Sean Walsh

Traduzido por

Jun'ai Byfield: O futuro capitão do Tottenham está quebrando recordes na Liga dos Campeões e pode ser a solução para os problemas defensivos do time

Para um clube do tamanho do Tottenham, sua academia não produziu muitos graduados de sucesso desde a virada do século. É claro que Harry Kane é o nome de destaque e seria o exemplo brilhante de qualquer sistema juvenil, mas além dele, as opções são escassas. A lista completa de ex-alunos ativos da academia do Spurs que passaram a jogar pelo time principal é a seguinte: Kane, Harry Winks, Oliver Skipp, Kyle Walker-Peters, Andros Townsend, Troy Parrott, Nabil Bentaleb, Massimo Luongo, Maksim Paskotsi, Milos Veljkovic, Anthony Georgiou e Cameron Carter-Vickers.

O Tottenham não lança um talento local de primeira linha para o time principal há cerca de uma década. No entanto, há esperança para o futuro, mesmo apesar do recente declínio da equipe principal. Jogadores como Mikey Moore e Luca Williams-Barnett estão dando aos torcedores do Spurs e à comissão técnica motivos para otimismo, enquanto o clube investe em jovens promessas de outros lugares, incluindo Archie Gray, Lucas Bergvall e Luka Vuskovic.

O próximo adolescente a entusiasmar os bastidores do Hotspur Way é o zagueiro Jun'ai Byfield, que se tornou o jogador mais jovem do Tottenham a disputar a Liga dos Campeões quando fez sua estreia profissional em janeiro. Ele completou 17 anos em dezembro, mas foi rapidamente promovido para o time principal, em parte devido a uma crise de lesões, mas também por mérito próprio.

Então, quem é Byfield e por que a metade lilywhite do norte de Londres está depositando suas esperanças nele para as próximas duas décadas?

  • Onde tudo começou

    Byfield nasceu no bairro londrino de Lambeth em 6 de dezembro de 2008 — o que significa que o primeiro troféu do Tottenham de sua vida foi a conquista da Liga Europa de 2025 — e cresceu nos subúrbios de Bromley. Ele ingressou na academia do Spurs aos oito anos, inicialmente jogando como atacante, antes de voltar ao campo e se estabelecer como zagueiro central.

    Ainda com apenas 15 e 16 anos, Byfield integrou a equipe sub-18 do Tottenham durante as temporadas 2023-24 e 2024-25, respectivamente, enquanto ainda frequentava a escola. Talvez ainda mais impressionante seja o fato de ele ter sido capitão da equipe sub-17 que venceu a Premier League Cup do ano passado e agora representa a equipe sub-21 quando não está a serviço da equipe principal. Esse progresso também foi reconhecido em escala nacional, com Byfield agora sendo convocado pela Inglaterra nas categorias sub-16, sub-17 e sub-18.

    Depois que Thomas Frank foi nomeado técnico do Spurs em junho de 2025, Byfield foi promovido para a equipe principal para a pré-temporada na Ásia. Isso não foi apenas um gesto simbólico, já que o zagueiro também foi escalado para a partida da final da Supercopa da UEFA, perdida para o Paris Saint-Germain nos pênaltis, conquistando a medalha de prata. Byfield participou de alguns jogos da Premier League na primeira metade da temporada 2025-26, antes de assinar seu primeiro contrato profissional ao completar 17 anos.

    A grande chance

    Cerca de um mês após assinar seu primeiro contrato profissional, Byfield fez sua estreia pelo Tottenham, entrando em campo nos últimos 30 minutos da vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões. Inicialmente escalado como lateral-direito em uma defesa padrão com quatro jogadores, ele foi avançado para a posição de ala nas últimas jogadas.

    Em declarações à imprensa após o jogo, Frank afirmou ter uma enorme confiança em Byfield, o que ficou bem patente pelo facto de ele ter jogado muitos minutos e ter sido um dos dois únicos substitutos utilizados nessa noite.

    “Acho que esse é um dos momentos especiais de se participar, dar a um jovem jogador a chance de estrear, e não apenas colocá-lo no final do jogo, como uma pequena recompensa ou algo do tipo, mas em uma partida importante da Liga dos Campeões. Uau, que momento. Ele se saiu bem, estou muito feliz por ele”, disse Frank.

    “Jun'ai impressionou durante todo o treinamento. Os jogadores confiam nele, claramente o avaliam muito bem. Eu o avalio muito bem. Uma coisa é fazer sua estreia pelo Tottenham, nos últimos cinco minutos, quando você está ganhando por 4 a 0 e tudo está tranquilo. Outra coisa é fazer sua estreia na Liga dos Campeões, em uma grande noite contra o Dortmund, quando precisávamos vencer o jogo. Ele simplesmente entrou, composto, calmo, acima de tudo isso. Uau. Espero que seus pais estejam muito orgulhosos. Eles deveriam estar.”

    Como está indo?

    Duas semanas depois de Byfield fazer sua primeira aparição na Premier League, em um empate por 2 a 2 contra o Manchester City, Frank foi demitido pelo Tottenham em 11 de fevereiro, após uma sequência de resultados ruins, com o zagueiro perdendo um de seus maiores apoiadores no clube.

    No entanto, devido ao caos de lesões do Spurs e à suspensão de quatro jogos do capitão Cristian Romero, os torcedores estavam esperançosos de ver Byfield em um papel mais proeminente sob o comando do novo técnico Igor Tudor. Byfield, porém, não foi escalado para nenhuma das três partidas do croata até agora.

    Apesar disso, Byfield ainda tem motivos para otimismo a curto e longo prazo no Tottenham, com rumores crescentes de que o ex-técnico Mauricio Pochettino, líder da última revolução juvenil do Spurs, poderia retornar ao clube no verão. Se isso acontecer, Byfield poderia receber um papel mais proeminente à frente das outras opções abaixo da média da equipe na defesa.

  • Maiores pontos fortes

    Byfield tem sido elogiado por sua habilidade com e sem a bola nas categorias de base, e a decisão de Frank de utilizá-lo como lateral e ala pode ter sido em parte devido à confiança nessa proficiência técnica. Ele não tem medo de tentar driblar para sair da defesa (o que pode ser interpretado como positivo ou negativo, dependendo da sua visão sobre futebol) e é conhecido por sofrer faltas no fundo do seu próprio campo.

    Talvez a antiga vida de Byfield como atacante o tenha ajudado a se tornar uma ameaça nas duas áreas. Em 25 jogos pelo time sub-18 do Spurs na última temporada, ele marcou cinco gols e ainda deu uma assistência. Notavelmente, na vitória sobre o Leicester City, ele dominou uma bola alta na área com um primeiro toque mortal antes de driblar o goleiro e mandar para o fundo da rede.

    De forma semelhante ao atual zagueiro do Spurs, Romero, e ao ex-zagueiro Toby Alderweireld, Byfield gosta de dar passes em profundidade para encontrar seus atacantes de forma mais direta, ao mesmo tempo em que não tem medo de entrar no meio-campo com ou sem a posse de bola, especialmente devido ao seu impressionante ritmo de recuperação.

    Espaço para melhorias

    Embora Byfield tenha sido elogiado por sua capacidade física nas categorias de base, sempre há uma dúvida sobre como isso se traduzirá no futebol masculino, onde o campo de jogo não será tão inclinado para adolescentes mais altos e fortes.

    Se fôssemos hipercríticos e apresentássemos um argumento baseado em teoria, em vez de fundamentado na realidade conhecida, a persistência de Tudor em usar jogadores como Radu Dragusin e os meio-campistas João Palhinha e Gray na defesa, em vez de Byfield, em suas primeiras partidas, poderia sugerir que o jogador de 17 anos está, na verdade, mais longe de contribuir de forma significativa do que Frank sugeriu.

    Mas, novamente, essa é apenas uma ideia que, nesta fase, é definitivamente mais ficção do que fato. A questão é que Byfield não mostrou nenhuma fraqueza significativa em seu jogo no nível juvenil e agora se trata de dar o salto para o estágio profissional.

    O próximo... Ledley King?

    É evidente que é muito fácil olhar para Byfield como um zagueiro formado no Tottenham e compará-lo ao último grande zagueiro formado pelo clube. Mas há uma conexão ainda mais profunda.

    Ledley King foi descoberto pelo Spurs no conceituado Senrab FC, no leste de Londres, jogando ao lado do futuro companheiro de seleção inglesa John Terry. Ele era visto na época como um zagueiro moderno, alguém à frente de seu tempo e mais confortável com a bola do que seus colegas, o que o levou a jogar no meio-campo durante grande parte de sua carreira. Durante seus dias na academia, King foi comparado à lenda do Three Lions, Bobby Moore, por seus instintos defensivos e capacidade de ler o jogo de uma maneira que não poderia ser ensinada.

    Como profissional, King foi aclamado como um “fenômeno absoluto” pelo então técnico do Spurs, Harry Redknapp, por ser capaz de jogar em um nível tão alto, apesar de não treinar durante a semana devido a problemas persistentes no joelho. Thierry Henry afirmou que King era o melhor zagueiro que ele já enfrentou, pois era o único que conseguia roubar a bola dele sem cometer falta.

    Byfield está seguindo uma trajetória semelhante. Ele cumpriu todos os requisitos como zagueiro do futebol contemporâneo até o momento, e a conexão do Spurs com King é um grande bônus. Em um momento de tanta incerteza no Tottenham, os torcedores podem pelo menos se agarrar a esse sentimento de que um zagueiro formado no clube tem alguma semelhança com um dos maiores jogadores de todos os tempos.

  • O que vem a seguir?

    Com o Tottenham lutando pela sobrevivência na Premier League, Byfield pode não ser escalado para mais partidas da equipe principal nesta temporada, a menos que lesões e suspensões se acumulem novamente, embora ele certamente não seja pior do que algumas das outras opções do time. Se o Spurs acabar sendo rebaixado para a Championship, isso pode realmente aumentar suas chances de jogar na próxima temporada, mas esse é um cenário apocalíptico que o clube prefere não pensar.

    No entanto, Byfield está ansioso para jogar mais futebol profissional e já fez alguns aliados no campo de treinamento.

    “Kevin Danso tem sido brilhante comigo durante todo o tempo em que estive com o time principal. Eu sabia que ele iria me ajudar no jogo e ele foi muito bom comigo esta noite”, disse ele após sua estreia. “É apenas mais um jogo, é isso que você tem que pensar. Eu apenas dei um passo de cada vez e sinto que progredi muito bem no jogo. Só espero que venham muitos outros.”

