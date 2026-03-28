Julian Nagelsmann se manifesta contra as críticas “injustificadas” a Florian Wirtz, enquanto o técnico da Alemanha apoia o craque do Liverpool para que “saia mais forte” em meio às dificuldades

Apesar de sua ascensão meteórica — de se tornar o mais jovem artilheiro da história da Bundesliga a marcar 18 gols e ser eleito o Melhor Jogador da Temporada durante a campanha invicta do Bayer Leverkusen, que conquistou o bicampeonato nacional na temporada 2023–24 —, o jovem astro enfrenta agora uma pressão crescente em Anfield após sua transferência sensacional no verão. No entanto, Nagelsmann continua firmemente ao seu lado, argumentando que a reação negativa do público tem sido severa demais para um jogador que, apesar de sua vasta experiência, ainda está passando por uma mudança significativa na carreira.

Falando durante a pausa para os jogos internacionais, Nagelsmann expressou sua frustração com a narrativa em torno do jogador de 22 anos.

“Foi uma situação completamente normal que afeta um jogador jovem. Ele é alguém com emoções e precisa primeiro lidar com as críticas. Com essa intensidade, não se justificava”, disse o técnico da Alemanha aos repórteres enquanto sua equipe se preparava para o amistoso contra Gana na segunda-feira.



