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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Julian Nagelsmann está furioso! A seleção alemã se sente roubada da liderança contra o Paraguai

Copa do Mundo
Alemanha x Paraguai
Alemanha
Paraguai
J. Nagelsmann
W. Anton
J. Tah

Jonathan Tah marcou, aparentemente, o gol decisivo para a Alemanha na prorrogação das oitavas de final da Copa do Mundo contra o Paraguai — mas então o VAR entrou em ação.

O árbitro Jalal Jayed foi até o monitor para rever uma disputa entre o zagueiro da seleção alemã Waldemar Anton e o goleiro paraguaio Orlando Gill.

E, após analisar as imagens, o árbitro marroquino anulou o gol que teria levado o placar a 2 a 1 — o que causou espanto não apenas no técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, e em todo o banco de reservas alemão, mas também nos ex-árbitros de ponta Patrick Ittrich e Thorsten Kinhöfer.

  • Para começar: o que foi que aconteceu, afinal? Um escanteio cobrado por Nathaniel Brown voou até o segundo poste, onde Tah cabeceou para o gol. O que o árbitro marcou após a intervenção do VAR? Ele interpretou uma disputa de bola, que na verdade era bastante comum, entre Anton e Gill como uma falta do alemão e, por isso, anulou o gol aos 102 minutos.

    “Só dá para dizer que a decisão é absolutamente incompreensível”, reclamou Kinhöfer, especialista em arbitragem da ZDF, e acrescentou: “Fico sem palavras.”

    Ittrich, que atua na mesma função que Kinhöfer para a MagentaTV, também enfatizou: “Para mim, isso é excessivamente minucioso. É claro que houve contato com o goleiro. Mas não vejo nenhum empurrão, nenhuma pressão, nenhuma retenção.” Portanto, não se trataria de “uma decisão errada clara. A intervenção (do VAR, nota do editor) não se justificou e o gol foi válido.”

    A antiga proteção aos goleiros na área de cinco metros, onde ocorreu a entrada de Anton, “não existe mais”, continuou Ittrich. “Ele também não agarrou o braço, não o empurrou para longe e não o segurou.” Além disso, ele ressaltou que o árbitro de campo Jayed poderia ter mantido sua decisão original, apesar da indicação do VAR. “Para mim, foi a decisão errada”, esclareceu Ittrich.


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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Alemanha teve muita dificuldade contra o Paraguai

    Nagelsmann, por sua vez, ficou completamente atônito com a decisão e levou as mãos à cabeça. Sua equipe enfrentou grandes dificuldades contra os paraguaios, que defendiam com muita garra, e estava perdendo por 0 a 1 no intervalo, após um gol de Julio Enciso.

    Kai Havertz empatou rapidamente após o reinício (54º minuto), mas o placar permaneceu em 1 a 1 até o fim do tempo regulamentar. No início da prorrogação, a seleção alemã pressionou em busca do gol da virada, para não ter que ir para a disputa de pênaltis com a ameaça de uma eliminação precoce. O gol de Tah, que foi injustamente anulado, teria sido ainda mais importante.