A avaliação do técnico se concentrou fortemente no equilíbrio entre intensidade e criatividade. Ele claramente sente que, embora as bases de trabalho duro e paixão estivessem presentes, a execução técnica precisa ser refinada à medida que os jogadores se adaptam às suas exigências táticas específicas. A Alemanha mostrou lampejos do estilo de pressão alta associado aos melhores times de Klopp, mas também teve dificuldades para manter a posse de bola sob pressão no segundo tempo.

"Há uma longa lista de coisas que deram certo", disse Klopp à RTL. “Fiquei muito, muito, muito satisfeito com muitas das atuações individuais. No geral, fiquei muito feliz com a paixão que mostramos. Podemos jogar melhor e jogar mais futebol, isso é certo. Criamos trabalho para nós mesmos, o que significou que tivemos de correr e fazer esforço, foi exigente para as duas equipes. Eu realmente teria adorado vencer, mas estou satisfeito o bastante com o ponto conquistado."