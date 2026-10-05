Klopp elogiou seu enorme experimento com o elenco de 44 jogadores da Alemanha como um sucesso retumbante. O técnico da seleção fez sua avaliação depois que um empate por 0 a 0 na Grécia encerrou a pausa internacional.

Ao longo da janela mais recente, a Alemanha disputou quatro partidas da Liga das Nações usando duas equipes completamente diferentes. Klopp rodou deliberadamente suas opções para testar o maior número possível de jogadores no cenário internacional.

Apesar da abordagem pouco convencional, o treinador saiu convencido pelas atuações de seu enorme grupo. Ele afirma que o extenso processo de avaliação agora deu à Alemanha uma riqueza de novas alternativas para seus próximos compromissos.