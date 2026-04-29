Jurgen Klopp insiste que Florian Wirtz “demonstrou o quanto pode ser bom numa temporada difícil”, ao apostar que o craque do Liverpool terá uma Copa do Mundo “fantástica” com a Alemanha

Wirtz teve um primeiro ano de altos e baixos na Premier League. Embora alguns comentaristas tenham sido rápidos em criticar o jogador de 22 anos, ele apresentou momentos inegáveis de brilhantismo que sugerem que está se adaptando às exigências do futebol inglês. O jogador da seleção alemã teve uma fase particularmente animadora entre dezembro e janeiro, marcando cinco gols e dando três assistências em 15 partidas.

Pela Alemanha, Wirtz tornou-se uma figura indispensável no esquema tático de Julian Nagelsmann. Ele foi titular em todas as partidas da seleção nacional no último ano, incluindo uma atuação dominante contra a Suíça, na qual marcou dois gols e deu duas assistências.