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Jurgen Klopp está de volta! Ele aceitou o cargo na seleção alemã dois anos após deixar o Liverpool, substituindo Julian Nagelsmann após o fracasso na Copa do Mundo de 2026
O retorno do técnico ao banco de reservas
Klopp teria aceitado uma oferta para se tornar o novo técnico da seleção alemã, encerrando seu afastamento de dois anos dos bancos de reservas. Klopp deixou Anfield em 2024 e, mais recentemente, atuava como diretor de futebol global do Grupo Red Bull, mas o apelo do cargo na seleção nacional finalmente o levou de volta ao calor das competições de elite.
De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o acordo está praticamente fechado. O jornalista confirmou a notícia com sua frase característica: “Jürgen Klopp como novo técnico da Alemanha, lá vamos nós!”, observando que, embora os detalhes finais sobre sua saída da Red Bull e os parâmetros específicos do projeto ainda estejam sendo acertados, Klopp concordou definitivamente em assumir o comando.
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Nagelsmann é demitido após o desastre na Copa do Mundo
O caminho para Klopp ficou livre após a renúncia de Nagelsmann, que deixou o cargo sob intensa pressão da diretoria da DFB. A Alemanha sofreu uma eliminação humilhante na Copa do Mundo de 2026, ao ser derrotada pelo Paraguai nas oitavas de final. A derrota foi particularmente dolorosa, pois marcou a primeira vez na história do país que a seleção foi eliminada nos pênaltis, um fato que basicamente tornou a posição de Nagelsmann insustentável.
Klopp, que atuava como comentarista durante o torneio, confirmou pessoalmente a abordagem durante uma participação na Magenta TV. Ele afirmou: “Sim, posso confirmar as conversas. As coisas aconteceram bem rápido. Julian [Nagelsmann] pediu demissão e a DFB está procurando um sucessor. E, no decorrer dessas considerações, eles entraram em contato comigo.” A DFB há muito tempo via Klopp como sua escolha ideal, e o momento da saída de Nagelsmann acabou sendo o catalisador perfeito.
Amplos poderes e uma reformulação na comissão técnica
Klopp não será apenas uma figura simbólica; segundo relatos, ele está recebendo amplos poderes para reformular toda a estrutura da seleção nacional. Isso inclui uma reestruturação completa das categorias de base e uma mudança fundamental no estilo de jogo, a fim de se alinhar à sua filosofia de alta intensidade. Como parte dessa revolução, espera-se que ele volte a trabalhar com o ex-assistente do Liverpool, Pep Lijnders, que está disponível após sua saída do Manchester City.
Ao confirmar as negociações, Klopp foi franco sobre sua situação com seus atuais empregadores. “Tenho um contrato em vigor com a Red Bull. Já disse várias vezes o quanto gosto deste trabalho. Como pessoa, costumo honrar meus contratos. Mas também deixei claro que estou interessado em conversar com a DFB. Preciso conversar com Oliver Mintzlaff. Ele é meu empregador. Já discutimos o assunto. Presumo que ele não vá se opor. Fiquei lá por 19 meses. Foi um período intenso. O ideal é que todos saiam ganhando no final. A Red Bull precisa sair dessa situação sem problemas”, explicou ele.
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Construindo para o futuro
A nomeação já gerou entusiasmo em relação ao desenvolvimento de jogadores específicos do elenco. Um dos principais assuntos em pauta é a chance de Klopp trabalhar em estreita colaboração com a estrela do Liverpool, Florian Wirtz, um jogador que ainda busca encontrar seu ritmo em Anfield. Essa relação pode ser crucial para revitalizar a seleção alemã, que tem carecido de coesão nos últimos grandes torneios.
Enquanto Klopp se prepara para assinar um contrato de longo prazo, a Red Bull já iniciou a busca por seu sucessor no cargo de diretor global de futebol. Embora Oliver Glasner tenha sido considerado para a função, o ex-técnico do Crystal Palace estaria prestes a se juntar ao Nottingham Forest.
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