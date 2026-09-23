Enquanto a seleção da Alemanha se preparava para seu enorme confronto pela Liga das Nações contra a Holanda, Klopp estava de ótimo humor. O técnico de 59 anos, que está iniciando seu primeiro grande cargo desde que deixou Anfield, tirou um momento para falar com a imprensa durante o último treino da equipe. Ao ser questionado sobre enfrentar a seleção holandesa, agora comandada pelo ícone do Barcelona Xavi, Klopp não resistiu a uma provocação bem-humorada sobre a familiaridade do espanhol com o próprio elenco. Klopp destacou a ironia de dois novos técnicos iniciarem seus trabalhos ao mesmo tempo, mas sugeriu que pode ter vantagem em termos de conhecimento do grupo.

"Aprendi cedo a não me preocupar com coisas que você não pode mudar. Eu nem saberia contra quem preferiria jogar agora. Eles são um adversário muito sólido com um novo treinador. O lado bom é que nós dois estamos exatamente na mesma situação. Nos encontramos na segunda-feira e jogamos na quinta. E o treinador conhece os jogadores pela televisão. Na verdade, eu conheço mais jogadores holandeses pessoalmente do que o Xavi. Se isso é uma vantagem, eu não sei, mas continua sendo um fato", disse Klopp aos repórteres.