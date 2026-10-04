Falando antes da partida, Tsimikas destacou que a disciplina tática da Grécia sob o comando de Ivan Jovanovic transformou o status da equipe no cenário internacional. Enquanto isso, seu ex-treinador de clube admitiu francamente que a Grécia fez por merecer totalmente a vitória por 1 a 0 em Augsburg no mês passado.

Os dois refletiram sobre o crescimento da seleção grega.

"Estamos provando o nosso valor como jogadores e como país", disse Tsimikas aos repórteres. "Estamos à beira de alcançar grandes coisas. Todo mundo quer disputar um grande torneio. Treinamos duro, e essas três partidas certamente nos ajudaram. Elas foram degraus para nos trazer até aqui e nos deixaram mais bem preparados para atuar como equipe."

Klopp reconheceu as deficiências de sua equipe no primeiro encontro.

"No primeiro encontro, tentamos muitas coisas, algumas das quais funcionaram, mas não o suficiente para vencer a Grécia", admitiu Klopp. "Eles jogaram com muita disciplina tática e a vitória deles não foi imerecida, tenho que dizer. Nunca se sabe com certeza no futebol, mas você pode ter expectativas e um forte pressentimento."