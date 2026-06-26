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Julian Nagelsmann está prejudicando um craque “absolutamente de nível mundial” ao escalá-lo na posição errada, afirma lenda da Alemanha
Debate tático agita o acampamento
Um acalorado debate nacional surgiu em torno do núcleo estrutural da seleção alemã após o desempenho decepcionante na última partida da fase de grupos.
A lenda da Alemanha, Matthäus, implorou publicamente ao técnico Nagelsmann que deixasse de escalar Kimmich como zagueiro, sugerindo que ele voltasse a atuar no meio-campo. Kimmich tem alternado frequentemente entre as posições pelo Bayern de Munique e pela seleção alemã ao longo de sua carreira, mas Matthäus acredita que a derrota por 2 a 1 para o Equador na quinta-feira mostra que a equipe se sai melhor com o jogador de 31 anos no meio-campo.
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Matthaus exige mudança na zaga
Matthaus insiste que o capitão está totalmente desperdiçado na lateral e não consegue influenciar os jogos de forma eficaz a partir de posições defensivas recuadas.
Em entrevista ao Bild, Matthaus afirmou: “Façam um favor a ele e tirem-no da linha defensiva. Não vejo em campo o Joshua que conheço há anos. No Bayern de Munique, ele é de classe mundial absoluta. Em termos de linguagem corporal e posicionamento, não o vejo como alguém que lidera a equipe ou exerce influência quando as coisas não estão indo bem. Na posição de lateral-direito, ele simplesmente não consegue fazer isso.”
No entanto, o técnico Nagelsmann defendeu sua dupla de meio-campistas formada por Felix Nmecha e Aleksandar Pavlovic, caracterizando o desempenho deles como “bom”. Nagelsmann também destacou que Kimmich foi um “lateral-direito de ponta, com de longe as melhores estatísticas” na Euro 2024, acrescentando: “Não quero abrir mão nem do Felix nem do Pavlo.”
A seleção do elenco limita as opções
O problema subjacente para a Die Mannschaft decorre da controversa decisão de Nagelsmann de não incluir um único lateral-direito natural e especializado em sua lista final para a Copa do Mundo. A mudança de Kimmich causaria uma dor de cabeça na defesa, já que o reserva Nathaniel Brown vem se recuperando de uma contusão, enquanto David Raum teve uma atuação instável.
Apesar da crescente pressão externa, Kimmich manteve uma postura diplomática quando questionado sobre sua preferência pessoal quanto à posição. O capitão afirmou que a decisão sobre onde ele joga é “exclusivamente do técnico”.
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Ajustes táticos decisivos estão por vir
A Alemanha precisa resolver rapidamente seus problemas estruturais internos antes do confronto das oitavas de final, que será disputado em Boston na segunda-feira. A equipe de Nagelsmann enfrentará um desafio contra a terceira colocada da fase de classificação, sendo que seu adversário definitivo só será confirmado após o término das últimas partidas da fase de grupos, no sábado à noite.