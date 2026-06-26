Julian Nagelsmann está prejudicando um craque “absolutamente de nível mundial” ao escalá-lo na posição errada, afirma lenda da Alemanha

Matthaus insiste que o capitão está totalmente desperdiçado na lateral e não consegue influenciar os jogos de forma eficaz a partir de posições defensivas recuadas.

Em entrevista ao Bild, Matthaus afirmou: “Façam um favor a ele e tirem-no da linha defensiva. Não vejo em campo o Joshua que conheço há anos. No Bayern de Munique, ele é de classe mundial absoluta. Em termos de linguagem corporal e posicionamento, não o vejo como alguém que lidera a equipe ou exerce influência quando as coisas não estão indo bem. Na posição de lateral-direito, ele simplesmente não consegue fazer isso.”

No entanto, o técnico Nagelsmann defendeu sua dupla de meio-campistas formada por Felix Nmecha e Aleksandar Pavlovic, caracterizando o desempenho deles como “bom”. Nagelsmann também destacou que Kimmich foi um “lateral-direito de ponta, com de longe as melhores estatísticas” na Euro 2024, acrescentando: “Não quero abrir mão nem do Felix nem do Pavlo.”