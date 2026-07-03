Julian Nagelsmann deixa o cargo! O técnico da Alemanha aceita o pedido de demissão, enquanto os rumores sobre Jürgen Klopp ganham força após o fracasso na Copa do Mundo

Quatro dias após a eliminação dos tetracampeões do torneio para o Paraguai, azarão sul-americano, em uma dramática disputa de pênaltis, a Federação Alemã de Futebol (DFB) confirmou a saída do técnico. Após um tenso empate em 1 a 1 na prorrogação, os pênaltis perdidos por Kai Havertz, Nick Woltemade e Jonathan Tah selaram uma derrota catastrófica por 4 a 3 na disputa de pênaltis. O resultado surpreendente marca a primeira vez na história em que a potência europeia foi eliminada de uma Copa do Mundo por meio de pênaltis.

Um comunicado confirmou que a diretoria da DFB “decidiu por unanimidade, por proposta do presidente da DFB, Bernd Neuendorf, rescindir imediatamente a relação contratual” com Nagelsmann.

Acrescentou ainda que o técnico “já havia solicitado ser dispensado de suas funções no dia anterior, em uma reunião confidencial com a liderança da federação, após o resultado decepcionante da Copa do Mundo da FIFA de 2026... Esse pedido foi agora atendido pelos representantes dos acionistas e pelo conselho fiscal”.