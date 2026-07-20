Jurgen Klopp confirma sua chegada iminente como novo técnico da Alemanha após chegar a um acordo de rescisão “generoso” com o grupo Red Bull

A notícia foi recebida com ampla aprovação pela comunidade do futebol alemão, incluindo ex-astros que se destacaram sob a orientação de Klopp. Mario Götze, o herói da conquista da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, acredita que seu ex-técnico do Dortmund é a pessoa ideal para reerguer a seleção nacional.

“O que ele entende, e o que a maioria dos treinadores talvez não entenda, é como lidar com as pessoas”, disse Götze em entrevista ao The Athletic. “Lidar com os jogadores, lidar com as expectativas, unir as pessoas como um todo — ele entendia isso da maneira perfeita.

“Ele pode ser muito preciso quanto ao que quer e exige. É por isso que teve tanto sucesso. Li uma entrevista quando ele estava no Liverpool: ele disse que precisa reunir pessoas que gostam umas das outras para que possam dar 120% de si, em vez de apenas 100%. Foi exatamente isso que ele fez.”



