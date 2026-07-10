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Adhe Makayasa

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Jurgen Klopp acena para a mãe de Kylian Mbappé! O ex-técnico do Liverpool revela como quase contratou o astro do Real Madrid, em um reencontro dos dois na Copa do Mundo

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O ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, falou abertamente sobre a ousada tentativa do clube de contratar Kylian Mbappé antes de sua transferência sensacional para o Paris Saint-Germain, em 2017. Ao se reencontrar com o astro francês na Copa do Mundo, o lendário técnico alemão contou que alugou um jato particular de cinco quartos para a família durante a saga recorde da “não transferência”.

  • Klopp cumprimenta a mãe de Mbappé

    Um momento comovente e emocionante aconteceu à margem do campo em Foxborough, enquanto Klopp observava, com o coração pesado, as estrelas francesas se aquecerem. O ex-técnico do Liverpool, que agora atua como comentarista da MagentaTV, reencontrou-se com Mbappé e, em seguida, acenou para a mãe do jogador após o confronto das quartas de final contra o Marrocos.

    Esse encontro icônico trouxe de volta velhas lembranças para Klopp, que admitiu sua frustração por já ter negociado com três estrelas dos Les Bleus — Mbappé, Ousmane Dembélé e Adrien Rabiot — sem nunca ter conseguido trazer nenhum deles para Anfield. Klopp afirmou: “É extremamente difícil para mim neste momento. Já negociei com três desses jogadores e nunca consegui contratá-los.”


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    Alemão revela detalhes de voo secreto

    Ele então revelou a operação secreta que planejou para Mbappé em 2017. A diretoria do Liverpool chegou ao ponto de fretar um jato particular de Blackpool a Nice para manter o encontro totalmente oculto dos olhares curiosos da mídia.

    Relembrando a negociação ultrassecreta no alto dos céus franceses com a família do atacante, Klopp acrescentou: “Com Mbappé, foi antes de ele ir para Paris. Foram cerca de 500 milhões de euros, a negociação mais cara que já fizemos sem que houvesse transferência.

    “Voamos de Blackpool para Nice. Em Nice, toda a família de Mbappé embarcou em um jato particular com cinco cabines. Depois, voamos em círculos e tivemos uma refeição deliciosa. Não podíamos ser vistos. Foi ótimo – e então ele foi para Paris.”

  • Anfield fica sem a contratação de um astro

    Apesar dos esforços generosos do Liverpool, Mbappé optou por uma transferência de 180 milhões de euros para o Paris Saint-Germain. No entanto, sua passagem pela França foi prejudicada por rivalidades internas com Lionel Messi e Neymar. Desde então, o astro de 27 anos virou uma nova página no Real Madrid, embora ainda esteja esperando para realizar seu maior sonho: levantar a taça da Liga dos Campeões, enquanto o PSG já conquistou o título duas vezes nos dois anos desde sua saída.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Técnico de olho no cargo na Alemanha

    Tendo decidido deixar o cargo em Anfield em 2024, Klopp está atualmente aproveitando seu papel na mídia antes de se preparar para voltar ao comando técnico. O técnico de 59 anos está prestes a substituir Julian Nagelsmann como técnico da seleção alemã assim que o grande torneio nos Estados Unidos chegar ao fim. Enquanto isso, Mbappé continua totalmente focado em liderar os Bleus, que agora chegaram às semifinais, já que seu gol ajudou a França a eliminar o Marrocos nas quartas de final.