Curaçao é, em muitos aspectos, um participante especial da Copa do Mundo. Com apenas cerca de 156 mil habitantes, a ilha caribenha é o menor país que já se classificou para uma fase final. No entanto, o número oficial da população é, de certa forma, enganador, pois, na verdade, o técnico da seleção nacional, Dick Advocaat (que, aliás, com 78 anos, é o mais velho da história da Copa do Mundo), pode contar com um grupo bem maior de jogadores para a seleção.
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Julian Nagelsmann já o havia tirado do elenco, e ele escapou por pouco da prisão: o reencontro da Alemanha na Copa do Mundo com um reincidente
Como ex-colônia, Curaçao continua até hoje fazendo parte do Reino dos Países Baixos, mas goza de ampla autonomia. Ao longo dos anos, milhares de curacaenses emigraram para os Países Baixos. Seus descendentes formam a espinha dorsal da seleção nacional, reconhecida pela FIFA desde 2010. Na verdade, dos 26 jogadores da seleção para a Copa do Mundo, apenas um nasceu em Curaçao. E esse é provavelmente o mais conhecido internacionalmente: Tahith Chong.
Chong chegou ao time profissional do Manchester United e disputou um total de 16 partidas oficiais antes de passar por uma experiência de seis meses, sem muito sucesso, no Werder Bremen em 2021. Assim, o meio-campista, que atualmente joga pelo Sheffield United, é um dos seis jogadores da seleção com passado na Alemanha. Gervane Kastaneer já jogou pelo 1. FC Kaiserslautern, Riechedly Bazoer pelo VfL Wolfsburg, Roshon van Eijma pelo Preußen Münster e Jürgen Locadia e Joshua Brenet pelo TSG Hoffenheim.
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Julian Nagelsmann suspendeu Joshua Brenet no Hoffenheim
O lateral-direito Brenet foi transferido do PSV Eindhoven para o Hoffenheim em 2018, por 3,5 milhões de euros, também por iniciativa do atual técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. Ele era tricampeão da Eredivisie e havia disputado duas vezes a seleção holandesa. No TSG, porém, Brenet revelou-se um fracasso caro. Depois de ter ficado apenas no banco nos primeiros jogos da Bundesliga após sua transferência, ele faltou a uma sessão de vídeo antes do primeiro jogo do Hoffenheim na Liga dos Campeões contra o Shakhtar Donetsk, o que levou Nagelsmann a tirá-lo do elenco.
Embora Nagelsmann tenha posteriormente perdoado Brenet, ele só conseguiu participações esporádicas no restante da temporada. Seu sucessor, Alfred Schreuder — que, aliás, agora é assistente técnico de Nagelsmann na DFB —, não encontrou nenhuma utilidade para ele, e Sebastian Hoeneß acabou enviando-o para a equipe reserva na Regionalliga Südwest, da quarta divisão. Brenet teria causado problemas disciplinares repetidamente, por exemplo, por chegar atrasado constantemente. O Hoffenheim não conseguiu encontrar nenhum clube interessado nele, até que ele se transferiu para o Twente Enschede em 2022, sem custo de transferência.
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"Parece que ele continua jogando futebol mesmo depois de ter levado um cartão vermelho"
Lá, ele voltou a impressionar em campo, mas, fora dele, colocou-se completamente à margem. Em janeiro de 2023, Brenet foi flagrado duas vezes ao volante sem carteira de motorista em apenas duas semanas. Ele havia perdido a carteira em 2020 — por dirigir embriagado.
“Ele aparentemente não dá a mínima para as autoridades. Parece-me que ele continua jogando futebol mesmo depois de receber um cartão vermelho”, afirmou o juiz responsável e condenou Brenet, em 2024, a uma pena de prisão de um mês. Já em 2021, ele havia sido condenado a pagar multa e cumprir serviços comunitários em liberdade condicional por violência doméstica. A pena de prisão por dirigir sem carteira de motorista foi convertida em serviços comunitários após recurso, mas, apesar disso, o Twente rescindiu seu contrato.
Brenet assinou contrato com o Al-Rayyan, no Catar, mas disputou apenas seis partidas na temporada 2024/25. No outono passado, ele jogou pelo FC Livingston, na Escócia, e na segunda metade da temporada pelo Kayserispor, na Turquia. Agora, ele participa da Copa do Mundo com Curaçao. Embora Brenet tenha disputado vários jogos por diversas seleções de base da Holanda e tenha até jogado pela Elftal nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2016, a FIFA concedeu-lhe uma autorização especial para atuar pela terra natal de seus pais.
Desde sua estreia por Curaçao em 2024, Brenet marcou seis pontos em 17 partidas. No amistoso preparatório para a Copa do Mundo contra Aruba, ele foi titular na lateral direita e marcou um gol. No domingo, às 19h, o jogador, agora com 32 anos, enfrenta com sua seleção a Alemanha na estreia da Copa do Mundo – e seus ex-treinadores Nagelsmann e Schreuder.