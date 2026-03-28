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Julian Nagelsmann se manifesta contra as críticas “injustificadas” a Florian Wirtz, enquanto o técnico da Alemanha apoia o craque do Liverpool para que “saia mais forte” em meio às dificuldades
Nagelsmann critica as críticas "injustificadas"
Apesar de sua ascensão meteórica — de se tornar o mais jovem artilheiro da história da Bundesliga a marcar 18 gols e ser eleito o Melhor Jogador da Temporada durante a campanha invicta do Bayer Leverkusen, que conquistou o bicampeonato nacional na temporada 2023–24 —, o jovem astro enfrenta agora uma pressão crescente em Anfield após sua transferência sensacional no verão. No entanto, Nagelsmann continua firmemente ao seu lado, argumentando que a reação negativa do público tem sido severa demais para um jogador que, apesar de sua vasta experiência, ainda está passando por uma mudança significativa na carreira.
Falando durante a pausa para os jogos internacionais, Nagelsmann expressou sua frustração com a narrativa em torno do jogador de 22 anos.
“Foi uma situação completamente normal que afeta um jogador jovem. Ele é alguém com emoções e precisa primeiro lidar com as críticas. Com essa intensidade, não se justificava”, disse o técnico da Alemanha aos repórteres enquanto sua equipe se preparava para o amistoso contra Gana na segunda-feira.
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Criando laços mais fortes em tempos difíceis
Embora o escrutínio na Inglaterra tenha sido implacável, com Wirtz registrando apenas seis gols e nove assistências em 40 partidas em todas as competições, Nagelsmann aproveitou esse período para fortalecer seu relacionamento com o talentoso atacante. Com o Liverpool enfrentando resultados irregulares e lutando para garantir uma vaga entre os quatro primeiros para a Liga dos Campeões da próxima temporada, o ex-técnico do Bayern de Munique revelou que assumiu um papel ativo na orientação de Wirtz, oferecendo o apoio emocional necessário para lidar com os altos e baixos do futebol de elite.
Nagelsmann destacou o crescimento pessoal que testemunhou em Wirtz durante esses meses difíceis. “Nós nos tornamos ainda mais próximos, tivemos muitas conversas boas nas quais ele realmente se abriu. Ele é inteligente e muito aberto, e você ganha muito conversando com ele”, acrescentou Nagelsmann.
Confiança em uma recuperação mais forte
Nagelsmann está convencido de que esse período de adversidade será benéfico para Wirtz a longo prazo, considerando a queda de rendimento como uma curva de aprendizado essencial para desenvolver resiliência mental em um clube do porte do Liverpool.
“Ele pode tirar muito proveito dessa fase e sair mais forte”, insistiu o técnico.
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Wirtz brilha no jogo emocionante da Alemanha contra a Suíça
Como já aconteceu tantas vezes antes, Wirtz foi o grande destaque na vitória da Alemanha por 4 a 3 sobre a Suíça na sexta-feira, marcando dois gols e dando duas assistências. Nagelsmann ficou profundamente impressionado com o desempenho da estrela do Liverpool: “Ele já é um nome de peso no futebol mundial e, se continuar assim, permanecerá no topo por muito tempo em qualquer clube, porque é incrivelmente bom e sempre tem a energia necessária. Lothar Matthäus deu a ele nota A+ com uma estrela. Quem gostaria de discordar? Não dá”, disse Nagelsmann.