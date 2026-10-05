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Jurgen Klopp exalta sucesso na "convocação" enquanto técnico da Alemanha abre as portas para todos após experimento com 44 jogadores depois de empate com a Grécia
Um enorme sucesso de elenco para a Alemanha
Klopp elogiou seu enorme experimento com o elenco de 44 jogadores da Alemanha como um sucesso retumbante. O técnico da seleção fez sua avaliação depois que um empate por 0 a 0 na Grécia encerrou a pausa internacional.
Ao longo da janela mais recente, a Alemanha disputou quatro partidas da Liga das Nações usando duas equipes completamente diferentes. Klopp rodou deliberadamente suas opções para testar o maior número possível de jogadores no cenário internacional.
Apesar da abordagem pouco convencional, o treinador saiu convencido pelas atuações de seu enorme grupo. Ele afirma que o extenso processo de avaliação agora deu à Alemanha uma riqueza de novas alternativas para seus próximos compromissos.
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Todos provaram seu valor em campo
O tamanho impressionante do elenco de 44 jogadores naturalmente chamou bastante atenção, mas Klopp insistiu que a estratégia ousada deu totalmente certo. Ele demonstrou total satisfação com o empenho mostrado por seus jogadores ao longo do período de duas semanas.
Em entrevista à RTL na noite de domingo, após o empate sem gols na Grécia, o técnico da Alemanha defendeu com veemência sua escolha de elenco. Ele elogiou o comprometimento do vasto grupo de jogadores da seleção que participou do período de treinamentos.
"Vimos muitos jogadores da seleção nessas duas semanas", declarou Klopp. "Todos se provaram, todos conquistaram seu direito de estar aqui."
Calando os críticos da seleção nacional
A decisão de dividir a equipe em dois grupos distintos para quatro partidas competitivas da Liga das Nações foi alvo de forte escrutínio. No entanto, Klopp acredita que seus jogadores responderam diretamente aos críticos em campo.
"O que as pessoas disseram sobre nós. O que podemos fazer. O que não podemos fazer", continuou Klopp. "Mostramos alguns sinais de que podemos fazer algumas coisas melhor do que as pessoas nos deram crédito."
O treinador estava determinado a provocar uma reação e injetar um novo impulso na equipe durante esta janela internacional. "Eu queria colocar algo em movimento, definitivamente vi isso", acrescentou.
A porta continua escancarada para novembro
Após o fim da série de quatro partidas da Liga das Nações, a Alemanha agora voltará suas atenções para a próxima sequência de jogos em novembro. O treinador usará as próximas semanas para analisar seu elenco antes de definir sua próxima convocação.
Embora a grande avaliação tenha sido considerada um sucesso, Klopp confirmou que adotará uma abordagem mais tradicional na última pausa internacional do ano. Ele afirmou que certamente não convocará 44 jogadores novamente no próximo mês.
No entanto, o treinador deu um grande incentivo àqueles que esperam representar a seleção nacional em um futuro próximo. "Mas a porta está aberta para todos", prometeu Klopp. "Escancarada."
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