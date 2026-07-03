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Julian Nagelsmann deixa o cargo! O técnico da Alemanha aceita o pedido de demissão, enquanto os rumores sobre Jürgen Klopp ganham força após o fracasso na Copa do Mundo
A Alemanha sofre uma derrota histórica na Copa do Mundo
Quatro dias após a eliminação dos tetracampeões do torneio para o Paraguai, azarão sul-americano, em uma dramática disputa de pênaltis, a Federação Alemã de Futebol (DFB) confirmou a saída do técnico. Após um tenso empate em 1 a 1 na prorrogação, os pênaltis perdidos por Kai Havertz, Nick Woltemade e Jonathan Tah selaram uma derrota catastrófica por 4 a 3 na disputa de pênaltis. O resultado surpreendente marca a primeira vez na história em que a potência europeia foi eliminada de uma Copa do Mundo por meio de pênaltis.
Um comunicado confirmou que a diretoria da DFB “decidiu por unanimidade, por proposta do presidente da DFB, Bernd Neuendorf, rescindir imediatamente a relação contratual” com Nagelsmann.
Acrescentou ainda que o técnico “já havia solicitado ser dispensado de suas funções no dia anterior, em uma reunião confidencial com a liderança da federação, após o resultado decepcionante da Copa do Mundo da FIFA de 2026... Esse pedido foi agora atendido pelos representantes dos acionistas e pelo conselho fiscal”.
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Nagelsmann se pronuncia após a eliminação
De acordo com uma reportagem do jornal alemão *Bild*, a posição de Nagelsmann tornou-se totalmente insustentável após uma análise aprofundada realizada na sede da DFB. Apesar de o técnico ter inicialmente declarado seu compromisso absoluto em permanecer no cargo, o diretor esportivo Rudi Voller alinhou-se ao consenso da diretoria, aconselhando o técnico de 38 anos a renunciar.
Nagelsmann explicou: “Pensei muito nos dias que se seguiram à nossa eliminação e conversei com pessoas de confiança, tanto pessoalmente quanto dentro da federação. A decisão não foi nada fácil para mim. Minha principal prioridade sempre foi o sucesso da equipe. Depois de uma decepção tão amarga, eles merecem a chance de um novo começo. Quero agradecer à minha comissão técnica, à equipe de apoio e a todos na federação que nos apoiaram, especialmente aos jogadores com quem tive o privilégio de trabalhar. Um agradecimento especial também aos torcedores. Vocês nos apoiaram, confiaram em nós, nos deram energia, mesmo nos momentos difíceis. Dói muito saber que os decepcionamos e não pudemos proporcionar mais noites memoráveis de futebol nesta Copa do Mundo. Vocês mereciam muito mais!”
A era de estagnação exige uma reformulação
O desastre no torneio ressalta um prolongado período de declínio da Die Mannschaft, que chegou a apenas uma das quartas de final de um grande torneio desde 2016. Embora Nagelsmann saia com um histórico respeitável, a revista Kickerrelata que o consenso claro dentro da DFB era de que ele deixasse o cargo, com Jürgen Klopp cotado como o substituto preferido. A rescisão antecipada de seu contrato, válido até a Euro 2028, pode acarretar uma indenização substancial de vários milhões, embora uma nomeação imediata de Klopp, que atualmente trabalha na Red Bull, continue improvável.
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A Liga das Nações como campo de testes
A Alemanha enfrenta um período de transição significativo, enquanto a diretoria se apressa para nomear um substituto antes da pausa para os jogos internacionais. O time, abatido, retomará as atividades competitivas em 24 de setembro com uma partida da Liga das Nações fora de casa contra a Holanda, sua arquirrival. Chegar rapidamente a um acordo com um sucessor de nível mundial será absolutamente fundamental para restaurar a confiança abalada da seleção e superar com sucesso a fase de grupos da competição.
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