Julian Nagelsmann já o havia tirado do elenco, e ele escapou por pouco da prisão: o reencontro da Alemanha na Copa do Mundo com um reincidente

Lá, ele voltou a impressionar em campo, mas, fora dele, colocou-se completamente à margem. Em janeiro de 2023, Brenet foi flagrado duas vezes ao volante sem carteira de motorista em apenas duas semanas. Ele havia perdido a carteira em 2020 — por dirigir embriagado.

“Ele aparentemente não dá a mínima para as autoridades. Parece-me que ele continua jogando futebol mesmo depois de receber um cartão vermelho”, afirmou o juiz responsável e condenou Brenet, em 2024, a uma pena de prisão de um mês. Já em 2021, ele havia sido condenado a pagar multa e cumprir serviços comunitários em liberdade condicional por violência doméstica. A pena de prisão por dirigir sem carteira de motorista foi convertida em serviços comunitários após recurso, mas, apesar disso, o Twente rescindiu seu contrato.

Brenet assinou contrato com o Al-Rayyan, no Catar, mas disputou apenas seis partidas na temporada 2024/25. No outono passado, ele jogou pelo FC Livingston, na Escócia, e na segunda metade da temporada pelo Kayserispor, na Turquia. Agora, ele participa da Copa do Mundo com Curaçao. Embora Brenet tenha disputado vários jogos por diversas seleções de base da Holanda e tenha até jogado pela Elftal nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2016, a FIFA concedeu-lhe uma autorização especial para atuar pela terra natal de seus pais.

Desde sua estreia por Curaçao em 2024, Brenet marcou seis pontos em 17 partidas. No amistoso preparatório para a Copa do Mundo contra Aruba, ele foi titular na lateral direita e marcou um gol. No domingo, às 19h, o jogador, agora com 32 anos, enfrenta com sua seleção a Alemanha na estreia da Copa do Mundo – e seus ex-treinadores Nagelsmann e Schreuder.