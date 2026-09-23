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Jurgen Klopp dá alfinetada em Xavi, lenda do Barcelona, antes do duelo da Alemanha com a Holanda pela Nations League
Klopp zomba do conhecimento de Xavi sobre o elenco
Enquanto a seleção da Alemanha se preparava para seu enorme confronto pela Liga das Nações contra a Holanda, Klopp estava de ótimo humor. O técnico de 59 anos, que está iniciando seu primeiro grande cargo desde que deixou Anfield, tirou um momento para falar com a imprensa durante o último treino da equipe. Ao ser questionado sobre enfrentar a seleção holandesa, agora comandada pelo ícone do Barcelona Xavi, Klopp não resistiu a uma provocação bem-humorada sobre a familiaridade do espanhol com o próprio elenco. Klopp destacou a ironia de dois novos técnicos iniciarem seus trabalhos ao mesmo tempo, mas sugeriu que pode ter vantagem em termos de conhecimento do grupo.
"Aprendi cedo a não me preocupar com coisas que você não pode mudar. Eu nem saberia contra quem preferiria jogar agora. Eles são um adversário muito sólido com um novo treinador. O lado bom é que nós dois estamos exatamente na mesma situação. Nos encontramos na segunda-feira e jogamos na quinta. E o treinador conhece os jogadores pela televisão. Na verdade, eu conheço mais jogadores holandeses pessoalmente do que o Xavi. Se isso é uma vantagem, eu não sei, mas continua sendo um fato", disse Klopp aos repórteres.
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O técnico se prepara para táticas imprevistas
Apesar de dar uma cutucada bem-humorada na situação, Klopp admitiu que seu elenco está se preparando para o desconhecido, reconhecendo que ainda não sabe como o adversário vai se armar. Mesmo assim, reforçou o compromisso de sua equipe em apresentar um futebol de alto nível, optando por não revelar detalhes táticos até o apito final e deixando claro que também pretende aprontar algumas surpresas.
"Estamos sentados aqui e nem sabemos o que o adversário vai fazer. Que queremos jogar bom futebol está claro. Todos vocês podem imaginar o que queremos ver, mas vou falar sobre isso depois do jogo. Queremos surpreender um pouco também", disse Klopp.
Construindo o sistema sob pressão de tempo
A preparação para este confronto de alto risco envolveu intensas reuniões táticas, já que Klopp busca implementar sua filosofia em um espaço de tempo muito curto. Reconhecendo que assumir um novo elenco exige comunicação constante no início, Klopp comandou uma agenda rigorosa de reuniões noturnas consecutivas e conversas antes das sessões para garantir que os jogadores absorvam rapidamente seu sistema.
"Tivemos muitas reuniões. Sou novo, então você precisa falar um pouco mais no começo. Reunião na noite de segunda-feira, reunião ontem à noite, agora mesmo. Depois treinamos agora e voamos mais tarde. Está tudo bem até agora", observou Klopp.
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Sacudindo a ferrugem depois de dois anos longe
Para Klopp, esta semana marca um marco significativo em sua carreira pessoal. Depois de se afastar das exigências implacáveis da Premier League, ele passou mais de dois anos longe da rotina diária do campo de treino. Embora alguns possam esperar um período de adaptação após uma pausa tão longa, o treinador alemão insistiu que seus instintos como técnico continuam tão afiados como sempre.
"Não tenho certeza se alguma coisa está um pouco enferrujada, mas acho que está tudo bem. Não piso em um campo de treino há dois anos e três meses. Mas isso é um pouco como andar de bicicleta, ainda está tudo lá", declarou Klopp.
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