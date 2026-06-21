Julian Nagelsmann não pode vacilar com Deniz Undav! Mas ele deveria fazer uma mudança na seleção alemã agora

Após uma longa sequência de atuações decepcionantes da seleção alemã, Undav fez a diferença com seus dois gols no final da partida contra a Costa do Marfim. Com isso, a Alemanha chega às oitavas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde a conquista do título em 2014 e, graças ao tropeço do Equador contra Curaçao, já está garantida como líder do grupo antes mesmo do fim da fase de grupos.

Já após seus três pontos marcados como reserva na vitória por 7 a 1 na estreia contra Curaçao, discutia-se se Undav não teria merecido uma vaga no time titular. No máximo após sua atuação contra a Costa do Marfim, time claramente mais forte, essa questão está respondida: sim, ele teria merecido, sem dúvida alguma. O próprio Undav evitou responder a perguntas sobre o assunto em Toronto, enquanto o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, afirmou: “Isso está absolutamente dentro do reino das possibilidades.”

Mas, justamente por causa de sua mais recente atuação brilhante como reserva, Nagelsmann não deve, agora mais do que nunca, vacilar. Com o jogador de 29 anos do Stuttgart, o técnico da seleção alemã tem na manga uma grande esperança garantida, independentemente do placar. Os torcedores já o comemoravam com gritos de torcida contra a Costa do Marfim, mesmo antes de ele entrar em campo. Quando Undav entra em campo, a seleção alemã recebe automaticamente um novo impulso. Ao mesmo tempo, é claro que os adversários também estão cientes de suas estatísticas impressionantes.

Undav certamente ajudaria também no time titular — mas, como curinga, é uma arma que nenhuma outra nação possui. Nagelsmann não deveria se privar dessa arma.