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Jurgen Klopp explica por que gosta das polêmicas pausas para hidratação na Copa do Mundo
A vantagem para os jogadores
À medida que a Copa do Mundo realiza partidas nos Estados Unidos, no Canadá e no México, a FIFA implementou intervalos programados no meio de cada tempo. Embora o objetivo principal seja proteger os jogadores do calor sufocante do verão norte-americano, essas interrupções se tornaram um grande tema de discussão. Klopp, no entanto, adotou uma abordagem mais bem-humorada em relação ao debate.
Ao falar sobre a implementação das regras, Klopp reconheceu a necessidade física dos atletas. “Está muito quente e isso é bom para os jogadores”, disse Klopp. “É bom para os treinadores? Sim, eu teria adorado. Talvez seja um pouco exagerado no momento. Definitivamente é muito longo, porque para se hidratar, não é preciso dois minutos e meio ou algo assim. Mas é assim mesmo.”
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Klopp vê o lado engraçado da nova regra da FIFA
Segundo o técnico de 59 anos, a experiência de assistir a uma partida ao vivo no estádio é diferente daquela de assistir pela televisão. Klopp admitiu, em tom de brincadeira, que elas oferecem uma solução prática para alguém da sua idade durante as longas jornadas de jogos.
“Tem sua utilidade e, quando você está no estádio, tudo bem, porque você tem um pouco de espetáculo — em Dallas, com as líderes de torcida, o que eu curti no telão”, disse Klopp. “É perfeitamente normal, mas eu entendo quando você está sentado em casa e começam os comerciais… mas, na minha idade, é uma pausa bem-vinda para ir ao banheiro!”
Tuchel e Van Dijk lideram a equipe adversária
Por outro lado, a medida foi alvo de críticas por parte dos profissionais do setor. O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, também compartilhou suas frustrações, sugerindo que a frequência das pausas altera fundamentalmente a forma como uma partida de futebol é disputada. Para os técnicos que apostam em um ritmo de alta intensidade e no esgotamento do adversário por meio de pressão contínua, uma pausa a cada 22 minutos pode se revelar prejudicial aos seus planos táticos.
O técnico dos Três Leões disse: “Acho que isso interrompe e altera a identidade de uma partida de futebol muito mais do que eu imaginava. Eu já tive intervalos para hidratação antes, quando fazia muito, muito calor e era necessário, mas eles eram mais curtos. Eram mais curtos e ocorriam apenas em algumas partidas. Por uma questão de justiça, agora isso é feito em todas as partidas para todas as equipes. Isso divide a partida quase em quatro partes. E acho que isso altera as características da partida mais do que eu imaginava.”
Já o capitão da Holanda, Virgil van Dijk, acha que o sistema precisa de uma abordagem mais flexível, em vez de uma regra genérica para todas as partidas. Ele disse: “Os intervalos para hidratação são um pouco interessantes, porque eu obviamente assisti a quase todos os jogos até hoje, e toda vez que vai para o comercial é um pouco… Não é que eu goste muito disso”, explicou Van Dijk. “Acho que para os espectadores neutros na TV também não é muito bom. Se estiver muito calor, obviamente seria bom incluí-las. Mas acho que é preciso analisar cada partida separadamente, na minha opinião. Mas acho que já falei o suficiente sobre isso.”
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A FIFA mantém sua posição firme quanto à equidade nos torneios
Apesar do coro de desaprovação por parte de estrelas de renome e das vaias vindas das arquibancadas quando o jogo é interrompido, a FIFA não tem intenção de eliminar os intervalos no meio do torneio. A entidade reguladora afirma que o objetivo principal é a segurança dos jogadores e garantir que todas as equipes disputem o torneio sob as mesmas regras operacionais, independentemente de o teto do estádio estar fechado ou de a temperatura externa cair.
Em resposta às críticas contínuas, um porta-voz da FIFA disse à Press Association: “Queremos garantir condições iguais para todos e é por isso que esses intervalos são implementados em todas as partidas.”
O presidente Gianni Infantino defendeu os regulamentos com uma explicação semelhante, negando que a FIFA esteja lucrando com a publicidade exibida durante esses intervalos.