Julian Nagelsmann pegou o telefone: parece que existe um acordo entre o técnico da seleção alemã e o artilheiro do VfB, Deniz Undav

Essa medida tornou-se evidentemente necessária, pois a posição de Undav na equipe de Nagelsmann era alvo de acalorados debates entre torcedores e especialistas. O centroavante ambidestro é o atacante alemão mais perigoso nesta temporada, com 36 pontos em 39 jogos (23 gols, 13 assistências). Nagelsmann, porém, não vê Undav como candidato à equipe titular para a Copa do Mundo, tendo deixado claro em várias ocasiões que Undav deve se contentar com o papel de reserva.

Undav, que marcou o gol da vitória contra Gana em Stuttgart ao entrar como reserva, expressou posteriormente a esperança de ainda mudar seu papel com mais gols na reta final da temporada. Nagelsmann rebateu dizendo que isso era improvável e que Undav só estava se colocando sob pressão com tais declarações.

O ex-jogador da seleção alemã Stefan Effenberg criticou a atitude em seguida no programa “Doppelpass” da Sport1: “Nunca se deve falar assim sobre um jogador do seu time. Isso não se faz. Isso se faz a portas fechadas, mas não publicamente.”

No entanto, isso não teria prejudicado a relação entre os dois; diz-se que ela está “intacta e marcada por grande franqueza”.

Isso se encaixa com a declaração de Undav à Sky após a derrota por 0 a 2 do Stuttgart contra o BVB no fim de semana. Ao ser questionado sobre Nagelsmann, ele disse: “Não quero entrar nesse assunto. O assunto está encerrado, está tudo bem entre nós.”



