Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Julian Nagelsmann mantém a confiança em Jamal Musiala e Florian Wirtz, que vêm passando por uma fase ruim, enquanto o técnico da Alemanha promete tirar o melhor proveito da dupla

F. Wirtz
J. Musiala
Alemanha
J. Nagelsmann
Copa do Mundo

Julian Nagelsmann manifestou seu apoio a Jamal Musiala e Florian Wirtz após a atuação decepcionante dos dois na derrota da Alemanha para o Equador. O técnico insiste que continuará confiando na dupla criativa antes do confronto das oitavas de final, na segunda-feira, e acredita que ambos os jogadores estão prestes a recuperar sua melhor forma.

  • Nagelsmann mantém a confiança na dupla criativa da Alemanha

    As expectativas eram altas em relação a Musiala e Wirtz rumo à Copa do Mundo de 2026, mas nenhum dos dois causou um impacto decisivo até o momento. Ambos tiveram dificuldades na derrota da Alemanha para o Equador, com sua capacidade de drible sendo repetidamente neutralizada pela marcação física do adversário. Apesar do desempenho decepcionante, Nagelsmann não tem planos de abandonar a dupla. O técnico da Alemanha confirmou que continuará contando com Musiala e Wirtz para a partida das oitavas de final desta segunda-feira, convencido de que a qualidade dos dois logo fará a diferença.

    • Publicidade
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nagelsmann acredita que a virada está próxima

    Nagelsmann elogiou a dedicação de Wirtz, apesar de o astro do Bayer Leverkusen não ter conseguido marcar nenhum gol. O técnico da seleção alemã também pediu paciência com Musiala, destacando o longo período de afastamento do atacante do Bayern de Munique devido a uma lesão.

    “Flo se empenhou muito e deu tudo de si”, disse Nagelsmann aos repórteres. “Ele está sem sorte. Fez dois ou três dribles excelentes dentro da área. Só falta o gol.”

    Ao falar sobre Musiala, ele disse: “Ele está fora há um ano. Todos sabemos do que ele é capaz. Temos que ajudá-lo a mostrar isso. A virada (de Musiala e Wirtz) com certeza vai acontecer na segunda-feira!”

  • A Alemanha busca recuperar a confiança antes das oitavas de final

    Houve pelo menos um sinal encorajador contra o Equador, com Leroy Sané encerrando seu jejum de gols. Nagelsmann elogiou a contribuição do ponta e acredita que isso pode ajudar a aliviar a pressão sobre os jovens astros do ataque da Alemanha.

    “Fiquei feliz por ele”, afirmou Nagelsmann. “Ele está indo bem. Quase marcou seu segundo gol.”

    No entanto, em vez de fazer uma reformulação radical na equipe após a derrota, Nagelsmann quer que seus jogadores aprendam com o revés, mantendo a confiança no estilo de jogo ofensivo.

    Nagelsmann disse: “É importante que aprendamos com nossas experiências. Eu teria feito substituições diferentes se ainda precisássemos de uma vitória. Na segunda-feira, o importante é dar tudo de nós e chegar à próxima fase. Precisamos avançar com confiança na segunda-feira.”

  • FBL-EUR-NATIONS-GER-HUNAFP

    A Alemanha se prepara para uma partida de futebol em que a vitória é a única opção

    A Alemanha deixará sua base em Winston-Salem antes da partida das oitavas de final contra o Paraguai, na segunda-feira, em Boston. Nagelsmann indicou que não fará mudanças radicais, preferindo confiar em Musiala, Wirtz e o restante do seu setor ofensivo para que tenham um bom desempenho na fase eliminatória.

Copa do Mundo
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Paraguai crest
Paraguai
PAR