Jun'ai Byfield: O futuro capitão do Tottenham está quebrando recordes na Liga dos Campeões e pode ser a solução para os problemas defensivos do time

Cerca de um mês após assinar seu primeiro contrato profissional, Byfield fez sua estreia pelo Tottenham, entrando em campo nos últimos 30 minutos da vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões. Inicialmente escalado como lateral-direito em uma defesa padrão com quatro jogadores, ele foi avançado para a posição de ala nas últimas jogadas.

Em declarações à imprensa após o jogo, Frank afirmou ter uma enorme confiança em Byfield, o que ficou bem patente pelo facto de ele ter jogado muitos minutos e ter sido um dos dois únicos substitutos utilizados nessa noite.

“Acho que esse é um dos momentos especiais de se participar, dar a um jovem jogador a chance de estrear, e não apenas colocá-lo no final do jogo, como uma pequena recompensa ou algo do tipo, mas em uma partida importante da Liga dos Campeões. Uau, que momento. Ele se saiu bem, estou muito feliz por ele”, disse Frank.

“Jun'ai impressionou durante todo o treinamento. Os jogadores confiam nele, claramente o avaliam muito bem. Eu o avalio muito bem. Uma coisa é fazer sua estreia pelo Tottenham, nos últimos cinco minutos, quando você está ganhando por 4 a 0 e tudo está tranquilo. Outra coisa é fazer sua estreia na Liga dos Campeões, em uma grande noite contra o Dortmund, quando precisávamos vencer o jogo. Ele simplesmente entrou, composto, calmo, acima de tudo isso. Uau. Espero que seus pais estejam muito orgulhosos. Eles deveriam estar.”