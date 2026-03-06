Jun'ai Byfield: O futuro capitão do Tottenham está quebrando recordes na Liga dos Campeões e pode ser a solução para os problemas defensivos do time

O Tottenham não lança um talento local de primeira linha para o time principal há cerca de uma década. No entanto, há esperança para o futuro, mesmo apesar do recente declínio da equipe principal. Jogadores como Mikey Moore e Luca Williams-Barnett estão dando aos torcedores do Spurs e à comissão técnica motivos para otimismo, enquanto o clube investe em jovens promessas de outros lugares, incluindo Archie Gray, Lucas Bergvall e Luka Vuskovic.
O próximo adolescente a entusiasmar os bastidores do Hotspur Way é o zagueiro Jun'ai Byfield, que se tornou o jogador mais jovem do Tottenham a disputar a Liga dos Campeões quando fez sua estreia profissional em janeiro. Ele completou 17 anos em dezembro, mas foi rapidamente promovido para o time principal, em parte devido a uma crise de lesões, mas também por mérito próprio.
Então, quem é Byfield e por que a metade lilywhite do norte de Londres está depositando suas esperanças nele para as próximas duas décadas?