Jurgen Klopp acena para a mãe de Kylian Mbappé! O ex-técnico do Liverpool revela como quase contratou o astro do Real Madrid, em um reencontro dos dois na Copa do Mundo

Um momento comovente e emocionante aconteceu à margem do campo em Foxborough, enquanto Klopp observava, com o coração pesado, as estrelas francesas se aquecerem. O ex-técnico do Liverpool, que agora atua como comentarista da MagentaTV, reencontrou-se com Mbappé e, em seguida, acenou para a mãe do jogador após o confronto das quartas de final contra o Marrocos.

Esse encontro icônico trouxe de volta velhas lembranças para Klopp, que admitiu sua frustração por já ter negociado com três estrelas dos Les Bleus — Mbappé, Ousmane Dembélé e Adrien Rabiot — sem nunca ter conseguido trazer nenhum deles para Anfield. Klopp afirmou: “É extremamente difícil para mim neste momento. Já negociei com três desses jogadores e nunca consegui contratá-los.”



