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Jurgen Klopp admite que a Alemanha "pode jogar melhor" depois que Cody Gakpo negou ao novo técnico a vitória na estreia contra a Holanda
Drama no fim na Johan Cruyff Arena
O amanhecer da era Klopp chegou com toda a intensidade esperada de um confronto entre esses dois históricos rivais europeus, mas terminou com a divisão dos pontos. A Alemanha parecia caminhar para uma vitória de impacto em solo holandês depois de Felix Nmecha lhe dar a vantagem no primeiro tempo. No entanto, as esperanças de Klopp de um início perfeito foram frustradas aos 92 minutos, quando Cody Gakpo, do Liverpool, balançou as redes para garantir um desfecho dramático no duelo pela Liga das Nações da Uefa. O resultado deixa as duas seleções perseguindo a Grécia no topo do Grupo A2, após a vitória dos gregos sobre a Sérvia.
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O veredito de Klopp sobre a Alemanha
A avaliação do técnico se concentrou fortemente no equilíbrio entre intensidade e criatividade. Ele claramente sente que, embora as bases de trabalho duro e paixão estivessem presentes, a execução técnica precisa ser refinada à medida que os jogadores se adaptam às suas exigências táticas específicas. A Alemanha mostrou lampejos do estilo de pressão alta associado aos melhores times de Klopp, mas também teve dificuldades para manter a posse de bola sob pressão no segundo tempo.
"Há uma longa lista de coisas que deram certo", disse Klopp à RTL. “Fiquei muito, muito, muito satisfeito com muitas das atuações individuais. No geral, fiquei muito feliz com a paixão que mostramos. Podemos jogar melhor e jogar mais futebol, isso é certo. Criamos trabalho para nós mesmos, o que significou que tivemos de correr e fazer esforço, foi exigente para as duas equipes. Eu realmente teria adorado vencer, mas estou satisfeito o bastante com o ponto conquistado."
Problemas com lesões atrapalham os planos táticos
A estreia de Klopp esteve longe de ser tranquila, já que ele teve de lidar com problemas significativos no elenco antes mesmo de a partida começar. A seleção da Alemanha sofreu um duro golpe durante o aquecimento, quando Jamal Musiala foi obrigado a deixar a escalação inicial devido a um problema muscular. As coisas pioraram apenas 30 minutos depois do início da partida, quando o atacante do Arsenal Kai Havertz teve de ser substituído após uma entrada dura.
"Os dois estão fazendo uma ressonância magnética neste momento. Espero que tenhamos o diagnóstico ainda esta noite. Mas, claro, isso não é bom. Espero que não seja nada sério. Os rapazes provavelmente estão fora para nós. Mas, com sorte, voltarão a jogar relativamente rápido", explicou Klopp.
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De olho no desafio grego
Embora o empate dê a sensação de dois pontos perdidos pelo momento do gol de empate de Gakpo, a Alemanha ocupa uma posição respeitável enquanto dá sequência à sua campanha na Liga das Nações. O foco agora se volta imediatamente para o confronto de domingo contra a Grécia, no qual Klopp buscará seus primeiros três pontos no cenário internacional. O curto intervalo testará o nível de recuperação de um elenco que Klopp descreveu como tendo passado por uma jornada "exigente" em Amsterdã, mas também oferece uma oportunidade imediata de corrigir os problemas que ele identificou.
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