Jurgen Klopp explica por que gosta das polêmicas pausas para hidratação na Copa do Mundo

Por outro lado, a medida foi alvo de críticas por parte dos profissionais do setor. O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, também compartilhou suas frustrações, sugerindo que a frequência das pausas altera fundamentalmente a forma como uma partida de futebol é disputada. Para os técnicos que apostam em um ritmo de alta intensidade e no esgotamento do adversário por meio de pressão contínua, uma pausa a cada 22 minutos pode se revelar prejudicial aos seus planos táticos.

O técnico dos Três Leões disse: “Acho que isso interrompe e altera a identidade de uma partida de futebol muito mais do que eu imaginava. Eu já tive intervalos para hidratação antes, quando fazia muito, muito calor e era necessário, mas eles eram mais curtos. Eram mais curtos e ocorriam apenas em algumas partidas. Por uma questão de justiça, agora isso é feito em todas as partidas para todas as equipes. Isso divide a partida quase em quatro partes. E acho que isso altera as características da partida mais do que eu imaginava.”

Já o capitão da Holanda, Virgil van Dijk, acha que o sistema precisa de uma abordagem mais flexível, em vez de uma regra genérica para todas as partidas. Ele disse: “Os intervalos para hidratação são um pouco interessantes, porque eu obviamente assisti a quase todos os jogos até hoje, e toda vez que vai para o comercial é um pouco… Não é que eu goste muito disso”, explicou Van Dijk. “Acho que para os espectadores neutros na TV também não é muito bom. Se estiver muito calor, obviamente seria bom incluí-las. Mas acho que é preciso analisar cada partida separadamente, na minha opinião. Mas acho que já falei o suficiente sobre isso.”