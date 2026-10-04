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imago-sport-1083895893.jpgJan Huebner
Alvino Hanafi
Traduzido por

Jurgen Klopp e Kostas Tsimikas se reencontram enquanto a Alemanha se prepara para o confronto com a Grécia pela Liga das Nações

Grécia
Alemanha
Grécia x Alemanha
Liga das Nações A
J. Klopp
K. Tsimikas

O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, reencontrará o ex-zagueiro do Liverpool Kostas Tsimikas em um duelo crucial da Liga das Nações da Uefa. A dupla trabalhou junta por quatro temporadas em Merseyside antes de se cruzar novamente no cenário internacional.

  • Aliados de Anfield se reencontram enquanto a Grécia recebe a Alemanha na Liga das Nações

    O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, e o lateral-esquerdo da Grécia, Kostas Tsimikas, estarão em lados opostos à beira do campo enquanto a líder do Grupo A, a Grécia, se prepara para enfrentar a Alemanha em Atenas. A dupla compartilhou uma relação de trabalho próxima no Liverpool por quatro temporadas, entre 2020/21 e 2023/24, conquistando juntos títulos de copas nacionais em Merseyside.

    A Grécia lidera o grupo com sete pontos após derrotar Sérvia e Alemanha antes de empatar por 2 a 2 com a Holanda.

    A Alemanha está em terceiro, três pontos atrás da líder, apesar da vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia.

  • FBL-EUR-NATIONS-GRE-PRESSERAFP

    Tsimikas declara ambição da Grécia, enquanto Klopp admite que a derrota anterior foi merecida

    Falando antes da partida, Tsimikas destacou que a disciplina tática da Grécia sob o comando de Ivan Jovanovic transformou o status da equipe no cenário internacional. Enquanto isso, seu ex-treinador de clube admitiu francamente que a Grécia fez por merecer totalmente a vitória por 1 a 0 em Augsburg no mês passado.

    Os dois refletiram sobre o crescimento da seleção grega.

    "Estamos provando o nosso valor como jogadores e como país", disse Tsimikas aos repórteres. "Estamos à beira de alcançar grandes coisas. Todo mundo quer disputar um grande torneio. Treinamos duro, e essas três partidas certamente nos ajudaram. Elas foram degraus para nos trazer até aqui e nos deixaram mais bem preparados para atuar como equipe."

    Klopp reconheceu as deficiências de sua equipe no primeiro encontro.

    "No primeiro encontro, tentamos muitas coisas, algumas das quais funcionaram, mas não o suficiente para vencer a Grécia", admitiu Klopp. "Eles jogaram com muita disciplina tática e a vitória deles não foi imerecida, tenho que dizer. Nunca se sabe com certeza no futebol, mas você pode ter expectativas e um forte pressentimento."

  • Preparação técnica encontra o embalo grego

    Klopp explicou que sua comissão técnica revisou imagens em vídeo do empate recente da Grécia contra a Holanda para identificar pistas táticas. No entanto, os treinamentos da Alemanha se concentraram principalmente em suas próprias estruturas posicionais e na fluidez do meio-campo após os gols de Tom Bischof e Florian Wirtz na última partida.

    Tsimikas e seus companheiros de defesa buscam manter a forte forma em casa e voltar a limitar o ataque da Alemanha.

    "O jogo da Grécia contra a Holanda é uma pista do que eles podem fazer, mas não mais do que isso", acrescentou Klopp. "Os rapazes verão hoje à noite o vídeo da Grécia que identificamos como importante, mas, até agora, treinamos apenas o que queremos fazer e o que devemos fazer."

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  • imago-sport-1084089204.jpgNico Herbertz

    Liderança do Grupo A em jogo no duelo de Atenas

    Klopp e Tsimikas agora voltam o foco para garantir um resultado vital para suas respectivas seleções em Atenas. Uma vitória da Grécia asseguraria uma dobradinha histórica sobre os tetracampeões mundiais, enquanto a Alemanha busca os três pontos para igualar a liderança da classificação do grupo.

    A Alemanha busca ganhar consistência após seu início lento na campanha.

    A partida começa às 18h45 GMT.

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