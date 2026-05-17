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Julian Nagelsmann Manuel NeuerGetty Images
Donny Afroni

Traduzido por

Julian Nagelsmann se recusa a responder a perguntas sobre Manuel Neuer, já que o goleiro do Bayern estaria prestes a assumir a posição de titular na Copa do Mundo

M. Neuer
Alemanha
Copa do Mundo
J. Nagelsmann
Bayern de Munique
Bundesliga

Julian Nagelsmann evitou deliberadamente esclarecer o futuro internacional de Manuel Neuer antes do anúncio da convocação da Alemanha para a Copa do Mundo. Apesar da aposentadoria anterior do goleiro veterano, relatos sugerem que uma reviravolta dramática poderia levar a lenda do Bayern de Munique a recuperar a camisa número um para o próximo torneio na América do Norte.

  • O dilema de Neuer continua

    Esperava-se que Nagelsmann esclarecesse a composição do seu elenco para a Copa do Mundo de 2026 durante uma participação agendada no programa ZDF-Sportstudio. No entanto, com o adiamento do anúncio oficial da lista de 26 convocados para 21 de maio, os holofotes voltaram-se inteiramente para Neuer e para a possibilidade de o jogador de 40 anos fazer um retorno sensacional à seleção nacional.

    Nagelsmann tem se mantido firme no passado, tendo afirmado anteriormente: “Neuer se aposentou por vontade própria, ele repetiu isso várias vezes e é por isso que nem vale a pena discutir o assunto constantemente.” No entanto, a ausência de um “não” definitivo nos últimos dias alimentou especulações de que o capitão do Bayern de Munique está de volta à disputa para ser titular, à frente de Oliver Baumann, do Hoffenheim.

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    Relutante em dar uma explicação

    O nome de Neuer constava da lista preliminar de 55 jogadores e agora parece estar prestes a fazer um retorno sensacional como titular. Nagelsmann se recusou a confirmar se Neuer estava na lista, afirmando: “A lista não será divulgada, por isso não vou comentar sobre ela. O que posso dizer é que há muitos jogadores nela, pois são 55 no total. Como acabei de dizer: há 62 chamadas, portanto faltam sete.

    “É sempre nosso dever incluir e avaliar todos os jogadores elegíveis que possuam passaporte alemão e estejam saudáveis. E, como eu disse, essa lista também inclui jogadores que nem sequer jogaram durante minha gestão, mas que ainda possuem passaporte alemão e tiveram uma temporada decente na Bundesliga/Premier League ou algo do tipo.”

  • Kompany apoia o seu goleiro titular

    A dar peso ao debate está o técnico do Bayern, Vincent Kompany, que não tem dúvidas quanto à longevidade e à qualidade do seu goleiro. Ao se pronunciar sobre o assunto, Kompany foi inequívoco quanto ao lugar de Neuer no futebol alemão à medida que o torneio se aproxima, embora tenha tomado o cuidado de não pisar nos calos de Nagelsmann.

    Kompany afirmou: “Temos o melhor goleiro alemão em Neuer.” No entanto, o técnico belga se apressou em acrescentar que não queria que seus comentários fossem vistos como pressão direta sobre o técnico da seleção nacional, observando que desejava “dar a Nagelsmann a tranquilidade necessária para montar seu elenco” sem interferências externas.

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    Dificuldades na escolha dos jogadores além da baliza

    Embora a situação da baliza domine as manchetes, Nagelsmann tem várias outras decisões importantes a tomar antes do prazo final desta quinta-feira. O técnico estaria considerando uma aposta nos jovens, com os adolescentes Lennart Karl e Said El Mala sendo cogitados para uma inclusão surpresa na lista final de 26 jogadores que viajarão para os EUA, México e Canadá.

    Há também dúvidas quanto à condição física de Felix Nmecha após um longo período de afastamento por lesão, e se o atacante Niclas Fullkrug, favorito da torcida, fez o suficiente para garantir sua vaga na seleção. Espera-se que Nagelsmann use a partida entre Eintracht Frankfurt e Stuttgart neste fim de semana como uma última missão de observação antes de manter conversas definitivas com sua comissão técnica.

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