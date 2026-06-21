No que diz respeito à comemoração de gols, Deniz Undav ainda tem muito a aprender com Roger Milla. O jogador, que na época tinha 38 anos, tornou-se o símbolo do “super-reserva” durante a sensacional classificação dos Camarões para as quartas de final da Copa do Mundo de 1990 e, ao mesmo tempo, de certa forma, o criador das comemorações coreografadas: para comemorar seus gols, ele sempre dançava balançando os quadris ao redor das bandeiras de escanteio da Itália.
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Julian Nagelsmann não pode vacilar com Deniz Undav! Mas ele deveria fazer uma mudança na seleção alemã agora
Naquela época, Milla marcou cinco pontos como reserva. Esse foi, por muito tempo, o recorde isolado da Copa do Mundo, mas então surgiu Deniz. Um gol e duas assistências contra Curaçao, dois gols contra a Costa do Marfim. Recorde igualado em exatamente 56 minutos em campo.
Em seu maior momento até então, Undav não fez nenhuma dancinha nem qualquer outra comemoração especial. Após o gol da vitória contra a Costa do Marfim, já bem no final do tempo de acréscimo, parecia que ele nem sabia o que fazer de si. Primeiro, ele abriu os braços; depois, com o dedo indicador direito, indicou que não havia impedimento; deu alguns passos para trás e, então, todas as ideias de comemoração já estavam obsoletas, porque toda a seleção alemã, correndo freneticamente em sua direção, se lançou sobre ele.
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Deniz Undav é uma arma que nenhuma outra nação possui
Após uma longa sequência de atuações decepcionantes da seleção alemã, Undav fez a diferença com seus dois gols no final da partida contra a Costa do Marfim. Com isso, a Alemanha chega às oitavas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde a conquista do título em 2014 e, graças ao tropeço do Equador contra Curaçao, já está garantida como líder do grupo antes mesmo do fim da fase de grupos.
Já após seus três pontos marcados como reserva na vitória por 7 a 1 na estreia contra Curaçao, discutia-se se Undav não teria merecido uma vaga no time titular. No máximo após sua atuação contra a Costa do Marfim, time claramente mais forte, essa questão está respondida: sim, ele teria merecido, sem dúvida alguma. O próprio Undav evitou responder a perguntas sobre o assunto em Toronto, enquanto o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, afirmou: “Isso está absolutamente dentro do reino das possibilidades.”
Mas, justamente por causa de sua mais recente atuação brilhante como reserva, Nagelsmann não deve, agora mais do que nunca, vacilar. Com o jogador de 29 anos do Stuttgart, o técnico da seleção alemã tem na manga uma grande esperança garantida, independentemente do placar. Os torcedores já o comemoravam com gritos de torcida contra a Costa do Marfim, mesmo antes de ele entrar em campo. Quando Undav entra em campo, a seleção alemã recebe automaticamente um novo impulso. Ao mesmo tempo, é claro que os adversários também estão cientes de suas estatísticas impressionantes.
Undav certamente ajudaria também no time titular — mas, como curinga, é uma arma que nenhuma outra nação possui. Nagelsmann não deveria se privar dessa arma.
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Seleção da DFB: Julian Nagelsmann deveria colocar Leroy Sané no banco agora
O supercoringa Undav, a vitória no final e a mentalidade impressionante da equipe como um todo não devem, porém, encobrir o desempenho decepcionante ao longo da partida contra a Costa do Marfim. Defensivamente, a seleção alemã se mostrou novamente instável; ofensivamente, ficou sem inspiração por muito tempo.
Deve ser muito conveniente para Nagelsmann o fato de sua equipe já estar garantida como líder do grupo antes mesmo da terceira partida da fase de grupos. Contra o Equador, ela poderá se encontrar melhor, sem pressão. Nesse sentido, seria aconselhável não fazer muitas alterações no time e, acima de tudo, manter juntos no time titular os três atacantes Jamal Musiala, Florian Wirtz e Kai Havertz, cuja importância e talento são totalmente incontestáveis.
Ao mesmo tempo, faria sentido testar uma alternativa na ala direita para substituir Leroy Sané, que é extremamente polêmico e voltou a decepcionar ofensivamente contra a Costa do Marfim. Sob o pretexto de que a partida contra o Equador não tem importância esportiva, Nagelsmann pode, apesar de toda a lealdade e de todos os elogios ao seu trabalho defensivo, tirar Sane da escalação inicial sem perder prestígio — e ver como, por exemplo, Jamie Leweling se sai nessa posição.