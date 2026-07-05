Jurgen Klopp está de volta! Ele aceitou o cargo na seleção alemã dois anos após deixar o Liverpool, substituindo Julian Nagelsmann após o fracasso na Copa do Mundo de 2026

Klopp não será apenas uma figura simbólica; segundo relatos, ele está recebendo amplos poderes para reformular toda a estrutura da seleção nacional. Isso inclui uma reestruturação completa das categorias de base e uma mudança fundamental no estilo de jogo, a fim de se alinhar à sua filosofia de alta intensidade. Como parte dessa revolução, espera-se que ele volte a trabalhar com o ex-assistente do Liverpool, Pep Lijnders, que está disponível após sua saída do Manchester City.

Ao confirmar as negociações, Klopp foi franco sobre sua situação com seus atuais empregadores. “Tenho um contrato em vigor com a Red Bull. Já disse várias vezes o quanto gosto deste trabalho. Como pessoa, costumo honrar meus contratos. Mas também deixei claro que estou interessado em conversar com a DFB. Preciso conversar com Oliver Mintzlaff. Ele é meu empregador. Já discutimos o assunto. Presumo que ele não vá se opor. Fiquei lá por 19 meses. Foi um período intenso. O ideal é que todos saiam ganhando no final. A Red Bull precisa sair dessa situação sem problemas”, explicou ele.