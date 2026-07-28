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'Jurgen Klopp certamente estará nos estádios com mais frequência!' - Rudi Voller alfineta Julian Nagelsmann, "sensível demais", após a Alemanha confirmar o novo técnico principal
Völler avalia saída de Nagelsmann
Voller refletiu sobre a dinâmica por trás da saída de Nagelsmann, marcada por intensa pressão pública e duras críticas da imprensa após a surpreendente derrota da Alemanha para o Paraguai na fase de 32 avos da Copa do Mundo. O diretor esportivo da DFB sugeriu que Nagelsmann acabou perdendo a capacidade de inspirar o elenco. Voller também observou que a sensibilidade do ex-treinador ao escrutínio público e às acusações externas tornou sua posição cada vez mais insustentável.
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Dirigente critica ex-treinador
Falando no Congresso Internacional de Treinadores, em Mainz, Voller refletiu sobre por que Nagelsmann acabou perdendo o controle da seleção nacional.
Como citado pela Kicker, Voller reconheceu que, embora Nagelsmann tenha enfrentado dificuldades com a presença nos estádios e sua influência sobre o time, a intensa pressão da mídia teve papel importante em sua queda. Voller disse: "Jurgen certamente estará nos estádios com mais frequência; isso realmente não era a praia do Julian. Mas não foi por isso que Jonathan Tah perdeu o pênalti contra o Paraguai. No fim, Julian simplesmente já não tinha mais o respaldo para inspirar as pessoas. Talvez ele tenha sido um pouco sensível demais às vezes, mas quem não é como treinador?
"Não importava que decisão ele tomasse, ela era interpretada de forma negativa. Se criticava jogadores, era criticado por isso. Se protegia jogadores, era criticado por isso também. Às vezes, foi duro demais e simplesmente injusto. Para ser sincero, subestimei isso por muito tempo; esse foi o meu grande erro. Depois, tentei intervir junto à mídia de vez em quando durante a Copa do Mundo.
"Esse é simplesmente o destino de um treinador no futebol profissional. No fim, você é julgado pelos resultados brutos, e eles foram decepcionantes. E também é julgado pelo estilo de jogo, que também não foi bom. Ainda assim, mantenho o que digo: Julian é um grande caráter, um grande sujeito, que já teve uma grande carreira como treinador e ainda tem uma grande pela frente. Não vai demorar muito para que ele volte à ativa."
Klopp conquista autoridade como técnico
Klopp desistiu de fazer uma aparição pessoal em Mainz e explicou, em uma mensagem em vídeo, que não queria "gerar manchetes novamente logo no início", antes de refletir sobre seu retorno ao cargo de técnico: "Virar técnico não é difícil. Ser técnico, ainda mais... Agora eu mesmo virei técnico de novo, o que já foi difícil o suficiente, e agora tenho que mostrar que consigo continuar sendo um. Quero me concentrar totalmente nisso agora."
Ele também fez um comentário bem-humorado sobre Voller entrar em seu lugar no palco: "Eu nunca pensei que isso fosse acontecer também."
Embora reconheça o peso da expectativa do público alemão, Voller acredita que o histórico estelar de Klopp lhe dá autoridade para experimentar e reforçou o apoio total da DFB ao ex-técnico do Liverpool: "Mesmo sendo um técnico imensamente experiente, ele já está percebendo o enorme peso que esse cargo carrega. É um nível completamente diferente, até em comparação com grandes equipes de clube.
"Não importa o que você decida, 80 milhões de pessoas estão sempre debatendo isso. Ainda assim, as pessoas vão fazer vista grossa para Jürgen de vez em quando se algo não der certo. Ele conquistou isso com sua carreira como técnico; isso não é dado de graça. É por isso que ele tem a autoridade e o poder para testar coisas. E, no fim das contas, ele vai selecionar os jogadores que podem executar suas ideias e seu estilo de jogo."
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O que vem pela frente?
Klopp agora está totalmente focado em restaurar a estabilidade tática e mental da seleção alemã antes da próxima Data Fifa. Sua principal prioridade será extrair todo o potencial de nomes importantes como Jamal Musiala, Florian Wirtz e Kai Havertz para reerguer a Alemanha após sua eliminação precoce da Copa do Mundo.
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