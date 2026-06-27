Julian Nagelsmann mantém a confiança em Jamal Musiala e Florian Wirtz, que vêm passando por uma fase ruim, enquanto o técnico da Alemanha promete tirar o melhor proveito da dupla

Nagelsmann elogiou a dedicação de Wirtz, apesar de o astro do Bayer Leverkusen não ter conseguido marcar nenhum gol. O técnico da seleção alemã também pediu paciência com Musiala, destacando o longo período de afastamento do atacante do Bayern de Munique devido a uma lesão.

“Flo se empenhou muito e deu tudo de si”, disse Nagelsmann aos repórteres. “Ele está sem sorte. Fez dois ou três dribles excelentes dentro da área. Só falta o gol.”

Ao falar sobre Musiala, ele disse: “Ele está fora há um ano. Todos sabemos do que ele é capaz. Temos que ajudá-lo a mostrar isso. A virada (de Musiala e Wirtz) com certeza vai acontecer na segunda-feira!”