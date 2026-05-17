Julian Nagelsmann se recusa a responder a perguntas sobre Manuel Neuer, já que o goleiro do Bayern estaria prestes a assumir a posição de titular na Copa do Mundo

Esperava-se que Nagelsmann esclarecesse a composição do seu elenco para a Copa do Mundo de 2026 durante uma participação agendada no programa ZDF-Sportstudio. No entanto, com o adiamento do anúncio oficial da lista de 26 convocados para 21 de maio, os holofotes voltaram-se inteiramente para Neuer e para a possibilidade de o jogador de 40 anos fazer um retorno sensacional à seleção nacional.

Nagelsmann tem se mantido firme no passado, tendo afirmado anteriormente: “Neuer se aposentou por vontade própria, ele repetiu isso várias vezes e é por isso que nem vale a pena discutir o assunto constantemente.” No entanto, a ausência de um “não” definitivo nos últimos dias alimentou especulações de que o capitão do Bayern de Munique está de volta à disputa para ser titular, à frente de Oliver Baumann, do Hoffenheim.