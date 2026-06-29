Para começar: o que foi que aconteceu, afinal? Um escanteio cobrado por Nathaniel Brown voou até o segundo poste, onde Tah cabeceou para o gol. O que o árbitro marcou após a intervenção do VAR? Ele interpretou uma disputa de bola, que na verdade era bastante comum, entre Anton e Gill como uma falta do alemão e, por isso, anulou o gol aos 102 minutos.

“Só dá para dizer que a decisão é absolutamente incompreensível”, reclamou Kinhöfer, especialista em arbitragem da ZDF, e acrescentou: “Fico sem palavras.”

Ittrich, que atua na mesma função que Kinhöfer para a MagentaTV, também enfatizou: “Para mim, isso é excessivamente minucioso. É claro que houve contato com o goleiro. Mas não vejo nenhum empurrão, nenhuma pressão, nenhuma retenção.” Portanto, não se trataria de “uma decisão errada clara. A intervenção (do VAR, nota do editor) não se justificou e o gol foi válido.”

A antiga proteção aos goleiros na área de cinco metros, onde ocorreu a entrada de Anton, “não existe mais”, continuou Ittrich. “Ele também não agarrou o braço, não o empurrou para longe e não o segurou.” Além disso, ele ressaltou que o árbitro de campo Jayed poderia ter mantido sua decisão original, apesar da indicação do VAR. “Para mim, foi a decisão errada”, esclareceu Ittrich.



