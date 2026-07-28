Falando no Congresso Internacional de Treinadores, em Mainz, Voller refletiu sobre por que Nagelsmann acabou perdendo o controle da seleção nacional.

Como citado pela Kicker, Voller reconheceu que, embora Nagelsmann tenha enfrentado dificuldades com a presença nos estádios e sua influência sobre o time, a intensa pressão da mídia teve papel importante em sua queda. Voller disse: "Jurgen certamente estará nos estádios com mais frequência; isso realmente não era a praia do Julian. Mas não foi por isso que Jonathan Tah perdeu o pênalti contra o Paraguai. No fim, Julian simplesmente já não tinha mais o respaldo para inspirar as pessoas. Talvez ele tenha sido um pouco sensível demais às vezes, mas quem não é como treinador?

"Não importava que decisão ele tomasse, ela era interpretada de forma negativa. Se criticava jogadores, era criticado por isso. Se protegia jogadores, era criticado por isso também. Às vezes, foi duro demais e simplesmente injusto. Para ser sincero, subestimei isso por muito tempo; esse foi o meu grande erro. Depois, tentei intervir junto à mídia de vez em quando durante a Copa do Mundo.

"Esse é simplesmente o destino de um treinador no futebol profissional. No fim, você é julgado pelos resultados brutos, e eles foram decepcionantes. E também é julgado pelo estilo de jogo, que também não foi bom. Ainda assim, mantenho o que digo: Julian é um grande caráter, um grande sujeito, que já teve uma grande carreira como treinador e ainda tem uma grande pela frente. Não vai demorar muito para que ele volte à ativa."