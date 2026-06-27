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Julian Nagelsmann mantém a confiança em Jamal Musiala e Florian Wirtz, que vêm passando por uma fase ruim, enquanto o técnico da Alemanha promete tirar o melhor proveito da dupla
Nagelsmann mantém a confiança na dupla criativa da Alemanha
As expectativas eram altas em relação a Musiala e Wirtz rumo à Copa do Mundo de 2026, mas nenhum dos dois causou um impacto decisivo até o momento. Ambos tiveram dificuldades na derrota da Alemanha para o Equador, com sua capacidade de drible sendo repetidamente neutralizada pela marcação física do adversário. Apesar do desempenho decepcionante, Nagelsmann não tem planos de abandonar a dupla. O técnico da Alemanha confirmou que continuará contando com Musiala e Wirtz para a partida das oitavas de final desta segunda-feira, convencido de que a qualidade dos dois logo fará a diferença.
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Nagelsmann acredita que a virada está próxima
Nagelsmann elogiou a dedicação de Wirtz, apesar de o astro do Bayer Leverkusen não ter conseguido marcar nenhum gol. O técnico da seleção alemã também pediu paciência com Musiala, destacando o longo período de afastamento do atacante do Bayern de Munique devido a uma lesão.
“Flo se empenhou muito e deu tudo de si”, disse Nagelsmann aos repórteres. “Ele está sem sorte. Fez dois ou três dribles excelentes dentro da área. Só falta o gol.”
Ao falar sobre Musiala, ele disse: “Ele está fora há um ano. Todos sabemos do que ele é capaz. Temos que ajudá-lo a mostrar isso. A virada (de Musiala e Wirtz) com certeza vai acontecer na segunda-feira!”
A Alemanha busca recuperar a confiança antes das oitavas de final
Houve pelo menos um sinal encorajador contra o Equador, com Leroy Sané encerrando seu jejum de gols. Nagelsmann elogiou a contribuição do ponta e acredita que isso pode ajudar a aliviar a pressão sobre os jovens astros do ataque da Alemanha.
“Fiquei feliz por ele”, afirmou Nagelsmann. “Ele está indo bem. Quase marcou seu segundo gol.”
No entanto, em vez de fazer uma reformulação radical na equipe após a derrota, Nagelsmann quer que seus jogadores aprendam com o revés, mantendo a confiança no estilo de jogo ofensivo.
Nagelsmann disse: “É importante que aprendamos com nossas experiências. Eu teria feito substituições diferentes se ainda precisássemos de uma vitória. Na segunda-feira, o importante é dar tudo de nós e chegar à próxima fase. Precisamos avançar com confiança na segunda-feira.”
- AFP
A Alemanha se prepara para uma partida de futebol em que a vitória é a única opção
A Alemanha deixará sua base em Winston-Salem antes da partida das oitavas de final contra o Paraguai, na segunda-feira, em Boston. Nagelsmann indicou que não fará mudanças radicais, preferindo confiar em Musiala, Wirtz e o restante do seu setor ofensivo para que tenham um bom desempenho na fase eliminatória.