield

    Wirtz teve um primeiro ano de altos e baixos na Premier League. Embora alguns comentaristas tenham sido rápidos em criticar o jogador de 22 anos, ele apresentou momentos inegáveis de brilhantismo que sugerem que está se adaptando às exigências do futebol inglês. O jogador da seleção alemã teve uma fase particularmente animadora entre dezembro e janeiro, marcando cinco gols e dando três assistências em 15 partidas.

    Pela Alemanha, Wirtz tornou-se uma figura indispensável no esquema tático de Julian Nagelsmann. Ele foi titular em todas as partidas da seleção nacional no último ano, incluindo uma atuação dominante contra a Suíça, na qual marcou dois gols e deu duas assistências.

    • Publicidade
  • Florian Wirtz DFBGetty Images

    Klopp elogia o novo craque do Liverpool

    Wirtz chegou ao Liverpool em junho de 2025 por uma quantia que, na época, foi um recorde para o clube, e já se consolidou como uma figura fundamental em Merseyside. Klopp acredita que o jovem astro lidou perfeitamente com a transição e está pronto para arrasar na Copa do Mundo.

    Em entrevista à BBC Sport sobre quem poderia se destacar como o melhor jogador da Copa do Mundo deste verão, Klopp disse: “Espero que Flo Wirtz tenha uma Copa do Mundo fantástica, fantástica. Acho que ele tem tudo o que é preciso para ser um jogador de destaque. Não quero colocar pressão sobre o garoto. Acho mesmo que ele já mostrou o quanto pode ser bom em uma temporada difícil.”

  • Reunião especial para as lendas de Anfield

    A Copa do Mundo de 2026 na América do Norte contará com o confronto entre vários ex-jogadores de Klopp. Um confronto em particular que chamou a atenção do ex-técnico é o possível encontro entre dois de seus jogadores mais antigos: o escocês Andy Robertson e o brasileiro Alisson Becker.

    “Espero que meus jogadores tenham uma ótima Copa do Mundo”, acrescentou Klopp. “Espero que Andy Robertson e Alisson Becker possam aproveitar esse momento quando se enfrentarem. Dá pra imaginar jogar juntos por tanto tempo e a Escócia se classificar pela primeira vez, sei lá, desde quando, para a Copa do Mundo, e vocês se encontrarem, seus amigos, seus amigos em comum, e se enfrentarem em um jogo como esse? Quero dizer, esse deve ser um dos momentos mais felizes da vida de vocês.”

  • salah kloppGetty Images

    Desejando sucesso aos seus antigos alunos

    Klopp também aproveitou para mencionar vários outros membros de suas equipes do Liverpool campeãs. De Virgil van Dijk liderando a Holanda ao brilhantismo contínuo de Mohamed Salah com o Egito, o diretor de futebol global da Red Bull espera ver muitos de seus ex-jogadores brilharem na Copa do Mundo.

    “Desejo que Virgil tenha um ótimo torneio. Desejo muito que Mo tenha um ótimo torneio. Sinceramente, desejo que Sadio [Mané] tenha um ótimo torneio”, continuou Klopp. “Macca [Alexis Mac Allister], se ele ganhar, se eles ganharem de novo. Foi tão bom vê-lo com uma medalha no pescoço e quando ele voltou para Brighton.”

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV