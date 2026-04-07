Parece que existe um acordo secreto entre o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann (38), e o atacante Deniz Undav (29), do VfB Stuttgart. Ambos querem deixar de lado a questão do papel do atacante na seleção alemã. É o que informa a revista Sport Bild.
Traduzido por
Julian Nagelsmann pegou o telefone: parece que existe um acordo entre o técnico da seleção alemã e o artilheiro do VfB, Deniz Undav
Segundo essas informações, Nagelsmann teria ligado para Undav no dia seguinte à vitória por 2 a 1 no amistoso contra Gana, na semana anterior. Teria sido uma “conversa conciliatória”, na qual se acordou não alimentar mais o debate na mídia sobre o papel de Undav com novas declarações.
Não se deveria “abrir mais o assunto” nem “dar margem a especulações”.
- Getty Images Sport
Deniz Undav: "Está tudo bem entre nós"
Essa medida tornou-se evidentemente necessária, pois a posição de Undav na equipe de Nagelsmann era alvo de acalorados debates entre torcedores e especialistas. O centroavante ambidestro é o atacante alemão mais perigoso nesta temporada, com 36 pontos em 39 jogos (23 gols, 13 assistências). Nagelsmann, porém, não vê Undav como candidato à equipe titular para a Copa do Mundo, tendo deixado claro em várias ocasiões que Undav deve se contentar com o papel de reserva.
Undav, que marcou o gol da vitória contra Gana em Stuttgart ao entrar como reserva, expressou posteriormente a esperança de ainda mudar seu papel com mais gols na reta final da temporada. Nagelsmann rebateu dizendo que isso era improvável e que Undav só estava se colocando sob pressão com tais declarações.
O ex-jogador da seleção alemã Stefan Effenberg criticou a atitude em seguida no programa “Doppelpass” da Sport1: “Nunca se deve falar assim sobre um jogador do seu time. Isso não se faz. Isso se faz a portas fechadas, mas não publicamente.”
No entanto, isso não teria prejudicado a relação entre os dois; diz-se que ela está “intacta e marcada por grande franqueza”.
Isso se encaixa com a declaração de Undav à Sky após a derrota por 0 a 2 do Stuttgart contra o BVB no fim de semana. Ao ser questionado sobre Nagelsmann, ele disse: “Não quero entrar nesse assunto. O assunto está encerrado, está tudo bem entre nós.”
O histórico de Deniz Undav na seleção alemã
Intervenções 7 Partidas com duração superior a 90 minutos 0 Gols 4 Assistências 1