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Jurgen Klopp confirma sua chegada iminente como novo técnico da Alemanha após chegar a um acordo de rescisão “generoso” com o grupo Red Bull
Klopp afirma que a transferência está quase concluída
Klopp confirmou que está prestes a assumir o comando da seleção alemã após chegar a um acordo com a Red Bull que elimina o maior obstáculo à sua nomeação. O técnico de 59 anos, que assumiu o cargo de diretor global de futebol da Red Bull no início de 2025, afirmou que as negociações estão avançando bem.
Klopp explicou que, embora sua saída da Red Bull já tenha sido acordada, o processo formal com a Federação Alemã de Futebol (DFB) ainda está em andamento. De acordo com a Sky Sports Alemanha, Klopp poderá ser apresentado oficialmente como o novo técnico da seleção alemã nesta sexta-feira, caso as formalidades restantes sejam concluídas. A nomeação marcaria seu retorno ao comando técnico após deixar o Liverpool em 2024.
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Klopp destaca o progresso rumo à seleção alemã
Em entrevista à MagentaTV, Klopp admitiu que o processo ainda não está concluído, mas acredita que um anúncio está próximo. “Ainda não há nada definitivo, mas as negociações estão em andamento e tudo está caminhando na direção certa”, disse Klopp. “Cheguei a um acordo com a Red Bull, um acordo muito generoso, então não há realmente nada que esteja impedindo isso.”
Ele acrescentou que as discussões dentro da DFB ainda precisam ser concluídas antes que qualquer coisa seja oficializada, afirmando: “No entanto, ainda há muitas discussões a serem realizadas, pois estamos conversando com um órgão regulador e muitas pessoas precisam ser informadas. Nada foi decidido, mas não estamos longe de poder fazer um anúncio. O ideal é que isso aconteça nos próximos dias; a decisão será tomada.”
Götze apoia seu ex-mentor
A notícia foi recebida com ampla aprovação pela comunidade do futebol alemão, incluindo ex-astros que se destacaram sob a orientação de Klopp. Mario Götze, o herói da conquista da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, acredita que seu ex-técnico do Dortmund é a pessoa ideal para reerguer a seleção nacional.
“O que ele entende, e o que a maioria dos treinadores talvez não entenda, é como lidar com as pessoas”, disse Götze em entrevista ao The Athletic. “Lidar com os jogadores, lidar com as expectativas, unir as pessoas como um todo — ele entendia isso da maneira perfeita.
“Ele pode ser muito preciso quanto ao que quer e exige. É por isso que teve tanto sucesso. Li uma entrevista quando ele estava no Liverpool: ele disse que precisa reunir pessoas que gostam umas das outras para que possam dar 120% de si, em vez de apenas 100%. Foi exatamente isso que ele fez.”
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A Alemanha espera que Klopp possa liderar uma recuperação
A Alemanha busca virar a página após um período difícil, marcado por três campanhas decepcionantes na Copa do Mundo. A DFB vê Klopp como a figura ideal para liderar a reconstrução da seleção, já que seus sucessos anteriores no Mainz, no Borussia Dortmund e no Liverpool o tornaram um dos treinadores mais respeitados do futebol.
Espera-se também que Klopp reformule a estrutura técnica da seleção, com planos de formar uma comissão técnica capaz de implementar o estilo de alta intensidade que marcou sua carreira nos clubes. O diretor esportivo Rudi Voller deve permanecer em seu cargo atual, garantindo continuidade dentro da DFB.
As discussões restantes entre Klopp e a DFB devem ser concluídas nos próximos dias. Se tudo correr conforme o planejado, a Alemanha nomeará formalmente seu novo técnico antes que a atenção se volte para a formação de sua comissão técnica e o início dos preparativos para a próxima fase da reconstrução da seleção nacional.
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